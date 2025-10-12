Se schimbă și formatul Euro! UEFA vrea să transforme preliminariile CE după modelul Ligii Campionilor » Cum ar putea arăta
Aleksander Ceferin, președintele sloven al UEFA Foto: Imago
Se schimbă și formatul Euro! UEFA vrea să transforme preliminariile CE după modelul Ligii Campionilor » Cum ar putea arăta

Publicat: 12.10.2025, ora 14:11
  • Aleksander Ceferin, liderul UEFA din 2016, continuă revoluția în competițiile continentale.
  • A modificat radical Liga Campionilor, Europa League și Conference, acum schimbă și campania de calificare la EURO.

UEFA vrea să schimbe tot. Președintele său, Aleksander Ceferin, la fel.

După revoluționarea formatului Ligii Campionilor și al tuturor competițiilor continentale intercluburi, după apariția Nations League, urmează preliminariile Campionatului European.

Patru gazde, toate în preliminarii. Dar există două locuri garantate la Euro

Oricum, CE 2028 era altfel. Cu patru gazde, Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor, forul continental a decis ca toate aceste echipe să participe la campania de calificare.

Steagurile Marii Britanii și Irlandei, gazdele Euro 2028 Foto: Imago Steagurile Marii Britanii și Irlandei, gazdele Euro 2028 Foto: Imago
Steagurile Marii Britanii și Irlandei, gazdele Euro 2028 Foto: Imago

A păstrat totuși două locuri automate pentru cele care nu prind bilet la turneul final. Dacă sunt mai mult de două, aceste două poziții garantate vor fi decise în funcție de ierarhia din preliminarii.

Ceferin: „Mai multe meciuri și un format mai interesant”

Cât despre actualul sistem de calificare, Ceferin a sugerat la un summit al fotbalului din Portugalia că va fi modificat, potrivit RMC Sport.

„Preliminariile ar putea fi diferite. Mai multe meciuri și un format mai interesant. Ne gândim la acest lucru”, a spus avocatul în vârstă de 57 de ani.

Prețiosul trofeu pentru care se duelează naționalele Europei Foto: Imago Prețiosul trofeu pentru care se duelează naționalele Europei Foto: Imago
Prețiosul trofeu pentru care se duelează naționalele Europei Foto: Imago

Slovenul conduce UEFA din 14 septembrie 2016, înlocuindu-l pe francezul Michel Platini.

Mini-campionat în preliminariile Euro, ca în Ligă?

Varianta cea mai probabilă, un mini-campionat în stilul Champions League, cu un număr mai mare de meciuri pentru fiecare echipă.

Și să nu mai joace în grupe distincte, în sistem tur-retur, ca până acum. Ci să aibă, de exemplu, opt adversare diferite, pe care să le înfrunte o singură dată, acasă sau în deplasare. După scenariul fazei principale a Ligii.

Campionatul European Echipa Nationala UEFA PRELIMINARII aleksander ceferin
