Haos în Europa League Forțele de ordine au intervenit de urgență , iar startul jocului a fost întârziat cu aproximativ o oră!

FC Utrecht - KRC Genk 0-2. A fost haos în tribune, înaintea partidei din etapa #7 a Europa League.

Duelul din Olanda a început cu aproape o oră întârziere, din cauza problemelor cauzate de fanii belgieni.

Inițial, partida de pe stadionul Galgenwaard, din Utrecht, era programată să înceapă la 22:00 (ora României).

Cu toate acestea, formația din Olanda a anunțat brusc amânarea fluierului de start, după ce a invocat probleme organizatorice în zona de pe stadion rezervată suporterilor oaspeți, scrie voetbalprimeur.nl.

FC Utrecht - KRC Genk. Haos în Olanda înaintea partidei din Europa League

„Lovitura de începere a meciului FC Utrecht – KRC Genk a fost amânată din cauza unei situații create în zona oaspeților. O actualizare a situației va veni imediat ce vor fi disponibile mai multe informații”, a scris Utrecht pe X.

Totul ar fi plecat de la faptul că mai mulți fani ai belgienilor au intrat fără bilet pe stadion .

Mai mult decât atât, aceștia au decis să nu coopereze cu forțele de ordine, în ceea ce privește controlul de securitate dinaintea meciului.

Din acest motiv, forțele de ordine și-au făcut apariția în tribună și au decis evacuarea celor aproximativ 300 de fani ai celor de la Genk.

De ME is het vak ingegaan om het te ontruimen of althans de groep die illegaal binnen is gedrongen eruit te halen. #utrrcg pic.twitter.com/PB7owG4Uyj — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) January 22, 2026

În cele din urmă, partida a început la ora 22:50, ora României, iar în jurul minutul 50, Utrecht a emis un nou comunicat ca urmare a intervenției poliției:

„ FC Utrecht a decis, în urma consultării cu UEFA, să nu mai permită accesul niciunui suporter oaspete”, a scris ad.nl.

Fanii recalcitranți au fost urcați în autocare și trimiși acasă.

Pe teren, Genk s-a impus cu 2-0, în urma reușitelor semnate de El Ouahdi ('54) și Heymans ('83).

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7 13 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7 1 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

