Real vrea miliarde de la UEFA! Ce despăgubire cere Madridul forului european după ultima hotărâre a justiției spaniole

Real Madrid continuă războiul cu UEFA, după ce tribunalul regional din capitala Spaniei a respins apelul forului continental.

Clubul blanco și compania care promovează Superliga Europei pretind o sumă colosală.

Care e precedentul pe care se bazează Florentino Perez.

UEFA nu poate bloca Superliga Europei (SLE) oricât încearcă pe calea justiției.

Cele trei hotărâri anti-UEFA la nivelul UE

Tribunalul regional din Madrid a respins miercuri apelul depus de forul continental, alături de federația spaniolă și LaLiga, confirmând hotărârea luată de tribunalul comercial al capitalei iberice, în primăvara anului trecut.

La acea vreme, UEFA și FIFA au fost găsite vinovate de practică anticoncurențială și de abuz de poziție dominantă pentru împiedicarea formării SLE.

Sigla UEFA în fața sediului forului european de la Nyon Foto: Imago

După ce, în decembrie 2023, Curtea Europeană de Justiție (CJUE) a ajuns la concluzia că UEFA a încălcat legislația UE.

Real și compania care promovează Superliga vor 4,5 miliarde de la UEFA!

Aflând decizia de miercuri, Real Madrid a reacționat imediat, avertizând la finalul comunicatului: „Această hotărâre deschide calea solicitării unei despăgubiri substanțiale”.

Nu doar Real, ultimul club care susține încă Superliga (a fost clubul care a inițiat acest plan), ci și compania A22, care promovează proiectul.

Florentino Perez nu renunță la Superliga Europei. Proiectul secesionist a fost ideea sa Foto: Imago

Împreună, Madridul și A22 vor să dea în judecată UEFA și să ceară o sumă colosală.

Potrivit AS, ar fi 4,5 miliarde de euro, bani care ar acoperi prejudiciul cauzat și profitul pierdut.

Negocierile dintre UEFA și A22, la care au participat și oficiali importanți de la Real, au eșuat în final.

Joan Laporta, președintele Barcelonei, a renunțat la proiectul SLE și s-a reapropiat de European Football Clubs (EFC), dar liderul madrilen Florentino Perez a rămas în continuare alături de A22.

Președintele lui Real speră la un verdict similar cu cel luat în cazul Google

Perez vrea să profite de linia adoptată în interiorul Uniunii Europene în alte litigii de monopol.

AS amintește de hotărârea Curții de Justiție continentale împotriva Google, în septembrie. O confirmare a unei amenzi uriașe.

2,95 miliarde de euro a fost amenda impusă de CJUE companiei Google

Acuzația a fost aceeași ca la UEFA, abuz de poziție dominantă. Cazul: corporația americană a favorizat propriul serviciu de cumpărare a produselor, Google Shopping, în detrimentul concurenților din motorul său de căutare.

