„Ești femeie, n-ai voie să pășești pe iarbă"  Fostă angajată la Real Madrid, noi acuzații șocante: „Mă simțeam ca la închisoare"
Real Madrid
Diverse

„Ești femeie, n-ai voie să pășești pe iarbă" Fostă angajată la Real Madrid, noi acuzații șocante: „Mă simțeam ca la închisoare"

alt-text George Neagu
Publicat: 17.01.2026, ora 15:10
alt-text Actualizat: 17.01.2026, ora 15:10
  • Itziar Gonzalez (47 de ani), fosta nutriționistă a clubului Real Madrid, a vorbit despre perioada petrecută la „galactici”, pe care o numește „toxică” din cauza tratamentului la care a fost supusă.

Chiar dacă Real Madrid este unul dintre cele mai titrate cluburi din lume, Itziar Gonzalez spune că a fost victima sexismului.

Itziar Gonzalez: „Nu m-au lăsat niciodată să lucrez”

Itziar Gonzalez, care este atât nutriționistă, cât și fizioterapeută, a explicat de ce s-a angajat la Real Madrid.

„Pentru a face o muncă care mi-a fost cerută, iar acest lucru a creat tot felul de probleme, controverse. Nu voiam să spun cuvântul «insulte», dar așa era: insulte, amenințări. Nu m-au lăsat niciodată să lucrez, nici măcar puțin, cei care lucrează acolo, nu jucătorii.

Aveam senzația că voiau să mă oblige să nu fac nimic, iar poziția mea a fost întotdeauna: «Dacă mi-am părăsit casa, familia și viața pentru a veni aici, este pentru a munci. Dacă nu pot să lucrez, mă întorc acasă», dar nici asta nu mi-au permis, ceea ce încă nu înțeleg”, a spus Gonzalez în emisiunea Goazen Reala de la El Diario Vasco, citată de mundodeportivo.com.

Nutriționista a continuat, mai apoi, cu câteva dezvăluiri tulburătoare de la Real Madrid.

„Mi-au pus tot felul de obstacole. Odată: «Nu ai acreditare». Altă dată: «Terenul este foarte mic, nu încapi». Altă dată mi-au spus: «Ești femeie, nu ai voie să calci pe gazon».

Am rămas afară, în zona tunelului, iar jucătorii veneau să mă întrebe diverse lucruri. Jucătorii, în general, continuau să răspundă. Iar ultima măsură a fost să mi se interzică accesul la club și la antrenamente”, a mai explicat Itziar Gonzalez.

Voiau să-mi impună o metodă de lucru care era total contrară principiilor mele, care, în opinia mea, înrăutățea starea jucătorului sau îi putea dăuna lui sau performanței și putea facilita accidentările Itziar Gonzalez, fostă nutriționistă de la Real Madrid

Itziar Gonzalez: „Fiecare zi era o aventură neplăcută și toxică”

În continuare, Itziar Gonzalez a explicat care e cel mai neplăcut moment pe care l-a trăit la Real Madrid.

„Faptul că trebuia să merg în fiecare zi acolo neștiind la ce să mă aștept. Fiecare zi era o aventură neplăcută și toxică: insulte, amenințări, acuzații false, umilințe.

Voiam să plec, dar nu mă lăsau. Îmi spuneau chiar că, dacă nu mă duc, mă pot denunța. Erau zile în care rămâneam afară, fără să pot respira, cuprinsă de anxietate și tristețe. Apoi intram și, în exterior, eram impasibilă”.

Gonzalez a mai povestit cum era sfidată de restul angajaților.

„Nu vorbeau cu mine. Pe holuri îmi spuneau: «Nu schimba nimic, ne este mai bine fără tine». Munca mea era să schimb bufetul, să retrag alimentele și să personalizez recomandările. Când jucătorii cereau pește, le spuneau: «Nu, mănâncă mușchi file și nu o asculta pe ea, nu are habar de nimic»”.

„Trebuia să lucrez cu persoane care mă denunțaseră în mod fals”

Gonzalez a vorbit și despre acuzațiile false făcute la adresa ei.

„Plângerile false. Trei. Foarte grave. Le-am demontat, aveam argumente. Dar trebuia să continui să lucrez cu persoane care mă denunțaseră în mod fals.

Am spus clar: «dacă mă lăsați să plec, fiecare să-și vadă de viața lui. Dacă mă țineți aici pentru a mă umili și a mă concedia, vă voi denunța». Avocații mi-au spus că nu aveam ce face. Am depus plângere pentru ca Florentino să afle ce s-a întâmplat”, a mai spus Itziar Gonzalez.

Întrebată dacă regretă că a mers la Real Madrid, nutriționista a precizat:

Da. Aș fi preferat să nu fi mers. Cel mai bun lucru a fost relația cu jucătorii, care m-au surprins foarte pozitiv, dar asta nu compensează ce am trăit acolo.

Cred că urmele abuzului vor rămâne pentru totdeauna. Mi-a creat intoleranță față de anumite atitudini. Îmi provoacă anxietate”.

Real Madrid a apelat la Itziar Gonzalez într-o perioadă în care accidentările musculare reprezentau o problemă serioasă.

Cu o pregătire amplă în domeniul medicinei, ea a lucrat separat cu Dani Carvajal și Rodrygo, doi jucători afectați de accidentări, care, sub îngrijirea sa, au depășit problemele, scrie marca.com.

În acest moment, Real Madrid se află pe locul 2 în La Liga, cu 45 de puncte după 19 etape, la doar 4 puncte în spatele liderului Barcelona.

Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (12).jpg
Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (12).jpg

Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
