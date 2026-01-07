Barcelona a făcut spectacol Catalanii au zdrobit Athletic Bilbao și s-au calificat în finala Supercupei Spaniei

Barcelona - Athletic Bilbao 5-0. Victorie categorică a catalanilor în semifinalele Supercupei Spaniei.

Formația lui Hansi Flick s-a calificat în finala de duminică a competiției care se desfășoară în Arabia Saudită.

Barcelona s-a distrat cu Athletic Bilbao în partida de miercuri seară și urmează să-și apere trofeul cucerit anul trecut.

Barcelona - Bilbao 5-0 . Catalanii au făcut spectacol în Supercupa Spaniei

Jucătorii lui Hansi Flick nu au avut nicio emoție în prima semifinală a competiției din Arabia Saudită.

Cu patru goluri marcate într-un interval de 16 minute în prima repriză, Barcelona a rezolvat rapid situația calificării în finala Supercupei.

Raphinha, cu o „dublă”, Fermin Lopez, Bardghji și Ferran Torres au fost marcatorii celor 5 goluri ale formației blaugrana.

Cea de-a doua semifinală se joacă joi, de la 21:00, între Real Madrid și Atletico Madrid. Astfel, există posibiltatea unui El Clasico în ultimul act, la fel ca sezonul trecut, când Barcelona s-a impus cu 5-2 în fața marii rivale.

În La Liga, Barcelona este lider cu 49 de puncte după 19 etape, la 4 puncte distanță de Real Madrid.

