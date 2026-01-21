Sărbătoare națională în Senegal FOTO+VIDEO: Oamenii au umplut străzile din Dakar pentru a celebra câștigarea Cupei Africii

- Naționala Senegalului a sărbătorit cucerirea Cupei Africii 2025, la Dakar, alături de o fani.
- Celebrarea a ținut două zile în capitala Senegalului.
Senegal a cucerit pentru a doua oară în istorie Cupa Africii pe Națiuni, după ce a învins Maroc în finală, 1-0.
Singurul gol al ultimului act a fost înscris de Idrissa Gueye, în minutul 94.
Senegal a sărbătorit nebunește câștigarea Cupei Africii
Președintele Senegalului a transmis, după finală, că ziua de luni, 19 ianuarie, urma să fie zi liberă și plătită pentru cetățeni, astfel încât toată lumea să poată participa la revenirea în țară a câștigătorilor Cupei Africii.
Campionii s-au întors în Senegal în noaptea în care au cucerit trofeul continental. Deși aterizarea la Dakar a fost întârziată cu câteva ore, sute de suporteri i-au așteptat pe fotbaliști la aeroport.
Naționala Senegalului s-a urcat într-un autocar supraetajat pentru a defila în apropierea aeroportului. Pe tot parcursul paradei, autocarul s-a mișcat cu greu printre fani, acompaniați de sunete de vuvuzele și petarde.
Seara, mai mulți tineri s-au adunat în Dakar și la periferie pentru a celebra performanța naționalei.
Galerie foto (7 imagini)
Sărbătoarea a continuat și marți, când echipa națională a defilat prin capitală. Autocarul naționalei s-a plimbat timp de mai multe ore prin oraș înainte de a ajunge la palatul prezidențial.
Jucătorii care au obținut trofeul au fost premiați cu 115.000 de euro. De asmenea, fiecare fotbalist va intra în posesia a 1.500 de metri pătrați pe litoralul senegalez, potrivit marca.com.
Cum i-au ironizat senegalezii pe marocani
El Hadji Malick Diouf a folosit o suzetă în finala Cupei Africii pentru a-i ironiza pe adversari, sugerând că sunt plângăcioși.
Naționala lui Pape Thiaw a câștigat ultimul act al competiției și suzetele au devenit un simbol al victoriei, fiind purtate chiar și de fanii naționalei în timpul celebrării de la Dakar.
Rezultatele Senegalului la Cupa Africii
- Faza grupelor, etapa #1: Senegal - Botswana 3-0
- Faza grupelor, etapa #2: Senegal - RD Congo 1-1
- Faza grupelor, etapa #3: Benin - Senegal 0-3
- Optimi de finală: Senegal - Sudan 3-1
- Sferturi de finală: Mali - Senegal 0-1
- Semifinale: Senegal - Egipt 1-0
- Finală: Senegal - Maroc 1-0