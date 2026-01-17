Stanciu, pe picior de plecare  Internaționalul român, aproape de rezilierea contractului cu Genoa, după doar 6 luni  +7 foto
Nicolae Stanciu
Stanciu, pe picior de plecare Internaționalul român, aproape de rezilierea contractului cu Genoa, după doar 6 luni

George Neagu
Publicat: 17.01.2026, ora 13:38
Actualizat: 17.01.2026, ora 13:38
  • Genoa, clubul patronat de Dan Șucu (62 de ani), ar fi pe punctul să-i rezilieze contractul lui Nicolae Stanciu (32 de ani), după doar 6 luni de colaborare.

Internaționalul român a sosit în iulie 2025 la Genoa, după două sezoane petrecute în tricoul celor de la Damac, din Arabia Saudită.

Genoa ar dori să-i rezilieze contractul lui Nicolae Stanciu

Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio a anunțat că Genoa ar dori să-i rezilieze contractul lui Nicolae Stanciu, după doar 6 luni petrecute în tricoul „grifonilor”.

În actualul sezon, mijlocașul român a evoluat în doar 7 partide pentru Genoa în toate competițiile și a marcat un singur gol, în partida din Cupa Italiei cu Vicenza, scor 3-0, de pe 15 august 2025.

În penultimul meci jucat de „grifoni”, cel cu AC Milan, de pe 8 ianuarie, Nicolae Stanciu a ratat un penalty în minutul 90+9, la scorul de 1-1, iar Genoa a ratat ocazia să plece acasă cu cele trei puncte.

Penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu în meciul cu AC Milan Foto captura Prima Sport .jpg
Penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu în meciul cu AC Milan Foto captura Prima Sport .jpg

Pentru acea execuție de pe San Siro, Stanciu a fost criticat dur de presa din Italia, care a notat: „Genoa, trădată de protejatul patronului. Stanciu a scos mingea din stadion. Nu mai jucase din septembrie”

Cei de la tuttomercatoweb.com au scris despre lovitura de la 11 metri ratată de Stanciu în ultima sa apariție la Genoa:

„În ciuda acestui fapt, De Rossi l-a apărat. La urma urmei, cei care nu trag nu ratează, iar mijlocașul și-a asumat o mare responsabilitate în acea situație.

Cu toate acestea, greșeala cântărește greu. Rămâne imaginea finală a unei experiențe nefericite. Se termină așa cum a început: cu un transfer gratuit”, au mai notat jurnaliștii italieni.

2027
este anul când contractul lui Stanciu cu Genoa va expira

Nicolae Stanciu ar fi dorit în China

Mijlocașul ar fi dorit de ocupanta locului 6 din sezonul trecut din China, Tianjin Jinmen Tiger.

„Un playmaker precum Stanciu este exact ceea ce caută Tianjin. Antrenorul Genwei Yu speră să îl transfere cât mai curând”, au notat jurnaliștii de la 163.com.

Internaționalul român a fost dorit inițial de echipa Dalian Yingbo, clasată pe locul 11 în Superliga Chinei. Totuși, oferta ar fi picat pe plan secund după ce românul a aflat de interesul celor de la Tianjin.

2 milioane de euro
este cota lui Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt

De-a lungul carierei sale, Nicolae Stanciu a mai evoluat pentru FCSB, Anderlecht, Al-Ahli, Slavia Praga sau Wuhan Three Town.

