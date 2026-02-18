„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”

Benfica - Real Madrid 0-1. Jose Mourinho (63 de ani) și Alvaro Arbeloa (43 de ani), antrenorii celor două echipe, au vorbit despre scandalul rasist care a dus la întreruperea temporară a meciului din play-off-ul Ligii Campionilor.

După ce Vinicius a înscris unicul gol al partidei, în minutul 50, brazilianul s-a dus să sărbătorească în fața fanilor portughezi.

Înainte ca jocul să se reia, Gianluca Prestianni și-a ridicat tricoul, și-a acoperit gura și i-a spus ceva lui Vinicius, care a fugit la arbitrul Francois Letexier. L-a acuzat că i-a repetat de câteva ori cuvântul „maimuță”.

Benfica - Real Madrid 0-1 . Jose Mourinho: „Am vorbit cu amândoi, Vinicius spune una, iar Prestianni, alta”

Jose Mourinho, antrenorul celor de la Benfica, a vorbit despre replicile rasiste adresate de jucătorul său, Gianluca Prestianni.

„De ce să-i pară rău (n.r. - lui Prestianni)? Am vorbit cu amândoi, Vinicius spune una, iar Prestianni, alta. Nu vreau să fiu părtinitor și nu vreau să spun că îl susțin 100% doar pe Prestianni, dar nu pot fi imparțial și să spun că ceea ce mi-a spus Vinicius este adevărul.

Nu pot, nu știu. Știu doar că până la gol a fost un meci grozav. Cu Benfica care a intrat foarte bine în meci și un Madrid foarte puternic, care a schimbat partida începând cu minutul 30-35. Apoi, Vinicius a marcat un gol pe care numai el sau Mbappé îl pot marca.

Atunci ar fi trebuit să se urce pe umerii coechipierilor săi, nu să-i enerveze pe cei 60.000 de oameni de pe stadion”, a spus Jose Mourinho după meci, conform as.com.

Întrebat dacă crede că Vinicius a provocat incidentul, antrenorul portughez a răspuns: „Se întâmplă... În câte țări s-a întâmplat asta? Pe câte stadioane? Câte? Câte? E un jucător extraordinar, îl ador. Dar când înscrii un gol ca ăsta... ei bine, pleci pe umerii coechipierilor tăi. Meciul s-a terminat, asta e, meciul s-a terminat...”

Jose Mourinho a fost eliminat în minutul 85 și nu va putea sta pe banca tehnică la returul de pe „Santiago Bernabeu”, de pe 25 martie. Tehnicianul a explicat de ce a văzut cartonașul roșu.

„Am fost eliminat pentru că am spus un lucru foarte evident: arbitrul avea o foaie pe care scria «Tchouameni, Carreras și Huijsen nu pot primi cartonaș galben» . Și nu a vrut să-i avertizeze nici pe Carreras, nici pe Tchouameni. I-am spus asta arbitrului.

Pentru că am 1.400 de meciuri la activ pe bancă și el știa perfect pe cine putea avertiza și pe cine nu. Știm cum funcționează lucrurile. Madrid a meritat victoria, a fost mai puternică”.

Nu voi putea merge la vestiar, nu voi putea comunica cu echipa și va fi dificil pentru mine, dar acolo vor fi colegii și asistenții mei, care își vor face treaba. Jose Mourinho, antrenor Benfica

Alvaro Arbeloa, despre Prestianni: „Toți cei din lumea fotbalului merităm să aflăm ce a spus”

Alvaro Arbeloa, antrenorul celor de la Real Madrid, a comentat la rândul său incidentul din partida din play-off-ul Ligii Campionilor.

„Trebuie să-l întrebați pe jucătorul de la Benfica (n.r. - Gianluca Prestianni) ce i-a spus lui Vinicius și toți cei din lumea fotbalului merităm să aflăm ce a spus. Nu putem permite ca astfel de lucruri să se întâmple în 2026.

Singurul lucru pe care i l-am spus lui Vinicius a fost să-mi zică dacă vrea să continue să joace, pentru că suntem alături de el. Suntem o echipă unită și vom lupta întotdeauna împreună.

Arbitrul (n.r. - Francois Letexier) mi-a spus că nu a auzit nimic și că, prin urmare, nu putea face nimic, dar nu putem tolera să se întâmple așa ceva, iar orice ar fi decis Vinicius ar fi fost bine”, a spus Alvaro Arbeloa, conform mundodeportivo.com.

Nu am văzut cum a sărbătorit Vini. Am văzut golul superb. Când va afla ce a spus jucătorul său, Jose Mourinho va fi primul care nu va permite asta, pentru că trebuie să avem toleranță zero în privința asta. Alvaro Arbeloa, antrenor Real Madrid

În ceea ce privește starea lui Vinicius, tehnicianul „galacticilor” a precizat:

„Vinicius este bine. Ce este trist este că nu este prima dată, dar am spus întotdeauna că este un băiat minunat și un luptător și vom fi mereu alături de el. Îl cred pe Vinicius și nu voi pune niciodată la îndoială cuvintele lui”.

Aurelian Tchouameni: „Vini ne-a spus că trebuie să continuăm să jucăm”

Aurelian Tchouameni, mijlocașul celor de la Real Madrid, a explicat ce cuvinte i-ar fi adresat Gianluca Prestianni lui Vinicius.

„Adevărul este că acest lucru nu se poate întâmpla. Ni s-a spus că băiatul (n.r. - Prestianni) l-a numit «maimuță» cu tricoul acoperindu-i gura.

Apoi el a zis că a spus, de fapt, «poponar», dar nu contează. Am discutat ca echipă și Vini ne-a spus că trebuie să continuăm să jucăm. Nu știu ce să spun. Vom discuta. Așa ceva nu se poate întâmpla”, a spus Tchouameni, conform record.pt.

Când îți acoperi gura cu tricoul pentru a spune ceva, este evident că vrei să spui ceva foarte urât. A spus un cuvânt care nu ar trebui folosit niciodată. Ce a spus a fost penibil. Este foarte, foarte rău. Federico Valverde, jucător Real Madrid

