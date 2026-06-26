Chivu poate da lovitura verii Oaktree a dat undă verde pentru negocierile cu Real Madrid » Transfer de 70 de milioane de euro

Inter, formația antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a intrat în cursa pentru Nico Paz (21 de ani), mijlocașul ofensiv argentinian care a impresionat la Como.

Fotbalistul aparține de Real Madrid, iar „los blancos” cer 70 de milioane de euro pentru un transfer fără clauză de răscumpărare.

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Nico Paz poate deveni una dintre marile mutări ale verii în Serie A. Jucătorul ar fi deschis unei mutări la Milano, conform presei italiene.

Inter vrea să-i aducă lui Chivu un argentinian de 70 de milioane de euro

Campioana Italiei a primit și acordul celor de la Oaktree, fondul american de investiții care controlează Inter, pentru a începe discuțiile cu Real Madrid.

Clubul lombard a încercat să-l păstreze pe jucătorul născut în 2004, dar Real Madrid are dreptul să-l readucă de la Como pentru 10 milioane de euro și ar urma să activeze această clauză.

Ca să îl poată păstra, formația antrenată de Fabregas trebuie să plătească 60 de milioane de euro pentru jucător, iar Real ar păstra o nouă clauză de răscumpărare, de 80 de milioane de euro, pentru vara viitoare, iar Como nu a acceptat, conform gazzetta.it.

75 de meciuri a jucat Nico Paz la Como din 2024. Mijlocașul argentinian a marcat 19 goluri și a oferit 17 pase decisive pentru clubul italian, iar în prezent este cotat la 80 de milioane de euro, conform transfermarkt.com

Totuși, suma ar putea crește, mai ales dacă vor apărea și alte cluburi interesate.

Paz este văzut de Inter ca un jucător capabil să aducă un plus de creativitate în ofensivă, mai ales că știe deja campioantul italian.

Inter ar putea avea un avantaj în negocierile pentru Nico Paz. Tatăl fotbalistului, Pablo Paz, este un vechi prieten al lui Javier Zanetti, vicepreședintele clubului milanez.

Cei doi au fost colegi la naționala Argentinei și au participat împreună la Jocurile Olimpice de la Atlanta, din 1996, și la Campionatul Mondial din 1998.

Foto: Inter, campioana Italiei în sezonul 2025-2026

Inter îl urmărește de mai mult timp pe Nico Paz, iar interesul campioanei Italiei a produs deja tensiuni la Como.

„Îmi place foarte mult, am norocul să-i cunosc tatăl. Este pe drumul de a deveni un jucător foarte mare. Jucătorii mari sunt mereu doriți de marile cluburi”, declara Zanetti, conform eurosport.it.

În luna mai, Cesc Fabregas a reacționat după declarațiile lui Javier Zanetti despre argentinian și a cerut respect față de Como și Real Madrid, cluburile implicate direct în viitorul jucătorului.

Un lucru îl știu sigur: Nico Paz nu va juca la Inter. Ori se va întoarce la Real Madrid, ori va rămâne la Como și în sezonul viitor. Îmi pare rău. Javier Zanetti a fost o persoană foarte importantă în fotbal și cunoaște bine anumite dinamici. Singurul club care poate spune ceva este Real Madrid. Zanetti nu lucrează nici pentru Madrid, nici pentru Como Cesc Fabregas, antrenorul lui Como

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