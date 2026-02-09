Îl contrazice pe Becali  Daniel Bîrligea, despre despre declarațiile patronului de la FCSB + Ce spune Darius Olaru despre victoria cu Oțelul +46 foto
Daniel Bîrligea și Darius Olaru. Foto: Sportpictures
Superliga

Îl contrazice pe Becali Daniel Bîrligea, despre despre declarațiile patronului de la FCSB + Ce spune Darius Olaru despre victoria cu Oțelul

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.02.2026, ora 10:25
alt-text Actualizat: 09.02.2026, ora 10:25
  • Oțelul Galați - FCSB 1-4. Daniel Bîrligea (25 de ani) și Darius Olaru (27 de ani), marcatori în meciul cu Oțelul, au comentat victoria obținută împotriva contracandidatei directe la play-off.

Partida a fost decisă în mare parte după eliminarea fundașului croat Diego Zivulic, din minutul 54, care a lăsat gazdele în inferioritate numerică.

Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Citește și
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Citește mai mult
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”

Oțelul - FCSB 1-4. Daniel Bîrligea, după ce a fost certat de Becali: „Nu cred că pedeapsa a fost soluția”

Bîrligea a marcat primele două goluri ale campioanei României: egalarea în minutul 31 și golul care a adus revenirea în avantaj în minutul 43.

„Cred că era un meci vital și pentru noi, și pentru ei. A fost greu la început, că au intrat motivați, cu atitudine, dar am reacționat foarte bine. Sunt mândru de toți colegii.

Nu contează cine dă goluri, poate să dea și Târnovanu de pe bancă. Important e să aducem cele trei puncte și să intrăm în play-off.

Cu siguranță suntem mai aproape, fiecare își dorește să intre în play-off, că acolo se vor da bătăliile”, a spus Daniel Bîlrigea, conform digisport.ro.

Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (46 imagini)

Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+46 Foto
labels.photo-gallery

În meciul cu Csikszereda (1-0), atacantul a evoluat timp de 45 de minute, iar în partida cu Botoșani (2-1) a jucat 22 de minute.

Întrebat cum se simte și dacă pedeapsa aplicată de patron a avut vreun efect, a răspuns:

Am simțit-o pur și simplu stând acasă, gândindu-mă la familie. Eram concentrat să dau 100% pe teren. Nu cred că a fost pedeapsa soluția. Soluția a venit de la mine și de la persoanele care-mi sunt aproape. Daniel Bîrligea

Gigi Becali, patronul campioanei, a pus succesul de la Galați pe seama evoluției foarte bune a lui Bîrligea.

„Ăsta e Bîrligea, după ce l-am certat și-a dat seama. N-are cum să te învingă nimeni în România! Bîrligea e omul meciului, a dat două goluri. E lupta lui, când ești în frunte, dai semnalul. De-asta am jucat așa, datorită lui”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Darius Olaru: „A existat o singură echipă pe teren”

Darius Olaru, autorul golului de 3-1 din minutul 66, a declarat:

„O victorie bună pentru noi. Chiar dacă scorul e destul de mare, cred că am meritat această victorie. nu a fost așa de ușor pe cât a părut. Mă bucur că ne-am făcut jocul ușor, am reușit să marcăm, am avut multe ocazii, cred că puteam să marcăm mai mult.

Au fost momente dificile după gol, am știut să profităm. Am marcat destul de repede, după golul primit. Am marcat înainte de pauză și cred că acel gol a făcut diferența.

Am intrat altfel după pauză și după acel cartonaș roșu, cred că a existat o singură echipă pe teren”, a declarat Darius Olaru, potrivit sursei citate.

VIDEO. Golul marcat de Florin Tănase în Oțelul - FCSB 1-4

Campioana României se află pe poziția a opta în clasament, cu 40 de puncte, și luptă pentru calificarea în play-off.

Poziția a șasea, ultima care asigură calificarea în play-off, este ocupată în prezent de U Cluj, cu 42 de puncte.

Lupta la play-off e la fel de strânsă, avem meciuri dificile în continuare, în 3-4 zile avem un meci în Cupă foarte dificil, apoi în campionat cu aceeași adversară. Darius Olaru, FCSB

Citește și

„Asta ne-a costat” Laszlo Balint și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea drastică în fața lui FCSB
Superliga
23:04
„Asta ne-a costat” Laszlo Balint și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea drastică în fața lui FCSB
Citește mai mult
„Asta ne-a costat” Laszlo Balint și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea drastică în fața lui FCSB
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
Superliga
22:59
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
Citește mai mult
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
liga 1 fcsb darius olaru daniel bîrligea
Știrile zilei din sport
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Superliga
09.02
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Citește mai mult
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Superliga
09.02
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Citește mai mult
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Superliga
09.02
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii: „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Citește mai mult
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Superliga
09.02
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Citește mai mult
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:15
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
22:51
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
23:04
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + cum explică transferurile rare din iarnă
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + cum explică transferurile rare din iarnă
22:11
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu  vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Top stiri din sport
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank
Stranieri
09.02
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”. Ce a detaliat Thomas Frank
Citește mai mult
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Alte sporturi
09.02
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Citește mai mult
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Diverse
09.02
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Citește mai mult
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Cupa Romaniei
09.02
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Citește mai mult
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 34 rapid 25 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 18

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
10.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share