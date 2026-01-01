Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș al Rapidului, și-a exprimat punctul de vedere în legătură cu Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant aflat pe lista de transferuri a clubului din Giulești.

Fotbalistul se află sub contract cu Real Oviedo, însă Rapid ia în calcul un împrumut, cu opțiune de transfer definitiv la finalul sezonului, în funcție de evoluțiile sale.

Săpunaru a analizat transferul lui Paraschiv la Rapid: „Nu știu cât e de pregătit”

Săpunaru a pus sub semnul întrebării impactul imediat pe care Paraschiv l-ar putea avea, având în vedere că atacantul a evoluat foarte puțin în ultimele luni.

„Era și Nico (n.r.-Daniel Niculae, pe vremea când era președinte) la Rapid, el poate să confirme. Eu ziceam să-l aducem, atunci voiam să-l aducem. Era Dani Coman parcă președinte la Sibiu.

Nu știu cât de pregătit e. OK, faci o pregătire scurtă, de pe 3 până pe 14, dar nu știu dacă va putea fi titular din primul meci.

Rapid are nevoie de un atacant pe care să plătească bani și care să joace titular, așa cum a spus și Costel Gâlcă. Un jucător care să se bată cu Koljic. Mie mi-a plăcut mult Paraschiv, dar în momentul de față Rapid are nevoie de titulari.

Paraschiv a jucat puțin în ultimele 6 luni, ăsta e un jucător pe care-l iei să fie titular?”, a declarat Săpunaru, conform digisport.ro.

1 milion de euro este cota de piață a lui Daniel Paraschiv, conform Transfermarkt

În actualul sezon, Daniel Paraschiv a adunat apariții sporadice pentru Cultural Leonesa, echipa la care este împrumutat, majoritatea venind din postura de rezervă.

Cifrele lui Daniel Paraschiv:

FC Hermannstadt : 95 de meciuri, 31 de goluri, 7 pase decisive

: 95 de meciuri, 31 de goluri, 7 pase decisive Luceafărul Oradea : 34 de meciuri, 14 goluri

: 34 de meciuri, 14 goluri Real Oviedo : 31 de meciuri, 3 goluri, două pase decisive

: 31 de meciuri, 3 goluri, două pase decisive Viitorul Târgu Jiu : 30 de meciuri, 12 goluri, o pasă decisivă

: 30 de meciuri, 12 goluri, o pasă decisivă FC Voluntari : 12 meciuri, un gol

: 12 meciuri, un gol Cultural Leonesa: 10 meciuri, un gol

Daniel Paraschiv, aproape de un transfer la Rapid

Clubul in Giulești ar fi ajuns deja la un acord cu Daniel Paraschiv și ar fi aproape să se înțeleagă și cu cele două cluburi, Cultural Leonesa și Real Oviedo.

Dacă totul va decurge conform planului, atunci Paraschiv va fi împrumutat de Rapid până în vară, giuleștenii având opțiunea de a-l cumpăra definitiv de la Real Oviedo.

Obiectivul giuleștenilor ar fi să oficieze mutarea atacantului cât mai curând pentru a putea pleca cu echipa în cantonamentul din Antalya, pe 3 ianuarie.

Ce urmează pentru Rapid în Superliga

Giuleștenii ocupă locul secund în Liga 1, cu 39 de puncte, după cele 21 de partide jucate.

Elevii lui Rapid Gâlcă vor relua campionatul pe 17 ianuarie, într-o partidă cu Metaloglobus. Pe poziția de atacant central Paraschiv ar trebui să Elvir Koljic, Antoine Baroan și Timotej Jambor. atacant este și Borisav Burmaz, care este accidentat.

Cel mai eficient jucator este Alex Dobre, care a marcat 11 goluri în acest sezon.

