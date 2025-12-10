„Este inacceptabil!” Bayern își ceartă fanii pentru comportamentul de la meciul din Liga Campionilor » Ce sancțiune riscă clubul
Liga Campionilor

„Este inacceptabil!” Bayern își ceartă fanii pentru comportamentul de la meciul din Liga Campionilor » Ce sancțiune riscă clubul

Gabriel Neagu
Publicat: 10.12.2025, ora 14:51
Actualizat: 10.12.2025, ora 14:51
  • Jan-Christian Dreesen (58 de ani), directorul executiv al clubului Bayern Munchen, a criticat spectacolul pirotehnic realizat de ultrași, la meciul cu Sporting Lisabona, 3-1.
  • Bavarezii riscă să aibă o parte din stadion închis pentru următorul meci european de pe teren propriu.

În debutul reprizei secunde dintre Bayern Munchen și Sporting, fanii bavarezilor, aflați în Peluza Sud a stadionului Allianz Arena, au aprins aproximativ 90 de torțe.

Conducerea lui Bayern, mesaj dur pentru fanii care au aprins torțe: „Este inacceptabil”

La finalul partidei, directorul executiv al celor de la Bayern Munchen a vorbit despre spectacolul pirotehnic al fanilor:

„Bineînțeles că nu aprob asta. Astăzi, din cauza condițiilor meteorologice care au împiedicat fumul să iasă din stadion, mi-am făcut griji că meciul ar putea fi abandonat din cauza vizibilității. Este pur și simplu inacceptabil”, a spus Jan-Christian Dreesen, potrivit bild.de.

Oficialul bavarezilor blamează acțiunea suporterilor și le cere să respecte regulamentele:

„Cred că este vorba mai puțin despre incapacitatea de a înțelege, ci mai degrabă despre a avea propria definiție a legii. Există reguli și trebuie respectate, prin urmare, acest lucru nu își are locul acolo”.

Ce consecințe va suporta Bayern după incidentele de la meciul cu Sporting

Bayern Munchen era pasibilă de o suspendare a terenului propriu după ce, în martie 2025, în meciul tur din optimile Ligii Campionilor, fanii au lansat rachete de semnalizare și au aprins torțe.

Atunci, clubul a primit o amendă de 500.000 de euro și o închidere a mai multor sectoare, însă punerea în aplicare a sancțiunii a fost suspendată timp de 2 ani. Aceasta urma să se activeze în cazul unui nou incident al fanilor bavarezi.

Astfel, spectacolul ultrașilor campioanei Germaniei va costa usturător clubul. Sectoarele 114 și 115 ale arenei vor fi închise pentru următorul meci de pe teren propriu din Liga Campionilor, contra celor de la Union Saint-Gilloise, arată bild.de.

Informația a fost confirmată chiar de către directorul executiv al clubului de pe Allianz Arena.

Nu pot spune cât de scump va fi. Dar ceea ce este clar este care va fi sancțiunea UEFA. Va exista o excludere parțială a fanilor din peluza sudică! Jan-Christian Dreesen, Bayern Munchen

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal515
2Bayern615
3Atalanta613
4PSG 512
5Inter 612
6Real Madrid512
7Atletico Madrid 612
8Liverpool 612
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Tottenham 611
10Dortmund 610
11Chelsea 610
12Manchester City510
13Sporting 610
14Barcelona 610
15Newcastle 59
16Marseille 69
17Galatasaray69
18Monaco69
19PSV 68
20Leverkusen58
21Qarabag 57
22Napoli 57
23Juventus56
24Pafos56
Zona echipelor eliminate⤵️
25Royale Union SG66
26Olympiacos 65
27Club Brugge 54
28Athletic Bilbao 54
29Copenhaga54
30Frankfurt64
31Benfica 53
32Slavia Praga 63
33Bodo/Glimt52
34Villarreal51
35Kairat51
36.Ajax50

