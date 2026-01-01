„A juca în Arabia Saudită e o mizerie!”  Căpitanul lui Athletic Bilbao critică mutarea Supercupei în afara Spaniei
Inaki Williams
„A juca în Arabia Saudită e o mizerie!” Căpitanul lui Athletic Bilbao critică mutarea Supercupei în afara Spaniei

Publicat: 01.01.2026, ora 16:03
  • Inaki Williams (31 de ani), căpitanul lui Athletic Bilbao, a criticat fără menajamente mutarea meciurilor din Supercupa Spaniei în Arabia Saudită.
  • Patru echipa se vor duela pentru trofe, în perioada 7-11 ianuarie, în Arabia Saudită.

În semifinale, Athletic Bilbao va da peste FC Barcelona, deținătoarea trofeului, în timp ce Atletico Madrid se va duela cu Real Madrid.

Inaki Williams: „A juca Supercupa în Arabia Saudită este o mizerie”

Căpitanul lui Bilbao și-a exprimat nemulțumirea cu privire la mutarea meciurilor din Supercupă în afara Spaniei:

Am spus-o de multe ori și nu mă abțin. Pentru mine, a juca în Arabia este o mizerie”, a spus Inaki Williams, conform as.com.

În următoarea perioadă, Inaki Williams va deveni tată, dar acesta a asigurat că nu va lipsi de la Supercupa Spaniei, în ciuda marelui eveniment din familia sa.

„În următoarele zile voi deveni tată și faptul că trebuie să plec, lăsându-mi soția și copilul aici, este o adevărată bătaie de cap, dar asta face parte din meseria mea”.

Sper că în 2026 voi putea reveni la cea mai bună formă a mea, pentru a ajuta echipa cu pase decisive și, mai ales, cu goluri, și pentru a putea aduna puncte. Inaki Williams, jucătorul lui Athletic Bilbao

Inaki Williams este o legendă a clubului basc. În tricoul lui Bilbao, aripa dreapta a evoluat în 486 de meciuri, a marcat 112 goluri și a oferit 64 de pase decisive.

10 milioane de euro
este cota de piață a lui Inaki Williams, conform Transfermarkt

Supercupa Spaniei 2026 se va juca la Jeddah

Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF) a decis ca Supercupa Spaniei din 2026 să se dispute la Jeddah, în Arabia Saudită, pentru al doilea an consecutiv, anunță forul iberic, pe site-ul oficial.

Semifinalele FC Barcelona - Athletic Bilbao și Atletico Madrid - Real Madrid, dar și finala Supercupei Spaniei vor avea loc pe stadionul King Abdullah Sports City, în perioada 7-11 ianuarie.

Ordinea duelurilor se va stabili prin tragere la sorți, însă toate partidele se vor disputa de la ora 21:00 -ora României, respectiv ora 20:00 - ora Spaniei.

Programul Supercupei Spaniei:

  • 7 ianuarie 2026 - Semifinala 1
  • 8 ianuarie 2026 - Semifinala 2
  • 11 ianuarie 2026 - Finala

Supercupa Spaniei în Arabia Saudită ajută toate cluburile iberice

Internaționalizarea competiției este un real succes pentru fotbalul spaniol. Motivul mutării turneului în țările arabe în reprezintă încasările uriașe.

Dacă în 2017, ultima ediție care s-a desfășurat pe tărâm iberic, Supercupa Spaniei a generat 2.5 milioane de euro, în ediția din acest an, a produs nu mai puțin de 51 de milioane de euro, potrivit RFEF.

  • 27 de milioane de euro - sponsorizări
  • 11 milioane de euro - drepturi de difuzare
  • 10 milioane de euro - servicii
  • 3 milioane de euro - călătorii și regim hotelier

Jumătate din această sumă a fost redirecționată către echipele din eșaloanele inferioare ale fotbalului spaniol, adică 26 de milioane de euro.

Federația Spaniolă dorește să ajute echipele mai mici, pentru a crește competitivitatea.

Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Supercupa Spaniei barcelona Athletic Bilbao Arabia Saudita inaki williams
19:22
Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
 Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
18:45
Fanii își pot lua rămas-bun Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Fanii își pot lua rămas-bun  Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
17:46
Debut pentru Louis Atacantul român și-a aflat programul de pregătire la DC United: va juca împotriva lui Lionel Messi
Debut pentru Louis  Atacantul român și-a aflat  programul de pregătire la DC United:  va juca împotriva lui Lionel Messi
18:19
Sportivi răniți sau decedați Incendiul de Revelion, în clubul din Crans-Montana, a lăsat în urmă o tragedie imensă
Sportivi răniți sau decedați Incendiul de Revelion, în clubul din Crans-Montana, a lăsat în urmă o tragedie imensă
Mai multe știri de ultimă oră

