Real vrea miliarde de la UEFA! Ce despăgubire cere Madridul forului european după ultima hotărâre a justiției spaniole
Real Madrid rămâne în conflict cu UEFA și pretinde o sumă uriașă Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionate

Real vrea miliarde de la UEFA! Ce despăgubire cere Madridul forului european după ultima hotărâre a justiției spaniole

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 30.10.2025, ora 14:18
alt-text Actualizat: 30.10.2025, ora 14:19
  • Real Madrid continuă războiul cu UEFA, după ce tribunalul regional din capitala Spaniei a respins apelul forului continental.
  • Clubul blanco și compania care promovează Superliga Europei pretind o sumă colosală.
  • Care e precedentul pe care se bazează Florentino Perez. 

UEFA nu poate bloca Superliga Europei (SLE) oricât încearcă pe calea justiției.

Ce decide Șucu în plină criză Genoa a pierdut încă un meci. E pe ultimul loc, cu zero victorii! » Antrenorul, în pericol. Demite și directorul?
Citește și
Ce decide Șucu în plină criză Genoa a pierdut încă un meci. E pe ultimul loc, cu zero victorii! » Antrenorul, în pericol. Demite și directorul?
Citește mai mult
Ce decide Șucu în plină criză Genoa a pierdut încă un meci. E pe ultimul loc, cu zero victorii! » Antrenorul, în pericol. Demite și directorul?

Cele trei hotărâri anti-UEFA la nivelul UE

Tribunalul regional din Madrid a respins miercuri apelul depus de forul continental, alături de federația spaniolă și LaLiga, confirmând hotărârea luată de tribunalul comercial al capitalei iberice, în primăvara anului trecut.

La acea vreme, UEFA și FIFA au fost găsite vinovate de practică anticoncurențială și de abuz de poziție dominantă pentru împiedicarea formării SLE.

Sigla UEFA în fața sediului forului european de la Nyon Foto: Imago Sigla UEFA în fața sediului forului european de la Nyon Foto: Imago
Sigla UEFA în fața sediului forului european de la Nyon Foto: Imago

După ce, în decembrie 2023, Curtea Europeană de Justiție (CJUE) a ajuns la concluzia că UEFA a încălcat legislația UE.

Real și compania care promovează Superliga vor 4,5 miliarde de la UEFA!

Aflând decizia de miercuri, Real Madrid a reacționat imediat, avertizând la finalul comunicatului: „Această hotărâre deschide calea solicitării unei despăgubiri substanțiale”.

Nu doar Real, ultimul club care susține încă Superliga (a fost clubul care a inițiat acest plan), ci și compania A22, care promovează proiectul.

Florentino Perez nu renunță la Superliga Europei. Proiectul secesionist a fost ideea sa Foto: Imago Florentino Perez nu renunță la Superliga Europei. Proiectul secesionist a fost ideea sa Foto: Imago
Florentino Perez nu renunță la Superliga Europei. Proiectul secesionist a fost ideea sa Foto: Imago

Împreună, Madridul și A22 vor să dea în judecată UEFA și să ceară o sumă colosală.

Potrivit AS, ar fi 4,5 miliarde de euro, bani care ar acoperi prejudiciul cauzat și profitul pierdut.

Negocierile dintre UEFA și A22, la care au participat și oficiali importanți de la Real, au eșuat în final.

Joan Laporta, președintele Barcelonei, a renunțat la proiectul SLE și s-a reapropiat de European Football Clubs (EFC), dar liderul madrilen Florentino Perez a rămas în continuare alături de A22.

Președintele lui Real speră la un verdict similar cu cel luat în cazul Google

Perez vrea să profite de linia adoptată în interiorul Uniunii Europene în alte litigii de monopol.

AS amintește de hotărârea Curții de Justiție continentale împotriva Google, în septembrie. O confirmare a unei amenzi uriașe.

2,95 miliarde de euro
a fost amenda impusă de CJUE companiei Google

Acuzația a fost aceeași ca la UEFA, abuz de poziție dominantă. Cazul: corporația americană a favorizat propriul serviciu de cumpărare a produselor, Google Shopping, în detrimentul concurenților din motorul său de căutare.

Citește și

Se schimbă și formatul Euro! UEFA vrea să transforme preliminariile CE după modelul Ligii Campionilor » Cum ar putea arăta
Nationala
14:11
Se schimbă și formatul Euro! UEFA vrea să transforme preliminariile CE după modelul Ligii Campionilor » Cum ar putea arăta
Citește mai mult
Se schimbă și formatul Euro! UEFA vrea să transforme preliminariile CE după modelul Ligii Campionilor » Cum ar putea arăta
Ceferin mută! Ce face Burleanu? Jocuri de culise la Nyon. Președintele UEFA s-ar fi răzgândit și ar candida la al 4-lea mandat. Ce a spus șeful FRF
Campionate
09:47
Ceferin mută! Ce face Burleanu? Jocuri de culise la Nyon. Președintele UEFA s-ar fi răzgândit și ar candida la al 4-lea mandat. Ce a spus șeful FRF
Citește mai mult
Ceferin mută! Ce face Burleanu? Jocuri de culise la Nyon. Președintele UEFA s-ar fi răzgândit și ar candida la al 4-lea mandat. Ce a spus șeful FRF

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
Real Madrid UEFA superliga europei tribunal A22 despăgubire
Știrile zilei din sport
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Nationala
09:00
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Citește mai mult
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Baschet
09:28
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Citește mai mult
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
Campionate
12:30
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
Citește mai mult
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Tenis
11:12
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Citește mai mult
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:08
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională
15:21
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
13:38
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple
14:23
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei, cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei,  cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Top stiri din sport
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale 
Atletism
10:48
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale
Citește mai mult
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale 
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș  Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Cupa Romaniei
11:36
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Citește mai mult
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș  Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Cupa Romaniei
09:57
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Citește mai mult
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are
Campionate
12:10
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are
Citește mai mult
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 31 rapid 15 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
31.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share