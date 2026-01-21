Sărbătoare națională în Senegal FOTO+VIDEO:  Oamenii au umplut străzile din Dakar pentru a celebra câștigarea Cupei Africii +7 foto
Sărbătoare Senegal FOTO: IMAGO
Campionate

Sărbătoare națională în Senegal FOTO+VIDEO: Oamenii au umplut străzile din Dakar pentru a celebra câștigarea Cupei Africii

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 21.01.2026, ora 17:07
alt-text Actualizat: 21.01.2026, ora 17:07
  • Naționala Senegalului a sărbătorit cucerirea Cupei Africii 2025, la Dakar, alături de o fani.
  • Celebrarea a ținut două zile în capitala Senegalului.

Senegal a cucerit pentru a doua oară în istorie Cupa Africii pe Națiuni, după ce a învins Maroc în finală, 1-0.

Singurul gol al ultimului act a fost înscris de Idrissa Gueye, în minutul 94.

Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat
Citește și
Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat
Citește mai mult
Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat

Senegal a sărbătorit nebunește câștigarea Cupei Africii

Președintele Senegalului a transmis, după finală, că ziua de luni, 19 ianuarie, urma să fie zi liberă și plătită pentru cetățeni, astfel încât toată lumea să poată participa la revenirea în țară a câștigătorilor Cupei Africii.

Campionii s-au întors în Senegal în noaptea în care au cucerit trofeul continental. Deși aterizarea la Dakar a fost întârziată cu câteva ore, sute de suporteri i-au așteptat pe fotbaliști la aeroport.

Naționala Senegalului s-a urcat într-un autocar supraetajat pentru a defila în apropierea aeroportului. Pe tot parcursul paradei, autocarul s-a mișcat cu greu printre fani, acompaniați de sunete de vuvuzele și petarde.

Seara, mai mulți tineri s-au adunat în Dakar și la periferie pentru a celebra performanța naționalei.

Galerie foto (7 imagini)

Celebrarea Senegalului de la Dakar Celebrarea Senegalului de la Dakar Celebrarea Senegalului de la Dakar Celebrarea Senegalului de la Dakar Celebrarea Senegalului de la Dakar
+7 Foto
labels.photo-gallery

Sărbătoarea a continuat și marți, când echipa națională a defilat prin capitală. Autocarul naționalei s-a plimbat timp de mai multe ore prin oraș înainte de a ajunge la palatul prezidențial.

Defilarea naționalei Senegalului prin Dakar (FOTO: Captură - Youtube @cnbc-tv18) Defilarea naționalei Senegalului prin Dakar (FOTO: Captură - Youtube @cnbc-tv18)
Defilarea naționalei Senegalului prin Dakar (FOTO: Captură - Youtube @cnbc-tv18)

Jucătorii care au obținut trofeul au fost premiați cu 115.000 de euro. De asmenea, fiecare fotbalist va intra în posesia a 1.500 de metri pătrați pe litoralul senegalez, potrivit marca.com.

Cum i-au ironizat senegalezii pe marocani

El Hadji Malick Diouf a folosit o suzetă în finala Cupei Africii pentru a-i ironiza pe adversari, sugerând că sunt plângăcioși.

Naționala lui Pape Thiaw a câștigat ultimul act al competiției și suzetele au devenit un simbol al victoriei, fiind purtate chiar și de fanii naționalei în timpul celebrării de la Dakar.

Fanii din Senegal au sărbătorit purtând suzete, la fel ca fundașul El Hadji Malick Diouf Fanii din Senegal au sărbătorit purtând suzete, la fel ca fundașul El Hadji Malick Diouf
Fanii din Senegal au sărbătorit purtând suzete, la fel ca fundașul El Hadji Malick Diouf

Rezultatele Senegalului la Cupa Africii

  • Faza grupelor, etapa #1: Senegal - Botswana 3-0
  • Faza grupelor, etapa #2: Senegal - RD Congo 1-1
  • Faza grupelor, etapa #3: Benin - Senegal 0-3
  • Optimi de finală: Senegal - Sudan 3-1
  • Sferturi de finală: Mali - Senegal 0-1
  • Semifinale: Senegal - Egipt 1-0
  • Finală: Senegal - Maroc 1-0

Citește și

Dorit în Cipru și în China  Alexandru Băluță e liber de contract, după aventura din MLS
Stranieri
14:55
Dorit în Cipru și în China Alexandru Băluță e liber de contract, după aventura din MLS
Citește mai mult
Dorit în Cipru și în China  Alexandru Băluță e liber de contract, după aventura din MLS
Petiție împotriva Voyo Fanii handbalului au depus plângere la CNA împotriva platformei de streaming » Ce răspuns au primit
Handbal
13:57
Petiție împotriva Voyo Fanii handbalului au depus plângere la CNA împotriva platformei de streaming » Ce răspuns au primit
Citește mai mult
Petiție împotriva Voyo Fanii handbalului au depus plângere la CNA împotriva platformei de streaming » Ce răspuns au primit

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
Cupa Africii sarbatoare senegal dakar
Știrile zilei din sport
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Superliga
21.01
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Citește mai mult
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Campionate
21.01
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Citește mai mult
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Campionate
21.01
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Citește mai mult
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Stranieri
21.01
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Citește mai mult
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:18
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026
22:26
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa
00:00
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
22:48
Qarabag, seară istorică! Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în faza eliminatorie din Liga Campionilor
Qarabag, seară istorică! Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în faza eliminatorie din Liga Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Top stiri din sport
„Patru bețivi ignoranți”  Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Tenis
21.01
„Patru bețivi ignoranți” Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Citește mai mult
„Patru bețivi ignoranți”  Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Liga Campionilor
00:00
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Citește mai mult
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Ce salariu are șeful ANS  Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Diverse
21.01
Ce salariu are șeful ANS Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Citește mai mult
Ce salariu are șeful ANS  Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă  fiori fanilor echipei de tradiție : „Nu există nicio posibilitate de finanțare”
Liga 2
21.01
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă fiori fanilor echipei de tradiție: „Nu există nicio posibilitate de finanțare”
Citește mai mult
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă  fiori fanilor echipei de tradiție : „Nu există nicio posibilitate de finanțare”

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 40 rapid 27 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
22.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share