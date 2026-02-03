A ajuns iar în Liga 3 din Spania! Ricardo Grigore, fotbalist cu peste 100 de meciuri la Dinamo, a semnat cu  Real Aviles

Ricardo Grigore (26 de ani), ultima dată la CS Tunari, din Liga 2, a semnat un contract cu Real Aviles CF, din al treilea eșalon din Spania.

Ricardo Grigore a ajuns de la a juca în Liga 1, la Dinamo, în urmă cu 4 ani, la transferul în Primera Federacion, adică liga a treia din Spania!

Ricardo Grigore, transfer în liga a 3-a din Spania!

Real Aviles a anunțat, luni, pe site-ul oficial, transferul lui Ricardo Grigore:

„Real Aviles Industrial și fotbalistul Ricardo Florin Grigore (București, 1999) au ajuns la un acord pentru ca ca fundașul central român să devină noul jucător al clubului până la sfârșitul sezonului curent.

Cariera profesională a lui Ricardo Grigore include 110 apariții în Superliga românească la FC Dinamo București.

De asemenea, a fost împrumutat la FC U Craiova și Petrolul.

În Spania, a jucat pentru CD Eldense în liga a doua, în sezonul 2024/25. În acest sezon a jucat la CS Tunari în liga a doua a României.

Grigore, a patra achiziție din perioada de transferuri de iarnă a clubului nostru, este cunoscut pentru felul în care iese din defensivă cu balonul și pasele la distanță.

Este o forță dominantă în duelurile aeriene, posedând atât putere, cât și viteză. Înălțimea sa de 1,92m îi îmbunătățește și mai mult jocul. Grigore se va alătura noilor săi coechipieri la antrenament miercuri.

Bine ai venit, Ricardo!”.

113 meciuri a jucat Ricardo Grigore la Dinamo. A dat 7 goluri și 5 assist-uri

Declinul lui Ricardo Grigore, după plecarea de la Dinamo

Crescut de clubul din „Ștefan cel Mare”, fundașul central a făcut pasul la prima echipă a „câinilor” în 2018.

Odată cu retrogradarea lui Dinamo în Liga 2, clubul a decis să-l împrumute pe Grigore la FCU Craiova, unde a jucat 13 partide.

După un an, la finalul înțelegerii cu oltenii, apărătorul a ajuns la Petrolul Ploiești, în Superliga, unde a prins 3 meciuri în 2023.

În 2024, Grigore a ajuns în liga a treia din Spania, la Eldense, unde a jucat doar 4 meciuri și a marcat un gol. Clubul a renunțat la el după un an.

A urmat transferul la CS Tunari, în 2025, unde a bifat 6 meciuri.

