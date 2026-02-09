Îl contrazice pe Becali Daniel Bîrligea, despre despre declarațiile patronului de la FCSB + Ce spune Darius Olaru despre victoria cu Oțelul

Oțelul Galați - FCSB 1-4. Daniel Bîrligea (25 de ani) și Darius Olaru (27 de ani), marcatori în meciul cu Oțelul, au comentat victoria obținută împotriva contracandidatei directe la play-off.

Partida a fost decisă în mare parte după eliminarea fundașului croat Diego Zivulic, din minutul 54, care a lăsat gazdele în inferioritate numerică.

Oțelul - FCSB 1-4 . Daniel Bîrligea, după ce a fost certat de Becali: „Nu cred că pedeapsa a fost soluția”

Bîrligea a marcat primele două goluri ale campioanei României: egalarea în minutul 31 și golul care a adus revenirea în avantaj în minutul 43.

„Cred că era un meci vital și pentru noi, și pentru ei. A fost greu la început, că au intrat motivați, cu atitudine, dar am reacționat foarte bine. Sunt mândru de toți colegii.

Nu contează cine dă goluri, poate să dea și Târnovanu de pe bancă. Important e să aducem cele trei puncte și să intrăm în play-off.

Cu siguranță suntem mai aproape, fiecare își dorește să intre în play-off, că acolo se vor da bătăliile”, a spus Daniel Bîlrigea, conform digisport.ro.

În meciul cu Csikszereda (1-0), atacantul a evoluat timp de 45 de minute, iar în partida cu Botoșani (2-1) a jucat 22 de minute.

Întrebat cum se simte și dacă pedeapsa aplicată de patron a avut vreun efect, a răspuns:

Am simțit-o pur și simplu stând acasă, gândindu-mă la familie. Eram concentrat să dau 100% pe teren. Nu cred că a fost pedeapsa soluția. Soluția a venit de la mine și de la persoanele care-mi sunt aproape. Daniel Bîrligea

Gigi Becali, patronul campioanei, a pus succesul de la Galați pe seama evoluției foarte bune a lui Bîrligea.

„Ăsta e Bîrligea, după ce l-am certat și-a dat seama. N-are cum să te învingă nimeni în România! Bîrligea e omul meciului, a dat două goluri. E lupta lui, când ești în frunte, dai semnalul. De-asta am jucat așa, datorită lui”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Darius Olaru: „A existat o singură echipă pe teren”

Darius Olaru, autorul golului de 3-1 din minutul 66, a declarat:

„O victorie bună pentru noi. Chiar dacă scorul e destul de mare, cred că am meritat această victorie. nu a fost așa de ușor pe cât a părut. Mă bucur că ne-am făcut jocul ușor, am reușit să marcăm, am avut multe ocazii, cred că puteam să marcăm mai mult.

Au fost momente dificile după gol, am știut să profităm. Am marcat destul de repede, după golul primit. Am marcat înainte de pauză și cred că acel gol a făcut diferența.

Am intrat altfel după pauză și după acel cartonaș roșu, cred că a existat o singură echipă pe teren”, a declarat Darius Olaru, potrivit sursei citate.

VIDEO. Golul marcat de Florin Tănase în Oțelul - FCSB 1-4

Campioana României se află pe poziția a opta în clasament, cu 40 de puncte, și luptă pentru calificarea în play-off.

Poziția a șasea, ultima care asigură calificarea în play-off, este ocupată în prezent de U Cluj, cu 42 de puncte.

Lupta la play-off e la fel de strânsă, avem meciuri dificile în continuare, în 3-4 zile avem un meci în Cupă foarte dificil, apoi în campionat cu aceeași adversară. Darius Olaru, FCSB

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport