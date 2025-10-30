Ce decide Șucu în plină criză Genoa a pierdut încă un meci. E pe ultimul loc, cu zero victorii! » Antrenorul, în pericol. Demite și directorul?
Dan Șucu a cumpărat Genoa în decembriie 2024, cu 45 de milioane de euro Foto: Imago
Ce decide Șucu în plină criză Genoa a pierdut încă un meci. E pe ultimul loc, cu zero victorii! » Antrenorul, în pericol. Demite și directorul?

  • Dan Șucu l-a confirmat duminică pe Patrick Vieira, dar Genoa a fost învinsă și miercuri, 0-2 acasă cu Cremonese, ultrașii au protestat, iar presa italiană sugerează că antrenorul ar putea fi concediat dacă pierde etapa viitoare. 

Dan Șucu începe să simtă tot mai mult presiunea la Genoa.

Echipa e pe ultimul loc în Serie A, a pierdut al doilea meci la rând, 0-2 acasă cu nou promovata Cremonese, nu are niciun succes și nu reușește să iasă din vârtejul eșecurilor.

3 puncte
din trei egaluri are Genoa după nouă etape (golaveraj 4-13), cel mai slab început din istoria clubului în era victoriilor cu 3 puncte

Șucu: „Ne vom salva cu Vieira”. Genoa, cea mai mică investiție, ultimul loc

E criză pe „Luigi Ferraris” și reacția fanilor din peluză spune totul. Și-au pierdut răbdarea.

Spre finalul partidei de miercuri seară, au asaltat careul rossoblu cu torțe, petarde și fumigene.

Așa arăta terenul de pe „Ferraris” la protestul fanilor Foto: Imago Așa arăta terenul de pe „Ferraris” la protestul fanilor Foto: Imago
Așa arăta terenul de pe „Ferraris” la protestul fanilor Foto: Imago

La sfârșit, jucătorii și antrenorul Patrick Vieira stăteau aliniați în fața lor, acceptând criticile, insultele.

Ultrașii din peluză urlau: „Arătați că aveți c…e!”. 

Șucu, patron și președinte simultan la „Grifon”, a spus duminică, după 1-2 cu Torino: „Sunt sigur că ne vom salva, cu Vieira și cu această echipă.

Aici nu avem un plan B, C sau D. Am încredere în Vieira, care m-a rugat să petrec o după-amiază cu el pentru a-mi explica munca sa și cum vrea să construiască viitorul”.

În vară, Șucu a câștigat o mulțime de bani din transferuri, 52 de milioane de euro, și a cheltuit cel mai puțin în Italia.

500.000 de euro
a fost suma plătită de Dan Șucu și Genoa în ultima campanie de mercato.

Cea mai mică investiție din Serie A și ultima poziție în clasament!

Demite Șucu succesiv directorul sportiv și antrenorul?

Totuși, în ciuda declarației date în weekend, Vieira nu e asgurat de nimic.

Și Gazzetta dello Sport, și Tuttomercatoweb sugerează că Vieira poate fi concediat dacă pierde și luni, în deplasare, cu Sassuolo.

Antrenorul Vieira și jucătorii săi, după al 6-lea eșec suferit în acest campionat Foto: Imago Antrenorul Vieira și jucătorii săi, după al 6-lea eșec suferit în acest campionat Foto: Imago
Antrenorul Vieira și jucătorii săi, după al 6-lea eșec suferit în acest campionat Foto: Imago

„Dacă simt încrederea conducerii? Întrebarea asta n-are sens”, a răspuns tehnicianul francez, enervat.

În cazul altui eșec, contractul care expiră în 2027 nu-l va ajuta să rămână la club.

1,4 milioane de euro
este salariul anual al lui Patrick Vieira la Genoa

Chiar înaintea lui, riscă să fie demis directorul sportiv Marco Ottolini, potrivit Sky Sport Italia, din cauza unui conflict legat de gestionarea perioadei de transferuri.

serie a genoa Patrick Vieira dan sucu Marco Ottolini
