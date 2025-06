„Nu știu ce s-a întâmplat” Răzvan Sava, după debutul ratat la Euro 2025: „Am început mai prost” » Matei Ilie: „Să fim mai curajoși!”

ITALIA U21 - ROMÂNIA U21 1-0. Răzvan Sava (22 de ani) a subliniat că moralul echipei rămâne ridicat, chiar și după înfrângerea din debutul Campionatului European.

Italia a deschis scorul în minutul 26 prin Baldanzi, care a înscris cu un șut puternic în diagonală din centrul careului.

ITALIA U21 - ROMÂNIA U21 1-0 . Răzvan Sava: „Trebuie să jucăm cu Spania ca în a doua repriză”

Goalkeeperul naționalei U21 crede că echipa dispune de jucători valoroși și speră ca el și colegii săi să se califice mai departe.

„Păcat, ne doare această înfrângere. Încercăm să luăm tot ce este pozitiv din acest meci. Învățăm din ce s-a întâmplat.

Trebuie să jucăm cu Spania ca în repriza a doua a meciului cu Italia. Nu facem calcule. Vrem să ieșim din grupă, să scoatem românii pe stradă.

Nu am vorbit cu el (n.r. - Daniel Pancu). Mâine o să facem analiza. Nivelul la U21 nu e chiar la fel (n.r. - ca în Serie A), dar sunt jucători de Serie A, Serie B, Premier League. Jucători buni.

Emoții nu cred că au fost. O bucurie ar trebui să fie. Curaj a fost în repriza a doua. În prima repriză am început noi mai prost. Nu știu ce s-a întâmplat în prima repriză”, a spus Sava, portarul de la Udinese, conform sport.ro.

13 meciuri a jucat Sava pentru Udinese în sezonul 2024-2025, în care a primit 17 goluri și a menținut poarta intactă de 4 ori. Portarul român este cotat la 2,5 milioane de euro, conform transfermarkt.com

Matei Ilie: „Spania a avut un meci greu cu Slovacia. Nu văd de ce nu ar avea și cu noi”

România a ratat șansa de a egala chiar înainte de pauză, irosind un penalty în minutul 45+3. Matei Ilie, jucătorul de la CFR Cluj, i-a luat apărarea lui Louis Munteanu, cel care a ratat.

„ A fost un meci greu. Am ratat un penalty, ce mai putem spune? Oricine poate greși. Nu este vina lui Louis sau a altcuiva. Nu trebuie să ne bazăm doar pe el. Oricine poate rata.

Am fi putut egala, cu puțin noroc, dar mai avem două meciuri și asta ne liniștește, pentru că mai putem acumula puncte.

Spania a avut un meci greu cu Slovacia, deci nu văd de ce nu ar avea unul la fel de greu cu noi” a declarat Matei Ilie, conform sursei citate.

3-2 s-a încheiat meciul de deschidere dintre Slovacia şi Spania, colegele de grupă ale României şi Italiei

În minutul 61, Ianis Stoica a reușit să înscrie din 6 metri, însă atacantul nostru a fost surprins în ofsaid, iar reușita a fost anulată.

Jocul a continuat cu multiple acțiuni de atac ale „tricolorilor”, însă din nou lipsite de inspirație în preajma careului advers.

„Încă nu vreau să vorbesc la cald. Mâine vom face o analiză detaliată. A fost un moment emoționant pentru mine, de fiecare dată când îmi cântă imnul, mi se face pielea de găină. E ceva ce am visat toată viața. Întreaga atmosferă creată în jurul nostru este foarte frumoasă

Acest meci ne trezește puțin la realitate; trebuie să dăm mai mult. În ultimele 20-30 de minute chiar am pus probleme adversarilor. Dacă am avea mai mult curaj, sunt sigur că am putea realiza mai multe.

Acest moment ne-a tras puțin în jos, dar trebuie să fim mai curajoși. Aceste echipe – Franța, Spania, Slovacia – sunt de același nivel. Fără să marcăm, nu putem realiza nimic”, a mai spus Matei Ilie.

Totul este complet diferit aici: atenția mediatică, familia... Familia mea a fost prezentă la acest meci, iar să reprezinți o țară întreagă te face să te simți mândru. Nu ai voie să dai greș Matei Ilie

Italia U21 - România U21 1-0, echipele de start:

Italia U21: Desplanches - Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri - Fabbian, Prati, Ndout - Baldanzi, Koleosho - Gnonto

Desplanches - Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri - Fabbian, Prati, Ndout - Baldanzi, Koleosho - Gnonto Rezerve: Zacchi, Sassi, Casadei, Ambrosino, Kayode, Coppola, Turicchia, Doumbia, Guarino, Pisilli, Fazzini, Bianco

Zacchi, Sassi, Casadei, Ambrosino, Kayode, Coppola, Turicchia, Doumbia, Guarino, Pisilli, Fazzini, Bianco Selecționer: Carmine Nunziata

Carmine Nunziata România U21: Sava - Strata, Ignat, M. Ilie, Borza - Corbu, Akdag, Grameni - Stoica, Munteanu, Ilie

Sava - Strata, Ignat, M. Ilie, Borza - Corbu, Akdag, Grameni - Stoica, Munteanu, Ilie Rezerve: Hindrich, Rafailă, Sîrbu, Amzăr, Popescu, Duțu, Mitrov, Mitrov, Vulturar, Burnete, Perianu, Mihai

Hindrich, Rafailă, Sîrbu, Amzăr, Popescu, Duțu, Mitrov, Mitrov, Vulturar, Burnete, Perianu, Mihai Selecționer: Daniel Pancu*

Daniel Pancu* Pancu nu a stat pe bancă la meciul cu Italia și nu va sta nici la cel cu Spania. Selecționerul a fost suspendat de UEFA, după ce a fost eliminat în timpul meciului cu Elveția. Locul său va fi luat de „secundul” Răzvan Rotaru.

Clasamentul Grupei A la EURO 2025

Loc / Echipă Puncte 1. Spania 3 2. Italia 3 3. Slovacia 0 4. România 0

Programul din grupa României la turneul final

Miercuri, 11 iunie: Slovacia – Spania 2-3 | Italia – România 1-0

1-0 Sâmbătă, 14 iunie: Spania – România (Bratislava, ora 19:00) | Slovacia – Italia (Trnava, ora 22:00)

(Bratislava, ora 19:00) | Slovacia – Italia (Trnava, ora 22:00) Marți, 17 iunie: România – Slovacia (Bratislava, ora 22:00) | Spania – Italia (Trnava, ora 22:00)

Grupele EURO 2025

Grupa A: Slovacia, Spania, Italia, România

Grupa B: Cehia, Anglia, Germania, Slovenia

Grupa C: Portugalia, Franța, Polonia, Georgia

Grupa D: Finlanda, Țările de Jos, Ucraina, Danemarca

Citește și