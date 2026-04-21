„Poartă-te ca un bărbat!”  Robert Lewandowski, avertizat de un fost mare jucător: „Permiți să fii tratat astfel la Barcelona?”

Fostul internațional polonez Jan Tomaszewski (78 de ani) a vorbit despre situația lui Robert Lewandowski (37 de ani) la Barcelona.

Contractul atacantului cu gruparea catalană expiră în această vară, la finalul lunii iunie.

În ultimele meciuri jucate de Barcelona, Hansi Flick nu l-a mai folosit pe Lewandowski titular și l-a preferat, în schimb, pe Ferran Torres.

Astfel, atacantul polonez a bifat puține minute în ultima perioadă, lucru care a stârnit nemulțumire în Polonia.

Jan Tomaszewski: „Robert, poartă-te ca un bărbat! Nu ești un jucător oarecare”

Jan Tomaszewski a vorbit despre situația lui Robert Lewandowski. Fostul portar consideră că acesta ar trebui să părăsească Barcelona.

„Am vorbit despre asta acum trei sau patru luni. Robert, poartă-te ca un bărbat! Nu ești un jucător oarecare. Ești cel mai cunoscut polonez din istorie și permiți să fii tratat astfel la Barcelona?

Sunt convins că, fie că va juca în MLS, fie la un alt club din Europa, va fi folosit așa cum merită ”, a declarat Jan Tomaszewski pentru Super Express, citat de sport.es.

8 milioane de euro este cota de piață a lui Robert Lewandowski, conform Transfermarkt

Atacantul în vârstă de 37 de ani va rămâne liber de contract în vara aceasta, iar următoarea sa destinație ar putea fi AC Milan. Și Juventus s-ar fi arătat interesată de atacantul Barcelonei, scrie gazzetta.it.

În acest sezon, Lewandowski a jucat 40 de meciuri în tricoul blaugrana, reușind să înscrie 17 goluri și să ofere trei pase decisive.

Cifrele lui Robert Lewandowski la FC Barcelona

Atacantul a ajuns pe Camp Nou în vara anului 2022, când catalanii au plătit 45 de milioane de euro către Bayern Munchen.

Mutarea sa în Spania a fost de bun augur, întrucât Robert Lewandowski a fost unul dintre jucătorii pe care s-a bazat FC Barcelona în ultimele sezoane.

Alături de gruparea catalană, Lewandowski a câștigat două titluri de campion al Spaniei (2023, 2025), o cupă (2025) și trei supercupe (2023, 2025, 2026).

Cifrele înregistrate de Robert Lewandowski în întreaga sa carieră:

Echipă Meciuri jucate Goluri/pase decisive Bayern Munchen 375 344/73 FC Barcelona 187 118/23 Borussia Dortmund 187 103/42 Lech Poznan 82 41/19 Znicz Pruszkow 32 21/1 Naționala Poloniei 165 89/38

VIDEO: cele mai noi imagini din sport