„Tigroaicele” U17, în finală CSM București, revenire senzațională la tineret, în fața lui Gyor! Duminică vor lupta pentru trofeu +20 foto
Bianca Zabuliche. Foto: eurohandball.com
Handbal

„Tigroaicele” U17, în finală CSM București, revenire senzațională la tineret, în fața lui Gyor! Duminică vor lupta pentru trofeu

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.06.2026, ora 15:55
alt-text Actualizat: 06.06.2026, ora 15:57
  • CSM București U17 s-a calificat în finala EHF Youth Club Trophy Women, competiția de tineret organizată la Budapesta.
  • „Tigroaicele” mici au obținut o victorie spectaculoasă în fața celor de la Gyori ETO KC U17, scor 41-39, după prelungiri.
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CSM a început bine semifinala și a condus cu 3-1, însă Gyor a preluat rapid controlul jocului.

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CSM București, revenire spectaculoasă cu Gyor la Budapesta!

Elevele Elenei Moise au fost conduse la pauză de Gyor, scor 13-21, la capătul unei prime reprize dificile, însă au reușit o revenire spectaculoasă în partea a doua.

La pauză, mesajul staffului a schimbat complet dinamica partidei. Sprijinite de paradele Alexiei Chiru și de golurile înscrise de Maria Sprîncenatu și Maria Petrache, junioarele de la CSM au început repriza a doua cu o serie de 4-0 și au redus treptat diferența.

Momentul care a reaprins complet semifinala a venit la 23-24, după al zecelea gol al Mariei Sprîncenatu. Gyor a început să greșească tot mai mult în atac, iar CSM a profitat și a trecut pentru prima dată în avantaj la 26-25.

Finalul timpului regulamentar a fost dramatic. Cu 40 de secunde rămase, Maria Antonescu putea închide meciul, dar nu a reușit să marcheze.

FOTO: Junioarele de la CSM București, la pregătirea dinaintea meciului cu Gyor

Junioarele de la CSM București, la pregătirea dinaintea meciului cu Gyor. FOTO: Facebook / CSM București
Junioarele de la CSM București, la pregătirea dinaintea meciului cu Gyor. FOTO: Facebook / CSM București

Galerie foto (20 imagini)

Junioarele de la CSM București, la pregătirea dinaintea meciului cu Gyor. FOTO: Facebook / CSM București Junioarele de la CSM București, la pregătirea dinaintea meciului cu Gyor. FOTO: Facebook / CSM București Junioarele de la CSM București, la pregătirea dinaintea meciului cu Gyor. FOTO: Facebook / CSM București Junioarele de la CSM București, la pregătirea dinaintea meciului cu Gyor. FOTO: Facebook / CSM București Junioarele de la CSM București, la pregătirea dinaintea meciului cu Gyor. FOTO: Facebook / CSM București
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Gyor a revenit apoi pe tabelă prin Hanna Marian, care a egalat la 34-34 și a trimis partida în prelungiri.

În timpul suplimentar, CSM a rămas lucidă, chiar dacă a fost nevoită să joace ultimele două minute fără principala marcatoare, Maria Sprîncenatu, eliminată temporar. Maria Petrache a transformat două aruncări de la 7 metri în ultimul minut și a stabilit scorul final, 41-39.

15 goluri
a marcat Maria Sprîncenatu pentru CSM București, fiind cea mai eficientă jucătoare a echipei. Maria Petrache a contribuit cu 9 reușite, iar Maria Rozalia Antonescu a înscris de 8 ori. Pentru Gyor, principala marcatoare a fost Hanna Marian, cu 9 goluri

CSM a terminat cu un procentaj excelent la aruncări, 95%, cu 41 de goluri din 43 de aruncări, în timp ce Gyor a terminat tot cu 95%, dar a avut 39 de goluri din 41 de aruncări, conform eurohandball.com.

Disciplina a fost un alt detaliu important pentru elevele Elenei Moise: Gyor a avut 10 eliminări de două minute, dublu față de CSM, care a fost sancționată de 5 ori.

Ne-am spus în vestiar că nu renunțăm niciodată, că vom continua mereu să luptăm. Este o semifinală a unei competiții internaționale, acolo trebuie să dai totul. Și am alergat până la final. Puteam câștiga în timpul regulamentar, dar acum sunt fericită că am câștigat după 70 de minute. Maria Sprîncenatu, CSM București U17

CSM București, duel cu Debrecen în finala EHF Youth Club Trophy Women

În cealaltă semifinală, DVSC Kezilabda Akademia a trecut de FTC (Ferencvaros), scor 28-27, astfel că CSM București va juca finala împotriva formației din Debrecen.

Partida pentru trofeu se va disputa duminică, de la ora 12:30, în MVM Dome din Budapesta.

Calificarea fetelor de la CSM vine într-un weekend important și pentru echipa mare a clubului, care participă la rândul ei în Final Four-ul EHF Champions League, unde o întâlnește pe Metz în semifinale.

  • Meciul are loc astăzi, de la ora 16:00, și poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro, dar și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1

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