Scandal bizar în Brazilia Starul lui Tottenham îl acuză pe candidatul la președinția țării că i-a furat insula privată
Richarlison. Foto: IMAGO
Diverse

Scandal bizar în Brazilia Starul lui Tottenham îl acuză pe candidatul la președinția țării că i-a furat insula privată

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 16:35
  • Richarlison (29 de ani), starul brazilian de la Tottenham, a lansat o acuzație ieșită din comun la adresa lui Flavio Bolsonaro, unul dintre cei doi candidați care au intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale din Brazilia.
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Atacantul exclus din lot de Roberto De Zerbi susține că politicianul și-ar fi însușit o insulă privată de pe coasta orașului Rio de Janeiro, pe care acesta ar fi cumpărat-o în urmă cu peste 5 ani.

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Richarlison: „Au luat insula fără să cheltuiască un ban”

Fotbalistul susține că a achiziționat insula din Angra dos Reis în perioada 2020-2021, primind numeroase oferte de cumpărare, inclusiv din partea lui Bolsonaro, însă le-a refuzat pe toate.

„Nu am vrut să-i vând insula. Și pentru că nu am vrut, acei tipi au profitat de situație în instanță. Noi ne ocupam de formalitățile administrative (documentația privind dreptul de proprietate asupra insulei), iar ei au spus că va dura luni sau chiar ani până se va rezolva problema.

Flavio Bolsonaro și acest tip, Willer Tomaz, s-au dus acolo și în 24 de ore au intrat în posesia insulei. Aici a eșuat sistemul judiciar.

Acești oameni au luat insula fără să cheltuiască un bănuț, din câte știu eu. Eu am cheltuit acolo aproximativ 10 milioane de reali (n.r. - aproximativ 1,7 milioane de euro) și n-am primit nimic”, a transmis Richarlison într-un videoclip, potrivit thesun.co.uk.

Richarlison a cerut Poliției să investigheze cazul, așteptând explicații cu privire la suma investită în achiziționarea insulei.

58 de milioane de euro
a plătit Tottenham în 2022, pentru transferul lui Richarlison de la Everton

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