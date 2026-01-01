Săpunaru e sceptic Nu crede că Daniel Paraschiv e ce-i trebuie Rapidului: „Au nevoie de un titular.  Nu știu cât e de pregătit” +106 foto
Cristi Săpunaru (sursa: Sport Pictures)
Superliga

Săpunaru e sceptic Nu crede că Daniel Paraschiv e ce-i trebuie Rapidului: „Au nevoie de un titular. Nu știu cât e de pregătit”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.01.2026, ora 16:08
alt-text Actualizat: 01.01.2026, ora 16:08
  • Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș al Rapidului, și-a exprimat punctul de vedere în legătură cu Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant aflat pe lista de transferuri a clubului din Giulești.

Fotbalistul se află sub contract cu Real Oviedo, însă Rapid ia în calcul un împrumut, cu opțiune de transfer definitiv la finalul sezonului, în funcție de evoluțiile sale.

Nu e Alibec, e Alibek CFR Cluj ar fi găsit un înlocuitor pentru Louis Munteanu » Detalii despre atacantul care ar urma să joace în Gruia
Citește și
Nu e Alibec, e Alibek CFR Cluj ar fi găsit un înlocuitor pentru Louis Munteanu » Detalii despre atacantul care ar urma să joace în Gruia
Citește mai mult
Nu e Alibec, e Alibek CFR Cluj ar fi găsit un înlocuitor pentru Louis Munteanu » Detalii despre atacantul care ar urma să joace în Gruia

Săpunaru a analizat transferul lui Paraschiv la Rapid: „Nu știu cât e de pregătit”

Săpunaru a pus sub semnul întrebării impactul imediat pe care Paraschiv l-ar putea avea, având în vedere că atacantul a evoluat foarte puțin în ultimele luni.

„Era și Nico (n.r.-Daniel Niculae, pe vremea când era președinte) la Rapid, el poate să confirme. Eu ziceam să-l aducem, atunci voiam să-l aducem. Era Dani Coman parcă președinte la Sibiu.

Nu știu cât de pregătit e. OK, faci o pregătire scurtă, de pe 3 până pe 14, dar nu știu dacă va putea fi titular din primul meci.

Rapid are nevoie de un atacant pe care să plătească bani și care să joace titular, așa cum a spus și Costel Gâlcă. Un jucător care să se bată cu Koljic. Mie mi-a plăcut mult Paraschiv, dar în momentul de față Rapid are nevoie de titulari.

Paraschiv a jucat puțin în ultimele 6 luni, ăsta e un jucător pe care-l iei să fie titular?”, a declarat Săpunaru, conform digisport.ro.

1 milion de euro
este cota de piață a lui Daniel Paraschiv, conform Transfermarkt

În actualul sezon, Daniel Paraschiv a adunat apariții sporadice pentru Cultural Leonesa, echipa la care este împrumutat, majoritatea venind din postura de rezervă.

Cifrele lui Daniel Paraschiv:

  • FC Hermannstadt: 95 de meciuri, 31 de goluri, 7 pase decisive
  • Luceafărul Oradea: 34 de meciuri, 14 goluri
  • Real Oviedo: 31 de meciuri, 3 goluri, două pase decisive
  • Viitorul Târgu Jiu: 30 de meciuri, 12 goluri, o pasă decisivă
  • FC Voluntari: 12 meciuri, un gol
  • Cultural Leonesa: 10 meciuri, un gol

Daniel Paraschiv, aproape de un transfer la Rapid

Clubul in Giulești ar fi ajuns deja la un acord cu Daniel Paraschiv și ar fi aproape să se înțeleagă și cu cele două cluburi, Cultural Leonesa și Real Oviedo.

Dacă totul va decurge conform planului, atunci Paraschiv va fi împrumutat de Rapid până în vară, giuleștenii având opțiunea de a-l cumpăra definitiv de la Real Oviedo.

Obiectivul giuleștenilor ar fi să oficieze mutarea atacantului cât mai curând pentru a putea pleca cu echipa în cantonamentul din Antalya, pe 3 ianuarie.

Daniel Paraschiv/ Foto: Facebook @Cultural y Deportiva Leonesa SAD Daniel Paraschiv/ Foto: Facebook @Cultural y Deportiva Leonesa SAD
Daniel Paraschiv/ Foto: Facebook @Cultural y Deportiva Leonesa SAD

Ce urmează pentru Rapid în Superliga

Giuleștenii ocupă locul secund în Liga 1, cu 39 de puncte, după cele 21 de partide jucate.

Elevii lui Rapid Gâlcă vor relua campionatul pe 17 ianuarie, într-o partidă cu Metaloglobus. Pe poziția de atacant central Paraschiv ar trebui să Elvir Koljic, Antoine Baroan și Timotej Jambor. atacant este și Borisav Burmaz, care este accidentat.

Cel mai eficient jucator este Alex Dobre, care a marcat 11 goluri în acest sezon.

FOTO: FCSB - Rapid 2-1

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (106 imagini)

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+106 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Dorit de Barcelona Joao Cancelo este aproape de o despărțire de Al-Hilal și ar putea reveni pe Camp Nou
Campionate
14:47
Dorit de Barcelona Joao Cancelo este aproape de o despărțire de Al-Hilal și ar putea reveni pe Camp Nou
Citește mai mult
Dorit de Barcelona Joao Cancelo este aproape de o despărțire de Al-Hilal și ar putea reveni pe Camp Nou
„Mourinho l-a făcut pe Ronaldo să plângă” Luka Modric, dezvăluiri din vestiarul lui Real Madrid + Episodul care l-a marcat: „Cum poți ucide un om bun?!”
Campionate
13:27
„Mourinho l-a făcut pe Ronaldo să plângă” Luka Modric, dezvăluiri din vestiarul lui Real Madrid + Episodul care l-a marcat: „Cum poți ucide un om bun?!”
Citește mai mult
„Mourinho l-a făcut pe Ronaldo să plângă” Luka Modric, dezvăluiri din vestiarul lui Real Madrid + Episodul care l-a marcat: „Cum poți ucide un om bun?!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cristian Sapunaru liga 1 rapid Daniel Paraschiv
Știrile zilei din sport
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
Superliga
14:42
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
Citește mai mult
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
Nationala
12:57
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
Citește mai mult
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
„Nu era de FCSB”  Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
Superliga
09:41
„Nu era de FCSB” Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
Citește mai mult
„Nu era de FCSB”  Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din  noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”
Campionate
09:49
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”
Citește mai mult
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din  noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:22
Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
 Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
18:45
Fanii își pot lua rămas-bun Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Fanii își pot lua rămas-bun  Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
17:46
Debut pentru Louis Atacantul român și-a aflat programul de pregătire la DC United: va juca împotriva lui Lionel Messi
Debut pentru Louis  Atacantul român și-a aflat  programul de pregătire la DC United:  va juca împotriva lui Lionel Messi
18:19
Sportivi răniți sau decedați Incendiul de Revelion, în clubul din Crans-Montana, a lăsat în urmă o tragedie imensă
Sportivi răniți sau decedați Incendiul de Revelion, în clubul din Crans-Montana, a lăsat în urmă o tragedie imensă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Top stiri din sport
Dinamo a transferat un „câine” adevărat Aplicația clubului a picat, după imaginea postată cu jucătorul, din arhiva personală a acestuia
Superliga
15:24
Dinamo a transferat un „câine” adevărat Aplicația clubului a picat, după imaginea postată cu jucătorul, din arhiva personală a acestuia
Citește mai mult
Dinamo a transferat un „câine” adevărat Aplicația clubului a picat, după imaginea postată cu jucătorul, din arhiva personală a acestuia
Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată”
Handbal
16:11
Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată”
Citește mai mult
Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată”
Dan Udrea Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Opinii
14:02
Dan Udrea Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Citește mai mult
Dan Udrea Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Motociclete confiscate de FBI FOTO: Modele pilotate de Rossi și Marquez, în colecția unui campion olimpic, acum în top 10 cei mai căutați infractori din lume
Moto GP
11:32
Motociclete confiscate de FBI FOTO: Modele pilotate de Rossi și Marquez, în colecția unui campion olimpic, acum în top 10 cei mai căutați infractori din lume
Citește mai mult
Motociclete confiscate de FBI FOTO: Modele pilotate de Rossi și Marquez, în colecția unui campion olimpic, acum în top 10 cei mai căutați infractori din lume

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 13 rapid 9 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share