10 motive să nu ratezi AO De ce e special Australian Open 2026 » Primul Grand Slam al anului începe duminică
Australian Open se va desfășura în perioada 18 ianuarie - 1 februarie
Tenis

10 motive să nu ratezi AO De ce e special Australian Open 2026 » Primul Grand Slam al anului începe duminică

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 17.01.2026, ora 13:17
alt-text Actualizat: 17.01.2026, ora 13:17
  • O ediție unică: de la premii record de 75 de milioane de dolari, la bătălia generațională dintre Djokovic și „lupii tineri”.

În timp ce restul lumii abia își reglează ritmul după sărbători, iar Europa vorbește de ninsori și geruri, tenisul apasă pedala de accelerație direct sub soarele necruțător al Australiei.

Își face griji pentru Emma Răducanu Un expert o avertizează înainte de Australian Open:  „Situație fizică foarte precară”
Citește și
Își face griji pentru Emma Răducanu Un expert o avertizează înainte de Australian Open: „Situație fizică foarte precară”
Citește mai mult
Își face griji pentru Emma Răducanu Un expert o avertizează înainte de Australian Open:  „Situație fizică foarte precară”

Australian Open 2026, care începe duminică și ține până pe 1 februarie, este primul turneu de Grand Slam al anului, dar și cel care încearcă dă dea un răspuns ferm presiunilor venite dinspre turneele asiatice și fondurile de investiții.

Iată 10 motive pentru care AO de anul acesta nu merită ratat:

1. Jackpot istoric: 75 de milioane de dolari

Australian Open a intrat oficial în „cursa înarmării” financiare. Organizatorii au anunțat un fond total de premiere de 75 de milioane de dolari americani, un record absolut pentru Melbourne.

Miza este uriașă chiar și pentru cei care pierd devreme: un cec de 130.000 de dolari doar pentru prezența în primul tur, o măsură menită să sprijine jucătorii din afara topului 100.

2. România pe tabloul principal

Chiar dacă nu au avut mare noroc la tragerea la sorți, „tricolorele” luptă sub soarele australian. Sorana Cîrstea e deja o veterană a circuitului, iar alături de ea Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse caută puncte prețioase pentru a urca în clasamentul WTA.

Orice victorie în primele tururi este crucială pentru moralul tenisului românesc în 2026.

Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, româncele de pe tabloul principal de la Australian Open 2026 (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro) Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, româncele de pe tabloul principal de la Australian Open 2026 (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, româncele de pe tabloul principal de la Australian Open 2026 (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)

3. Sinner și Alcaraz, noua ordine mondială

Dacă anul trecut mai existau dubii, 2026 confirmă: Jannik Sinner, campionul en-titre, și Carlos Alcaraz sunt noii stăpâni ai circuitului.

Rivalitatea lor este comparată deja cu celebra epocă Federer-Nadal, iar o finală între cei doi la Melbourne ar fi epică pentru fani și televiziuni.

Mai mult, spaniolul mai are nevoie doar de titlul de la Melbourne pentru a completa Career Grand Slam-ul, adică să-și treacă în portofoliu toate cele 4 turnee de Grand Slam posibile!

4. Ultimul „dans” al lui Novak Djokovic?

La 38 de ani, sârbul revine pe terenul unde a scris istorie de nu mai puțin de 10 ori! Deși nu mai este favoritul de la casele de pariuri, „Nole” rămâne un adversar periculos.

Mulți analiști speculează că aceasta ar putea fi ultima sa apariție majoră la Melbourne, transformând fiecare meci al său într-un eveniment istoric.

Novak Djokovic (Foto: IMAGO) Novak Djokovic (Foto: IMAGO)
Novak Djokovic (Foto: IMAGO)

5. Aryna Sabalenka vs. Iga Swiatek: duelul pentru #1

În circuitul feminin, bătălia pentru supremație este totală. Sabalenka adoră suprafața de la Melbourne, unde își poate etala forța, în timp ce Iga Swiatek a lucrat intens în intersezon pentru a-și adapta jocul de picioare la viteza arenei Rod Laver.

6. Toți ochii pe Venus Williams

Venus Williams, 45 de ani, va reveni la Australian Open după ce a primit un wild card, marcând prima sa apariție la Melbourne după o pauză de cinci ani. Ea va deveni cea mai vârstnică jucătoare din istoria AO la simplu.

Venus Williams (Foto: IMAGO) Venus Williams (Foto: IMAGO)
Venus Williams (Foto: IMAGO)

7. Sesiunile de noapte, un spectacol în sine

Meciurile de seară de la Melbourne au devenit legendare. Temperaturile mai suportabile, tribunele pline și atmosfera intensă transformă sesiunile nocturne într-un element distinctiv al turneului.

Sesiunile de seară au fost totuși devansate, iar numărul de meciuri programate pe arenele principale a fost redus, asigurând o experiență mai bună atât pentru jucători, cât și pentru fani.

8. Tehnologia „Hawk-Eye Live” pe toate terenurile

Erorile de arbitraj sunt de domeniul trecutului. Sistemul electronic acoperă fiecare centimetru pe toate terenurile din complex, eliminând arbitrii de linie și oferind un flux de joc mult mai rapid și mai corect.

9. Infrastructura care face diferența

Australian Open se remarcă prin cele 3 arene cu acoperiș retractabil, o garanție că meciurile se vor desfășura indiferent de condițiile meteo.

Acest aspect oferă stabilitate programului și un plus de confort pentru jucători și spectatori.

10. Startul spre un posibil „Golden Slam” de vis

Fiind primul turneu major al anului, Australian Open dă tonul pentru întreg sezonul.

Cine câștigă aici capătă un avantaj moral enorm și păstrează vie șansa teoretică de a realiza „Marele Șlem” - câștigarea tuturor celor 4 turnee majore în același an calendaristic.

Este însă o performanță extrem de rară, ultimii care au reușit asta fiind Rod Laver la masculin în 1969 și Steffi Graf la feminin în 1988.

Câștigătorii de Grand Slam din 2025

  • Australian Open: Jannik Sinner (m), Madison Keys (f)
  • Roland Garros: Carlos Alcaraz (m), Coco Gauff (f)
  • Wimbledon: Jannik Sinner (m), Iga Swiatek (f)
  • US Open: Carlos Alcaraz (m), Aryna Sabalenka (f)

Citește și

Baschetbalist împușcat în cap! Tânărul de 20 de ani a fost ucis pe autostradă, când se întorcea de la un eveniment la care fusese voluntar
Baschet
10:48
Baschetbalist împușcat în cap! Tânărul de 20 de ani a fost ucis pe autostradă, când se întorcea de la un eveniment la care fusese voluntar
Citește mai mult
Baschetbalist împușcat în cap! Tânărul de 20 de ani a fost ucis pe autostradă, când se întorcea de la un eveniment la care fusese voluntar
„Am copilărit într-un ghetou” Virgiliu Postolachi, atacantul lui U Cluj, interviu emoționant în GOLAZO.ro: „E dur, dar te învață cum e viața”
Superliga
23:20
„Am copilărit într-un ghetou” Virgiliu Postolachi, atacantul lui U Cluj, interviu emoționant în GOLAZO.ro: „E dur, dar te învață cum e viața”
Citește mai mult
„Am copilărit într-un ghetou” Virgiliu Postolachi, atacantul lui U Cluj, interviu emoționant în GOLAZO.ro: „E dur, dar te învață cum e viața”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Australian Open novak djokovic jannik sinner carlos alcaraz
Știrile zilei din sport
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
Superliga
14:23
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
Citește mai mult
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Superliga
13:02
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Citește mai mult
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Superliga
17:31
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Citește mai mult
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Stranieri
14:29
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Citește mai mult
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:30
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii” conduc la pauză
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii” conduc la pauză
20:55
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
20:19
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă”
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă”
19:30
LIVE România - Danemarca, la Campionatul European de Handbal Masculin » Meci decisiv pentru elevii lui George Buricea
LIVE  România - Danemarca , la Campionatul European de Handbal Masculin » Meci decisiv pentru elevii lui George Buricea
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Top stiri din sport
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
Campionate
13:09
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
Citește mai mult
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în  Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Handbal
17:45
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Citește mai mult
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în  Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Superliga
16:49
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Citește mai mult
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică
Tenis
16:59
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică
Citește mai mult
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 30 rapid 32 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
18.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share