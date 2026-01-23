Interzis pe tricouri, nu și pe panouri! Cum a fost posibil ca FCSB să joace fără sponsor la Zagreb, dar acesta să ruleze pe ledurile din jurul gazonului +10 foto
FCSB a jucat fără sponsorul principal pe tricouri FOTO Sport Pictures
Europa League

Interzis pe tricouri, nu și pe panouri! Cum a fost posibil ca FCSB să joace fără sponsor la Zagreb, dar acesta să ruleze pe ledurile din jurul gazonului

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 23.01.2026, ora 10:58
alt-text Actualizat: 23.01.2026, ora 10:58
  • Campioana nu a putut să evolueze cu Betano pe piept, lucru care i s-a întâmplat de multe ori anul trecut
  • Betano însă a rulat pe tot parcursul meciului pe panourile publicitare din jurul gazonului, pe transmisiunea TV

Telespectatorii meciului Dinamo Zagreb - FCSB 4-1, de joi seară, din penultima etapă a tabloului principal din Europa League, au avut parte de ceva surprinzător în timpul transmisiunii TV.

Fotbaliștii campioanei nu au purtat pe tricou numele sponsorului principal, casa de pariuri Betano, în schimb pe panourile publicitare din jurul gazonului au rulat reclame la Betano.

Cum a fost posibil așa ceva? FCSB nu a putut să-și afișeze sponsorul principal pe echipament nu din cauza faptului că în Croația există o legislație anti-jocuri de noroc, ci pentru că Betano nu are licență de operare pe teritoriul acestei țări. Dinamo Zagreb, în schimb, a avut pe fața tricourilor Favbet, o agenție de pariuri.

Însă reclamele care au rulat pe panourile publicitare de pe transmisiunea TV din România au conținut leduri virtuale, astfel că a fost posibilă apariția Betano, dar doar pentru telespectatorii care au văzut meciul pe Prima Sport și Digi Sport.

Sponsorul FCSB a fost prezent pe panourile publicitare digitale FOTO Captură Prima Sport 1 Sponsorul FCSB a fost prezent pe panourile publicitare digitale FOTO Captură Prima Sport 1
Sponsorul FCSB a fost prezent pe panourile publicitare digitale FOTO Captură Prima Sport 1

Meciul de la Zagreb nu a fost primul în care FCSB-ului nu i s-a permis să poarte Betano. În 2025, deși FCSB a jucat un număr considerabil de meciuri în diverse țări din Europa, partenerul comercial al roș-albaștrilor n-a beneficiat de aproape nicio expunere.

Motivul? Din cauza legislației multor țări europene, jocurile de noroc sunt interzise, fie definitiv, fie la nivel de expunere publicitară, astfel că FCSB s-a aflat în imposibilitatea de a evolua cu Betano pe piept.

FOTO. Dinamo Zagreb - FCSB 4-1

Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures
Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures

Galerie foto (10 imagini)

Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures
FCSB a disputat 10 meciuri în deplasare, în 10 țări, pe parcursul anului trecut. Jumătate dintre ele în Occident, cealaltă jumătate în Balcani sau în estul Europei. Și în 80% dintre cazuri, pe pieptul tricourilor lui Olaru și compania n-a fost imprimat numele sponsorului.

Singurele două țări în care acest lucru a fost permis: Grecia și Scoția, la duelurile cu PAOK (în februarie, 16-imile Europa League) și cu Aberdeen (în august, în play-off-ul aceleiași competiții).

2,5 milioane de euro
e suma aproximativă pe care FCSB o primește pentru fiecare sezon din partea Betano

Betano e sponsor principal la FCSB din vara lui 2022, după ce s-a terminat parteneriatul cu City Insurance, care a fost de lungă durată și care a debutat în 2013.

