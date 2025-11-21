Campioană peste noapte Au schimbat regulamentul, iar echipa lui Di Maria a câștigat primul titlu după 38 de ani

Rosario Central, echipa la care joacă Angel Di Maria (37 de ani), a fost declarată campioana Argentinei în 2025, după o modificare fără precedent a regulamentului.

Până în acest sezon, erau acordate titluri doar pentru câștigătoarele turneelor Apertura (de toamnă) și Clausura (de primăvară), iar echipa cu cel mai mare punctaj anual obținea doar calificarea directă în Copa Libertadores, conform apnews.com.

Rosario Central a câștigat primul titlu după 38 de ani, în urma unei schimbări de regulament

Noul titlu, „Campeón de Liga”, răsplătește echipa care a acumulat cele mai multe puncte pe tot parcursul sezonului, în Apertura și Clausura.

Echipa la care evoluează Angel Di Maria a încheiat cele două turnee cu un total de 66 de puncte, cu patru mai multe decât Boca Juniors.

18 victorii, 12 remize și două înfrângeri este bilanțul tehnicianului Ariel Holan în acest sezon, prin care a câștigat primul titlu național al clubului Rosario Central după 38 de ani

Decizia a stârnit controverse în Argentina, mulți jurnaliști și fani considerând că schimbarea regulamentului în ultimul moment a fost un „cadou” pentru Rosario Central, potrivit bolavip.com.

Mai mult, clubul Estudiantes de La Plata a notat într-un comunicat că în ședința Comitetului Executiv al Ligii Profesioniste nu s-a dat niciun vot pentru a recunoaște titlul, așa cum susține Federația Argentiniană de Fotbal, conform latercera.com.

La ședința Comitetului Executiv, unde echipa a fost „încoronată”, au participat președintele Gonzalo Belloso, vicepreședinta Carolina Cristinzano, antrenorul Ariel Holan, căpitanul Jorge Broun și emblematicul jucător Angel Di Maria.

Momentul în care trofeul a fost înmânat celor de la Rosario Central. Foto: afa.com.ar

În paralel, Platense, câștigătoarea turneului Apertura, va întâlni campioana Clausura într-un play-off ce va începe sâmbătă, într-un duel pentru Trofeul Campionilor.

Realizările lui Angel Di Maria

Di Maria a mai jucat la Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG și Juventus este unul dintre cei mai titraţi fotbalişti din istoria Argentinei:

Liga Campiomilor (2014) – cu Real Madrid

(2014) – cu Real Madrid La Liga (2012) – campion cu Real Madrid

(2012) – campion cu Real Madrid Ligue 1 (2016, 2018, 2019, 2020, 2022) – campion cu Paris Saint-Germain

(2016, 2018, 2019, 2020, 2022) – campion cu Paris Saint-Germain Primeira Liga (2010) – campion cu Benfica.

(2010) – campion cu Benfica. Copa del Rey (2011, 2014) – câștigător cu Real Madrid

(2011, 2014) – câștigător cu Real Madrid Cupa Franței (2016, 2017, 2018, 2020, 2021) – câștigător cu PSG

(2016, 2017, 2018, 2020, 2021) – câștigător cu PSG Cupa Ligii Franței (2016, 2017, 2018, 2020) – câștigător cu PSG

(2016, 2017, 2018, 2020) – câștigător cu PSG Supercupa Franței: (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) – câștigător cu PSG

(2016, 2017, 2018, 2019, 2020) – câștigător cu PSG Cupa Ligi Portugaliei (2009, 2010, 2025) – campion cu Benfica

(2009, 2010, 2025) – campion cu Benfica Supercupa Portugaliei (2024) – câștigător cu Benfica

2 milioane de euro valorează Angel Di Maria, a cărui cotă maximă a atins 65 de milioane de euro, conform transfermarkt.com

La nivel internațional, a acumulat 145 de selecții și 31 de goluri pentru Argentina, de la debutul său, din 2008. Di Maria a ridicat Cupa Mondială în 2022 şi Copa America în sezoanele 2020-2021 și 2023-2024.

La Rosario Central, Angel Di Maria a jucat 15 meciuri, în care a marcat șapte goluri și au oferit trei pase decisive.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport