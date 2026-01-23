Real Madrid și Barcelona, venituri-record Cum arată topul celor mai bogate cluburi din lume 
Real Madrid - Barcelona/ Foto: IMAGO
Campionate

Real Madrid și Barcelona, venituri-record Cum arată topul celor mai bogate cluburi din lume

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.01.2026, ora 13:30
alt-text Actualizat: 23.01.2026, ora 13:30
  • Real Madrid și Barcelona au generat cele mai mari venituri la nivel global, în sezonul 2024/2025.

Într-un sondaj realizat de Deloitte Football Money League, care analizează veniturile celor mai mari 20 de cluburi de fotbal din lume, Real Madrid își menține poziția de lider pentru al doilea an consecutiv.

Haos în Europa League Forțele de ordine au intervenit de urgență , iar startul jocului a fost întârziat cu aproximativ o oră!
Citește și
Haos în Europa League Forțele de ordine au intervenit de urgență, iar startul jocului a fost întârziat cu aproximativ o oră!
Citește mai mult
Haos în Europa League Forțele de ordine au intervenit de urgență , iar startul jocului a fost întârziat cu aproximativ o oră!

Real Madrid, venituri record în sezonul 2024/2025

Concret, gruparea de pe „Santiago Bernabeu” a avut încasări care se apropie de 1,2 miliarde de euro, în sezonul 2024/2025, potrivit marca.com.

Clubul și-a consolidat astfel poziția, în ciuda unei scăderi de 6% a veniturilor din zilele de meci, compensate de o creștere de 23% a veniturilor comerciale, determinată de vânzări mai mari de articole promoționale și de noi parteneriate comerciale.

Doar aceste venituri, în valoare de 594 de milioane de euro, ar plasa clubul în top 10 mondial ca venituri.

Barcelona, creștere considerabilă

Locul doi în acest top este ocupat chiar de rivala celor de la Real Madrid, Barcelona.

Catalanii au avut parte de o creștere considerabilă, după ce au urcat nu mai puțin de patru locuri față de anul trecut.

Cu venituri în valoare de 974,8 milioane de euro, Barcelona a revenit pentru prima dată în top 3 din sezonul 2019/2020, dat peste cap de pandemia de Covid-19.

Această creștere de 27% față de anul precedent are loc în ciuda faptului că echipa nu a disputat meciurile de acasă pe Camp Nou, în sezonul trecut și se explică, în principal, prin introducerea Licențelor de Loc Permanent (PSL) legate de renovarea stadionului.

La rândul său, Atletico Madrid și-a îmbunătățit și ea veniturile, deși a coborât un loc, până pe locul 13 în clasament. Clubul și-a majorat veniturile cu 45 de milioane de euro, cu 11% mai mult, ajungând la 454,5 milioane de euro.

Campioana Bundesligii, Bayern Munchen, s-a clasat pe locul al treilea, cu 861 de milioane de euro, devansând câştigătoarea Ligii Campionilor, Paris St-Germain, cu 837 de milioane de euro.

Premier League are cele mai multe cluburi în TOP 20

Printre celelalte cluburi mari se remarcă și nu mai puțin de nouă echipe din Premier League. Este vorba de Liverpool, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Tottenham Hotspur, Chelsea, Aston Villa, Newcastle United și West Ham United.

Primele cinci echipe enumerate ocupă pozițiile 5-10, în timp ce timp ce ultimele trei se află pe 14, 17, respectiv 20.

De notat este declinul lui Manchester United, un club care s-a clasat pe locul patru sezonul trecut, susținut de atractivitatea sa comercială, dar ale cărui performanțe slabe pe teren își pun acum amprenta și asupra veniturilor.

TOP 20 al echipelor cu cele mai mari venituri în sezonul 2024/2025 Foto: deloitte.com TOP 20 al echipelor cu cele mai mari venituri în sezonul 2024/2025 Foto: deloitte.com
TOP 20 al echipelor cu cele mai mari venituri în sezonul 2024/2025 Foto: deloitte.com

În total, cele mai puternice 20 de cluburi din fotbalul mondial au generat venituri de 12,4 miliarde de euro, o creștere cu 11% față de anul precedent.

Veniturile comerciale, principala sursă de venit

Veniturile comerciale reprezintă din nou principala sursă de venit pentru fotbalul de elită, ajungând la 5,3 miliarde de euro, sau 43% din total în perioada 2024-2025.

Creșterea este alimentată de o utilizare mai intensă a stadioanelor și a facilităților acestora în zilele fără meciuri, de creșterea sponsorizărilor și de îmbunătățirea vânzărilor de produse oficiale.

În top 10, ponderea acestui element crește la 48%, comparativ cu 32% pentru cluburile clasate între locurile 11 și 20.

Veniturile din ziua de meci au crescut cu 16% față de anul precedent, ajungând la 2,4 miliarde de euro, sau 19% din total.

Raportul Deloitte Football Money League leagă acest progres de noile utilizări ale stadioanelor și de implementarea unor instrumente precum Licențele Permanente de Locuri (PSL), care consolidează monetizarea experienței de pe stadion.

Între timp, drepturile TV au crescut cu 10% și reprezintă acum 38% din veniturile totale.

Principalul factor determinant a fost Campionatul Mondial al Cluburilor la care au participat jumătate din primele 20 de cluburi, ceea ce a dus la o creștere cu 17% a veniturilor lor din domeniul audiovizual. Noul format din Liga Campionilor a contribuit și ea la profit.

Creșteri semnificative și în fotbalul feminin

Pentru prima dată, cluburile de fotbal feminin au generat venituri de 158 milioane de euro, reprezentând o creștere de 35% față de totalul anului trecut. A fost pentru prima dată când bariera de 150 milioane de euro a fost depășită.

Arsenal a fost lider cu 25,6 milioane de euro, după o creștere de 43%, determinată de investiții mai mari în date și activarea fanilor, care le-au adus depășirea a 35.000 de spectatori în cinci meciuri din timpul sezonului, precum și câștigarea Ligii Campionilor feminine.

Chelsea s-a clasat pe locul doi cu 25,4 milioane de euro și a câștigat mai mult decât oricine altcineva din punct de vedere comercial.

Pe locul trei, FC Barcelona, ​​cu 22 de milioane de euro, a completat podiumul după un alt sezon de performanțe sportive și economice puternice.

Citește și

A descifrat mesajul lui Charalambous Panduru: „Cam asta spune el, de fapt” + Îi atrage atenția: „Dai vina pe același care se băga și când câștigai”
Europa League
11:46
A descifrat mesajul lui Charalambous Panduru: „Cam asta spune el, de fapt” + Îi atrage atenția: „Dai vina pe același care se băga și când câștigai”
Citește mai mult
A descifrat mesajul lui Charalambous Panduru: „Cam asta spune el, de fapt” + Îi atrage atenția: „Dai vina pe același care se băga și când câștigai”
Interzis pe tricouri, nu și pe panouri! Cum a fost posibil ca FCSB să joace fără sponsor la Zagreb, dar acesta să ruleze pe ledurile din jurul gazonului
Europa League
10:58
Interzis pe tricouri, nu și pe panouri! Cum a fost posibil ca FCSB să joace fără sponsor la Zagreb, dar acesta să ruleze pe ledurile din jurul gazonului
Citește mai mult
Interzis pe tricouri, nu și pe panouri! Cum a fost posibil ca FCSB să joace fără sponsor la Zagreb, dar acesta să ruleze pe ledurile din jurul gazonului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Real Madrid bayern munchen fc barcelona PSG venituri
Știrile zilei din sport
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Superliga
12:25
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Citește mai mult
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Stranieri
13:36
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Citește mai mult
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Stranieri
09:38
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa: „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Citește mai mult
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Tenis
13:09
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Citește mai mult
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:50
„Îl vedeam pe tata printre nori” O legendă a fotbalului englez s-a temut că va muri: „Am făcut pe mine de frică”
„Îl vedeam pe tata printre nori” O legendă a fotbalului englez s-a temut că va muri : „Am făcut pe mine de frică”
16:06
Ce va face Moruțan dacă e chemat să înjure Steaua Răspuns fără ezitare al noului fotbalist de la Rapid: „Sunt un băiat educat. Nu-mi doresc să fac asta”
Ce va face Moruțan dacă e chemat să înjure Steaua Răspuns fără ezitare al noului fotbalist de la Rapid: „Sunt un băiat educat. Nu-mi doresc să fac asta”
16:38
Probleme mari pentru FCSB Charalambous a mai pierdut un jucător înainte de meciul cu CFR Cluj: „A simțit ceva la spate”
Probleme mari pentru FCSB Charalambous a mai pierdut un jucător înainte de meciul cu CFR Cluj: „A simțit ceva la spate”
17:03
Fost star din NFL, ucis cu sânge rece Kevin Johnson avea 55 de ani. Ce spune raportul medicului legist
Fost star din NFL, ucis cu sânge rece Kevin Johnson avea 55 de ani. Ce spune raportul medicului legist
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Top stiri din sport
Îi cer lui Chivu să-l dea afară! Fanii lui Inter sunt furioși: „E vina clubului, a conducerii și a antrenorului!”
Campionate
12:53
Îi cer lui Chivu să-l dea afară! Fanii lui Inter sunt furioși: „E vina clubului, a conducerii și a antrenorului!”
Citește mai mult
Îi cer lui Chivu să-l dea afară! Fanii lui Inter sunt furioși: „E vina clubului, a conducerii și a antrenorului!”
„Bîrligea uită ușor” Mihai Stoica, mesaj pentru atacantul de la FCSB, după „galbenul” încasat la Zagreb: „E mult prea nervos”
Europa League
13:23
„Bîrligea uită ușor” Mihai Stoica, mesaj pentru atacantul de la FCSB, după „galbenul” încasat la Zagreb: „E mult prea nervos”
Citește mai mult
„Bîrligea uită ușor” Mihai Stoica, mesaj pentru atacantul de la FCSB, după „galbenul” încasat la Zagreb: „E mult prea nervos”
Alertă la FCSB Florin Tănase ratează meciul crucial cu CFR Cluj! » Care este motivul
Superliga
11:19
Alertă la FCSB Florin Tănase ratează meciul crucial cu CFR Cluj! » Care este motivul
Citește mai mult
Alertă la FCSB Florin Tănase ratează meciul crucial cu CFR Cluj! » Care este motivul
FCSB - CFR nu atrage fanii Câte bilete s-au vândut până acum pentru derby-ul etapei
Superliga
14:29
FCSB - CFR nu atrage fanii Câte bilete s-au vândut până acum pentru derby-ul etapei
Citește mai mult
FCSB - CFR nu atrage fanii Câte bilete s-au vândut până acum pentru derby-ul etapei

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 40 rapid 22 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
24.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share