Haos în Europa League Forțele de ordine au intervenit de urgență , iar startul jocului a fost întârziat cu aproximativ o oră!
Europa League

Haos în Europa League Forțele de ordine au intervenit de urgență, iar startul jocului a fost întârziat cu aproximativ o oră!

Alexandru Smeu
Publicat: 23.01.2026, ora 11:00
Actualizat: 23.01.2026, ora 11:00
  • FC Utrecht - KRC Genk 0-2. A fost haos în tribune, înaintea partidei din etapa #7 a Europa League.
  • Duelul din Olanda a început cu aproape o oră întârziere, din cauza problemelor cauzate de fanii belgieni.

Inițial, partida de pe stadionul Galgenwaard, din Utrecht, era programată să înceapă la 22:00 (ora României).

Cu toate acestea, formația din Olanda a anunțat brusc amânarea fluierului de start, după ce a invocat probleme organizatorice în zona de pe stadion rezervată suporterilor oaspeți, scrie voetbalprimeur.nl.

Citește și
FC Utrecht - KRC Genk. Haos în Olanda înaintea partidei din Europa League

„Lovitura de începere a meciului FC Utrecht – KRC Genk a fost amânată din cauza unei situații create în zona oaspeților. O actualizare a situației va veni imediat ce vor fi disponibile mai multe informații”, a scris Utrecht pe X.

Totul ar fi plecat de la faptul că mai mulți fani ai belgienilor au intrat fără bilet pe stadion.

Mai mult decât atât, aceștia au decis să nu coopereze cu forțele de ordine, în ceea ce privește controlul de securitate dinaintea meciului.

Din acest motiv, forțele de ordine și-au făcut apariția în tribună și au decis evacuarea celor aproximativ 300 de fani ai celor de la Genk.

În cele din urmă, partida a început la ora 22:50, ora României, iar în jurul minutul 50, Utrecht a emis un nou comunicat ca urmare a intervenției poliției:

FC Utrecht a decis, în urma consultării cu UEFA, să nu mai permită accesul niciunui suporter oaspete”, a scris ad.nl.

Fanii recalcitranți au fost urcați în autocare și trimiși acasă.

Pe teren, Genk s-a impus cu 2-0, în urma reușitelor semnate de El Ouahdi ('54) și Heymans ('83).

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon718
2. Aston Villa718
3. Freiburg717
4. Midtjylland716
5. Braga716
6. AS Roma715
7. Ferencvaros715
8. Betis714
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. FC Porto714
10. Genk713
11. Steaua Roșie713
12. PAOK712
13. Stuttgart712
14. Celta Vigo712
15. Bologna712
16. Nottingham711
17. Plzen711
18. Fenerbahce711
19. Panathinaikos711
20. Dinamo Zagreb710
21. Lille79
22. Brann79
23. Young Boys79
24. Celtic78
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Ludogorets77
26. Feyenoord76
27. FC Basel76
28. Salzburg76
29. FCSB76
30. Go Ahead Eagles74
31. Sturm Graz74
32. Rangers74
33. Nice73
34. Utrecht71
35. Malmo FF71
36. Maccabi Tel Aviv71

europa league amanare HAOS genk FC Utrecht
