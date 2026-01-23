Real Madrid și Barcelona, venituri-record Cum arată topul celor mai bogate cluburi din lume 

Real Madrid și Barcelona au generat cele mai mari venituri la nivel global, în sezonul 2024/2025.

Într-un sondaj realizat de Deloitte Football Money League, care analizează veniturile celor mai mari 20 de cluburi de fotbal din lume, Real Madrid își menține poziția de lider pentru al doilea an consecutiv.

Real Madrid, venituri record în sezonul 2024/2025

Concret, gruparea de pe „Santiago Bernabeu” a avut încasări care se apropie de 1,2 miliarde de euro, în sezonul 2024/2025 , potrivit marca.com.

Clubul și-a consolidat astfel poziția, în ciuda unei scăderi de 6% a veniturilor din zilele de meci, compensate de o creștere de 23% a veniturilor comerciale, determinată de vânzări mai mari de articole promoționale și de noi parteneriate comerciale.

Doar aceste venituri, în valoare de 594 de milioane de euro, ar plasa clubul în top 10 mondial ca venituri.

Barcelona, creștere considerabilă

Locul doi în acest top este ocupat chiar de rivala celor de la Real Madrid, Barcelona.

Catalanii au avut parte de o creștere considerabilă, după ce au urcat nu mai puțin de patru locuri față de anul trecut.

Cu venituri în valoare de 974,8 milioane de euro, Barcelona a revenit pentru prima dată în top 3 din sezonul 2019/2020, dat peste cap de pandemia de Covid-19.

Această creștere de 27% față de anul precedent are loc în ciuda faptului că echipa nu a disputat meciurile de acasă pe Camp Nou, în sezonul trecut și se explică, în principal, prin introducerea Licențelor de Loc Permanent (PSL) legate de renovarea stadionului.

La rândul său, Atletico Madrid și-a îmbunătățit și ea veniturile, deși a coborât un loc, până pe locul 13 în clasament. Clubul și-a majorat veniturile cu 45 de milioane de euro, cu 11% mai mult, ajungând la 454,5 milioane de euro.

Campioana Bundesligii, Bayern Munchen, s-a clasat pe locul al treilea, cu 861 de milioane de euro, devansând câştigătoarea Ligii Campionilor, Paris St-Germain, cu 837 de milioane de euro.

Premier League are cele mai multe cluburi în TOP 20

Printre celelalte cluburi mari se remarcă și nu mai puțin de nouă echipe din Premier League. Este vorba de Liverpool, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Tottenham Hotspur, Chelsea, Aston Villa, Newcastle United și West Ham United.

Primele cinci echipe enumerate ocupă pozițiile 5-10, în timp ce timp ce ultimele trei se află pe 14, 17, respectiv 20.

De notat este declinul lui Manchester United, un club care s-a clasat pe locul patru sezonul trecut, susținut de atractivitatea sa comercială, dar ale cărui performanțe slabe pe teren își pun acum amprenta și asupra veniturilor.

TOP 20 al echipelor cu cele mai mari venituri în sezonul 2024/2025 Foto: deloitte.com

În total, cele mai puternice 20 de cluburi din fotbalul mondial au generat venituri de 12,4 miliarde de euro, o creștere cu 11% față de anul precedent.

Veniturile comerciale, principala sursă de venit

Veniturile comerciale reprezintă din nou principala sursă de venit pentru fotbalul de elită, ajungând la 5,3 miliarde de euro, sau 43% din total în perioada 2024-2025.

Creșterea este alimentată de o utilizare mai intensă a stadioanelor și a facilităților acestora în zilele fără meciuri, de creșterea sponsorizărilor și de îmbunătățirea vânzărilor de produse oficiale.

În top 10, ponderea acestui element crește la 48%, comparativ cu 32% pentru cluburile clasate între locurile 11 și 20.

Veniturile din ziua de meci au crescut cu 16% față de anul precedent, ajungând la 2,4 miliarde de euro, sau 19% din total.

Raportul Deloitte Football Money League leagă acest progres de noile utilizări ale stadioanelor și de implementarea unor instrumente precum Licențele Permanente de Locuri (PSL), care consolidează monetizarea experienței de pe stadion.

Între timp, drepturile TV au crescut cu 10% și reprezintă acum 38% din veniturile totale.

Principalul factor determinant a fost Campionatul Mondial al Cluburilor la care au participat jumătate din primele 20 de cluburi, ceea ce a dus la o creștere cu 17% a veniturilor lor din domeniul audiovizual. Noul format din Liga Campionilor a contribuit și ea la profit.

Creșteri semnificative și în fotbalul feminin

Pentru prima dată, cluburile de fotbal feminin au generat venituri de 158 milioane de euro, reprezentând o creștere de 35% față de totalul anului trecut. A fost pentru prima dată când bariera de 150 milioane de euro a fost depășită.

Arsenal a fost lider cu 25,6 milioane de euro, după o creștere de 43%, determinată de investiții mai mari în date și activarea fanilor, care le-au adus depășirea a 35.000 de spectatori în cinci meciuri din timpul sezonului, precum și câștigarea Ligii Campionilor feminine.

Chelsea s-a clasat pe locul doi cu 25,4 milioane de euro și a câștigat mai mult decât oricine altcineva din punct de vedere comercial.

Pe locul trei, FC Barcelona, ​​cu 22 de milioane de euro, a completat podiumul după un alt sezon de performanțe sportive și economice puternice.

