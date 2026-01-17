10 motive să nu ratezi AO De ce e special Australian Open 2026 » Primul Grand Slam al anului începe duminică

O ediție unică: de la premii record de 75 de milioane de dolari, la bătălia generațională dintre Djokovic și „lupii tineri”.

În timp ce restul lumii abia își reglează ritmul după sărbători, iar Europa vorbește de ninsori și geruri, tenisul apasă pedala de accelerație direct sub soarele necruțător al Australiei.

Australian Open 2026, care începe duminică și ține până pe 1 februarie, este primul turneu de Grand Slam al anului, dar și cel care încearcă dă dea un răspuns ferm presiunilor venite dinspre turneele asiatice și fondurile de investiții.

Iată 10 motive pentru care AO de anul acesta nu merită ratat:

1. Jackpot istoric: 75 de milioane de dolari

Australian Open a intrat oficial în „cursa înarmării” financiare. Organizatorii au anunțat un fond total de premiere de 75 de milioane de dolari americani, un record absolut pentru Melbourne.

Miza este uriașă chiar și pentru cei care pierd devreme: un cec de 130.000 de dolari doar pentru prezența în primul tur, o măsură menită să sprijine jucătorii din afara topului 100.

2. România pe tabloul principal

Chiar dacă nu au avut mare noroc la tragerea la sorți, „tricolorele” luptă sub soarele australian. Sorana Cîrstea e deja o veterană a circuitului, iar alături de ea Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse caută puncte prețioase pentru a urca în clasamentul WTA.

Orice victorie în primele tururi este crucială pentru moralul tenisului românesc în 2026.

Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, româncele de pe tabloul principal de la Australian Open 2026 (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)

3. Sinner și Alcaraz, noua ordine mondială

Dacă anul trecut mai existau dubii, 2026 confirmă: Jannik Sinner, campionul en-titre, și Carlos Alcaraz sunt noii stăpâni ai circuitului.

Rivalitatea lor este comparată deja cu celebra epocă Federer-Nadal, iar o finală între cei doi la Melbourne ar fi epică pentru fani și televiziuni.

Mai mult, spaniolul mai are nevoie doar de titlul de la Melbourne pentru a completa Career Grand Slam-ul, adică să-și treacă în portofoliu toate cele 4 turnee de Grand Slam posibile!

4. Ultimul „dans” al lui Novak Djokovic?

La 38 de ani, sârbul revine pe terenul unde a scris istorie de nu mai puțin de 10 ori! Deși nu mai este favoritul de la casele de pariuri, „Nole” rămâne un adversar periculos.

Mulți analiști speculează că aceasta ar putea fi ultima sa apariție majoră la Melbourne, transformând fiecare meci al său într-un eveniment istoric.

Novak Djokovic (Foto: IMAGO)

5. Aryna Sabalenka vs. Iga Swiatek: duelul pentru #1

În circuitul feminin, bătălia pentru supremație este totală. Sabalenka adoră suprafața de la Melbourne, unde își poate etala forța, în timp ce Iga Swiatek a lucrat intens în intersezon pentru a-și adapta jocul de picioare la viteza arenei Rod Laver.

6. Toți ochii pe Venus Williams

Venus Williams, 45 de ani, va reveni la Australian Open după ce a primit un wild card, marcând prima sa apariție la Melbourne după o pauză de cinci ani. Ea va deveni cea mai vârstnică jucătoare din istoria AO la simplu.

Venus Williams (Foto: IMAGO)

7. Sesiunile de noapte, un spectacol în sine

Meciurile de seară de la Melbourne au devenit legendare. Temperaturile mai suportabile, tribunele pline și atmosfera intensă transformă sesiunile nocturne într-un element distinctiv al turneului.

Sesiunile de seară au fost totuși devansate, iar numărul de meciuri programate pe arenele principale a fost redus, asigurând o experiență mai bună atât pentru jucători, cât și pentru fani.

8. Tehnologia „ Hawk-Eye Live” pe toate terenurile

Erorile de arbitraj sunt de domeniul trecutului. Sistemul electronic acoperă fiecare centimetru pe toate terenurile din complex, eliminând arbitrii de linie și oferind un flux de joc mult mai rapid și mai corect.

9. Infrastructura care face diferența

Australian Open se remarcă prin cele 3 arene cu acoperiș retractabil, o garanție că meciurile se vor desfășura indiferent de condițiile meteo.

Acest aspect oferă stabilitate programului și un plus de confort pentru jucători și spectatori.

10. Startul spre un posibil „Golden Slam” de vis

Fiind primul turneu major al anului, Australian Open dă tonul pentru întreg sezonul.

Cine câștigă aici capătă un avantaj moral enorm și păstrează vie șansa teoretică de a realiza „Marele Șlem” - câștigarea tuturor celor 4 turnee majore în același an calendaristic.

Este însă o performanță extrem de rară, ultimii care au reușit asta fiind Rod Laver la masculin în 1969 și Steffi Graf la feminin în 1988.

Câștigătorii de Grand Slam din 2025

Australian Open: Jannik Sinner (m), Madison Keys (f)

Jannik Sinner (m), Madison Keys (f) Roland Garros: Carlos Alcaraz (m), Coco Gauff (f)

Carlos Alcaraz (m), Coco Gauff (f) Wimbledon: Jannik Sinner (m), Iga Swiatek (f)

Jannik Sinner (m), Iga Swiatek (f) US Open: Carlos Alcaraz (m), Aryna Sabalenka (f)

