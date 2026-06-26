„Putea să iasă o tragedie” Ricardo Grigore, după ce soția sa a fost atacată cu un briceag și a ajuns la spital: „Niște animale!”
Poliția. Foto: Imago
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„Putea să iasă o tragedie” Ricardo Grigore, după ce soția sa a fost atacată cu un briceag și a ajuns la spital: „Niște animale!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 16:17
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 17:25
  • Ricardo Grigore (27 de ani), fost fundaș la Dinamo, a fost implicat joi noapte într-un incident violent la un local din București.
  • Soția fotbalistului a ajuns la spital după ce ar fi fost lovită cu un briceag în zona capului.
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Ricardo Grigore și soția sa au trecut prin momente dificile la un eveniment privat organizat în localul „Gama Fusion” din zona Vitan, București.

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Ricardo Grigore, după ce soția sa a ajuns la spital, fiind lovită cu un briceag: „Putea să iasă o tragedie”

Fostul jucător al lui Dinamo se afla alături de soția sa, iar conflictul ar fi pornit după un schimb de replici cu mai multe persoane prezente la petrecere.

Fotbalistul ar fi încercat să plece de la eveniment după ce a simțit că situația poate degenera. În acel moment, ar fi fost bruscat de mai mulți indivizi, iar unul dintre aceștia ar fi scos un briceag și ar fi încercat să-l lovească.

Soția lui Grigore, aflată lângă el, care ar fi intervenit, a fost rănită în zona capului și a avut nevoie de îngrijiri medicale, conform fanatik.ro.

113 meciuri
a jucat Ricardo Grigore la Dinamo, club pentru care a marcat de 7 ori și a oferit 45 pase decisive. În prezent, fundașul activează la Real Aviles, în Liga 3 din Spania. Acesta a mai evoluat pentru FCU Craiova, Petrolul și CS Tunari

Ricardo Grigore a vorbit ulterior despre incident și a susținut că nu a provocat conflictul.

„Doar asta nu-mi mai trebuia! Sunt sportiv, nu vreau să apar cu astfel de probleme. Și, în plus, să am familia, soția, în pericol. Nu vreau să fac vedete pe nimeni, nu vreau scandal, vreau să fie liniște, vreau să mă concentrez pe fotbal.

Dau declarații de nu știu câte ore, încă mai dau. Important este că soția este bine, mulțumesc lui Dumnezeu, șocată, dar bine, atât cât mai poate fi bine după un astfel de episod! Are două copci la cap, nu știu cu ce i-a dat, cu lama, cu mânerul cuțitului... Niște nenorociți, niște animale...

Din start, vreau să fie clar, n-am avut conflict cu nimeni, n-am provocat, n-am avut niciun clinci. Eram la eveniment (n.r. botez), iar unul dintre cei de acolo a avut ceva de împărțit cu un frate al meu mai mic. Cum sunt chestiile între puști, mai cu amenințări, mai cu vorbe, care oricum nu fac bine nimănui”, a spus Grigore, conform gsp.ro.

Eu când am sesizat că poate ieși ceva scandal, am simțit!, i-am salutat pe niște prieteni și am plecat cu soția. Când am ieșit, 12-13 inși ne-au atacat. «Ce faci, băi obraznicule?», plus alte vorbe urâte. Crede-mă, n-am ripostat, nici n-am apucat să am o reacție, că ne-au atacat. Am sărit să-mi protejez soția, să o acopăr, am fost atacați cu bricegele.  Ricardo Grigore, fundaș român

Ricardo Grigore, după incidentul în care soția sa a fost rănită: „Așteptăm Poliția să-și facă treaba”

Grigore a adăugat că a dat declarații în fața autorităților și că așteaptă ca Poliția să stabilească exact ce s-a întâmplat.

„Să te trezești că-ți sar 10-12-13 băieți în spate cu bricege, cu lovituri...Că au scos mulți armele albe... Acum, așteptăm Poliția să-și facă treaba, sunt și camere, imagini.

Eu am dat declarații, mai am de dat și acum niște date, dar putea să iasă o tragedie! Asta nu înțeleg unii, că de la niște vorbe pot ieși tragedii.

Rămâne soția cu șocul, cu loviturile, dar măcar îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-a ieșit ceva groaznic, mai rău”, a mai spus Ricardo Grigore.

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