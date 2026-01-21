A șaptea plecare de la Rapid  Fotbalistul va evolua sub formă de împrumut la o altă echipă din Liga 1

Robert Bădescu (20 de ani) a fost cedat de Rapid la Metaloglobus, sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.

Fundașul central este al șaptelea jucător care pleacă din Giulești în această iarnă.

Rapid a anunțat că a ajuns la un acord cu Metaloglobus pentru împrumutul lui Bădescu, până la finalul sezonului.

„Robert Bădescu va evolua sub formă de împrumut la Metaloglobus până la finalul sezonului.

Fundașul în vârstă de 20 de ani a bifat 7 apariții pentru Rapid în acest sezon.

Mult succes, Robert! Să ai un sezon cât mai bun și să revii mai puternic!”, se arată în comunicatul giuleștenilor.

Tânărul jucător în vârstă de 20 de ani a oferit și o primă reacție după despărțirea de alb-vișinii:

„Rapid este clubul care m-a ajutat să cresc și sunt recunoscător pentru tot. Plec cu dorința de a juca, de a acumula experiență și de a reveni mai puternic.

Le urez mult succes colegilor mei și suporterilor! La vara vreau să ne bucurăm împreună! Hai, Rapid!”.

250.000 de euro este cota lui Robert Bădescu, potrivit transfermarkt.ro

Metaloglobus l-a prezentat pe Robert Bădescu

Formația aflată pe ultimul loc în Liga 1 a confirmat și ea acordul de împrumut cu Rapid pentru Robert Bădescu.

„Bine ai venit, Robert Bădescu!

Fundașul stânga în vârstă de 20 de ani va juca pentru Metaloglobus sub formă de împrumut până la finalul actualului sezon.

Robert a bifat 6 meciuri în SuperLiga și o apariție în Cupa României pentru Rapid, în stagiunea 2025-2026. Bădescu poate evolua și în centrul apărării. Mult succes, Robert! Hai, Metalo!”, se arată în comunicatul echipei de pe rețelele de socializare.

Jucătorii plecați de la Rapid în această iarnă

Cristi Ignat (22 de ani), fundaș central - împrumutat la Petrolul

Luka Gojkovic (26 de ani), mijlocaș ofensiv - împrumutat la UTA Arad

Rareș Pop (20 de ani), extremă dreapta - împrumutat la Petrolul

Claudiu Micovschi (26 de ani), extremă stânga - vândut la FC Argeș pentru 40.000 de euro

Franz Stolz (24 de ani), portar - împrumutul de la Genoa a expirat

Christopher Braun (34 de ani), fundaș dreapta - vândut la CFR Cluj

Robert Bădescu (20 de ani), fundaș stânga - împrumutat la Metaloglobus

La capitolul veniri, giuleștenii au obținut semnătura a trei jucători:

Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo

Robert Sălceanu (22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro

Dejan Iliev (30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro

