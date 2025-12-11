U Craiova - Sparta Praga 1-2 . Alexandru Crețu (33 de ani), jucătorul oltenilor, a vorbit despre înfrângerea din runda #5 din Conference League.

. Alexandru Crețu (33 de ani), jucătorul oltenilor, a vorbit despre înfrângerea Aurel Țicleanu (66 de ani), legenda formației din Bănie, l-a mustrat pe mijlocaș pentru golul primit.

Sparta Praga a preluat conducerea în minutul 49, prin Rrahmani. Nsimba a egalat cu un șut superb, în minutul 79. Totuși, la 10 minute distanță, oltenii au cedat, iar Matej Rynes a înscris golul decisiv.

U Craiova - Sparta Praga 1-2 . Alexandru Crețu: „Jocul lor ne-a împins în spate”

„Puteam să scoatem un rezultat bun, având în vedere că am ratat un penalty în prima repriză. Dacă intram cu 1-0 la pauză, poate era altfel jocul. Așa, am revenit de la 0-1, am luat gol în minutul 90.

Cred că am întâlnit cea mai puternică echipă cu care am jucat .

Am greșit la primul gol, nu știu dacă am făcut pasul (n.r. – înapoi).

Am întâlnit o echipă chiar foarte bună, au pus presiune pe noi și cred că jocul lor ne-a împins în spate. Mai avem un meci, cel mai important e acesta de la Sibiu. Cred că putem reuși o calificare”, a spus Crețu, la Prima Sport 2.

Aurel Țicleanu, fostul jucător al oltenilor, a analizat faza golului din minutul 49 și a explicat unde a greșit Crețu.

„E corect ce spune, dar el a pierdut mingea la gol, este deposedat și cehii marchează primii. S-au bătut singuri acolo.

Când începi o construcție de la portar, se presupune că ai o superioritate numerică pe linia de fund, iar când ajunge mingea la mijlocul terenului, asta trebuie să eviți: duelurile.

Nu ai voie să intri, altfel nu mai construiești. Ieși cu mingea în mijloc”, a spus Țicleanu.

U Craiova se situează în prezent pe locul 19 în Conference League, cu șapte puncte, însă poate coborî în clasament în funcție de rezultatele celorlalte echipe.

Sparta Praga ocupă poziția 3, cu un total de 10 puncte.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport