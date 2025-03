FCSB - LYON 1-3. Risto Radunovic (32 de ani), fundașul campioanei, este de părere francezii au făcut diferența în ultimele 20 de minute ale partidei.

Returul se va juca joia viitoare, în Franța.

Risto Radunovic a analizat partida și este de părere că echipa sa a fost echipa superioară timp de 70 de minute, însă, în ultimele 20 de minute, aceștia au picat fizic, iar francezii au profitat și au înscris de două ori.

FCSB - LYON. Risto Radunovic: „Ultimele 20 de minute trebuie îmbunătățite”

„A fost un meci dificil, un adversar foarte bun. Am jucat la nivelul lor 70 de minute, ultimele 20 de minute au fost pe contre, ne-am dorit să obținem o victorie, dar nu am reușit. Avem lucruri pozitive pe care le-am făcut, dar astăzi am făcut și lucruri care nu au fost bune. Ultimele 20 de minute trebuie să le îmbunătățim.

Am avut și absențe importante, dar nu e vorba de o diferență clară. Am jucat de la egal la egal cu ei și mă bucur că am arătat așa astăzi. Până la urmă asta e diferența dintre o echipă din România și una din Franța: ultimele 20 de minute”, a transmis fotbalistul muntenegrean al FCSB, potrivit digisport.ro.

Returul va avea loc joia viitoare, pe 13 martie, pe „Olympique Lyon Stadium”, de la ora 22:00.

Pentru FCSB urmează meciul cu Universitatea Craiova, de duminică seara, de la ora 20:00, de pe Arena Națională, din ultima etapă a sezonului regulat.

FCSB - Lyon 3-1. Roș-albaștrii pierd, în ciuda unui joc bun al campioanei

FCSB a fost învinsă la două goluri diferență de OL, însă diferența din teren nu a fost una care să-i dea „dreptate” tabelei.

80 de minute, formația antrenată de Elias Charalambous a stat foarte bine în teren, a închis culoarele, s-a apărat bine, iar la golul lui Alexandru Băluță multă lume spera chiar și la o victorie.

Nu a fost să fie. Antrenorul francezilor, Paulo Fonseca, a schimbat inspirat în actul secund, iar unul dintre cei introduși pe teren, Malick Fofana, a reușit să marcheze „dubla” care face diferența, pe final.