Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român

Deian Sorescu (28 de ani), jucătorul celor de la Gaziantep, a suferit o intervenție chirurgicală, după meciul cu Genclerbirligi, scor 1-2.

Titular în înfrângerea echipei sale din etapa #20 a campionatului Turciei, Sorescu a fost înlocuit în minutul 84, după ce a acuzat mai multe dureri la mâna stângă.

Deian Sorescu, operat la mâna stângă

Situația internaționalului român a fost una atât de delicată încăt acesta a ajuns pe masa de operație.

Luni, cei de la Gaziantep au anunțat că fostul jucător al echipelor Dinamo și FCSB a suferit o intervenție chirurgicală la osul metacarpian al mâinii stângi.

Operația a decurs cu succes, iar Sorescu va începe curând recuperarea medicală sub supravegherea echipei medicale a clubului.

„Deian Sorescu, unul dintre fotbaliștii experimentați ai echipei de fotbal Gaziantep, a fost operat astăzi, după ce, în urma unui incident petrecut în meciul cu Genclerbirlifi din 1 februarie 2026, i-a fost diagnosticată o fractură la metacarpianul mâinii stângi.

În urma investigațiilor și examinării detaliate realizate de echipa medicală, s-a constatat fractura la metacarpianul mâinii stângi a jucătorului nostru.

După evaluări, operația a fost efectuată cu succes de Prof. Dr. Murat Bozkurt, specialist în Ortopedie și Traumatologie, la Spitalul Acıbadem Ankara.

Procesul de reabilitare al lui Deian Sorescu va începe cât mai curând, iar tratamentul său va fi monitorizat îndeaproape de echipa medicală.

Îi transmitem lui Deian Sorescu urările noastre de însănătoșire grabnică și sperăm să-și revină cât mai repede”, se arată în comunicatul clubului.

20 de meciuri a bifat Deian Sorescu pentru Gaziantep în acest sezon. Și-a trecut în cont două goluri și două pase decisive

Rezumatul meciului Genclerbirligi - Gaziantep 2-1

Ratează Sorescu barajul pentru Mondial?

La începutul anului, în cantonamentul din Antalya, Sorescu spunea cât de importantă ar fi pentru el calificarea la Campionatul Mondial alături de naționala României.

Rămâne de văzut dacă acesta se va recupera la timp pentru meciul cu Turcia. Ar putea avea nevoie de 3-4 săptămâni pentru a se recupera, potrivit fanatik.ro, iar semifinala barajului este programată pe 26 martie.

„Cu siguranță că va fi un meci greu cu Turcia. Pfaaa... Zi de zi aud chestia asta. Crede-mă, nu e ușor să trăiești aici cu ei, să joci contra lor. Aud diferite chestii, diferite glume. Ei ne tratează de sus. Pe mine asta mă motivează.

Unii o zic mai în glumă, alții mai serios, nici nu știi cum s-o iei. Ei se gândesc serios că ne bat. Pe mine mă motivează și de abia aștept meciul. Am renunțat la nuntă! Ce concediu? Eu nu mi-am programat nunta pentru Mondial. Aștept să fiu acolo.

Am dat totul și dau totul pentru acest vis și acest obiectiv. Nu vrei să știi ce a zis soția, ce ceartă am acasă. Mi-am pus păr, acum mi-a căzut. (n.r. râde) Glumesc.

N-am programat nimic, am vrut să aștept, să vedem ce se întâmplă. Sper să fim acolo și să ne atingem obiectivul”, spunea Sorescu.

