Ce face Marin?! Răzvan are o situație incertă la club.  Dorința antrenorului lui Cagliari și dorința „tricolorului”

Răzvan Marin, 29 de ani, mai are un an de contract la Cagliari. Vrea să știe exact dacă noul antrenor mizează pe el. Ce spune Fabio Pisacane și ce intenționează „tricolorul” pentru a nu pune în pericol titularizarea la națională.

Răzvan Marin devenise titular indiscutabil la națională. Chiar golgeterul său, și la Euro 2024 (două reușite), și în Liga Națiunilor (6).

Timp de un an, Edward Iordănescu și Mircea Lucescu au început echipa cu el. 13 meciuri consecutive în primul „11”, la turneul final continental, Nations League C și preliminariile CM 2026.

68 de selecții are Răzvan Marin printre „tricolori”: 12 goluri, 9 pase decisive

Îngrijorarea lui Lucescu: Marin e în cădere de formă. Nu a mai jucat la Cagliari

Mijlocașul, care a împlinit luna trecută 29 de ani, nu a mai fost însă titularizat de Lucescu la 2-0 cu Cipru, imediat după 1-2 cu Austria. Și nu a intrat deloc.

Un semn al jocului mai puțin convingător de la Viena, dar și al faptului că e tot mai puțin folosit la Cagliari.

Răzvan Marin nu a jucat bine la 1-2 cu Austria, motiv de neliniște pentru Lucescu Foto: Imago

De aici pleacă și îngrijorarea selecționerului. Un internațional de bază e în cădere de formă din cauza lipsei de ritm la echipa de club.

42,3 de minute a jucat Răzvan Marin în medie pe meci la Cagliari în sezonul trecut de Serie A (3 goluri, două assisturi)

Noul antrenor al lui Cagliari îl apreciază pe Marin. Dar el vrea să joace. Altfel, pleacă

Marin mai are un singur an de contract în Sardinia și situația lui e incertă, mai ales că formația rossoblu are un nou tehnician, Fabio Pisacane.

Antrenorul sarzilor, Fabio Pisacane Foto: Imago

Antrenorul, 39 de ani, aflat la prima provocare în această carieră, i-a fost și coleg lui Răzvan la Cagliari, în sezonul 2020-2021.

Pisacane îl apreciază pe mijlocaș, susține cagliarinews24.com. Dar nu a luat încă o decizie. Și Marin ar vrea să știe mai repede dacă Fabio se bazează sau nu pe el.

Marin mai are un an de contract la Cagliari Foto: Imago

Vrea să joace, să fie titular, ceea ce nu se mai întâmpla cu Davide Nicola pe banca roș-albaștrilor. Dacă nu e parte din planul lui Pisacane, intenționează să se despartă de club.

Și italienii se întreabă același lucru: „Va fi românul un jucător-cheie la noul Cagliari sau va pleca în această perioadă de transferuri?”.

4 milioane de euro este evaluarea lui Răzvan Marin, potrivit Cagliari News 24. Cota Transfermarkt: 3,5 milioane

