Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale.  Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților

Garda Financiară din Milano a arestat patru capi ai unei organizații criminale care oferea clienților bogați servicii sexuale în hoteluri de lux în spatele paravanului unor evenimente.

Printre clienți, un număr „semnificativ” de jucători din prima ligă italiană. Inclusiv de la Inter și AC Milan!

Autoritățile italiene au dat o lovitură dură lumii interlope din Milano.

Agenții Gărzii Financiare au descins la punctul-cheie și au reținut patru persoane, considerați capii unei organizații criminale care controla o rețea de escorte, potrivit Gazzettei dello Sport.

Acuzații grave: exploatare a prostituției și spălare de bani

O organizație care a câștigat ilicit peste 1,2 milioane de euro, sumă confiscată.

Acuzațiile, grave: facilitare, exploatare a prostituției și spălare de bani.

Agenții Gărzii Financiare italiene

„Recrutau nu doar escorte profesioniste, ci și tinere atrase de la evenimente sociale, profitând de rețelele cluburilor de noapte”, a subliniat GdS.

Ancheta condusă de Parchetul milanez a descoperit că infractorii foloseau drept paravan o companie de promovare și organizare a evenimentelor.

#GdiF #Milano: favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Eseguiti 4 arresti nei confronti di un sodalizio criminale attivo nell’organizzazione di eventi della movida.#NoiconVoi#cittadinoinformato#informareperconoscere pic.twitter.com/UnMW9gzOmJ — Guardia di Finanza (@GDF) April 20, 2026

Pachete „ all-inclusive ” pentru 50 de fotbaliști din Serie A. Inclusiv de la Inter și Milan

Le ofereau clienților bogați pachete „all-inclusive” care asigurau intrări la petreceri în cele mai exclusiviste cluburi până la servicii sexuale în hoteluri de lux, prețurile fiind de mii de euro.

A #Milano un giro di #escort di lusso nei locali alla moda. Tra i clienti ci sono anche calciatori di Serie A e un pilota di Formula Uno. La Guardia di finanza sequestra oltre un milione di euro.#Tg1 Stefano Fumagalli pic.twitter.com/ic0ZjxyZuC — Tg1 (@Tg1Rai) April 20, 2026

Printre clienți, „extrem de bogați”, mulți antreprenori, dar și „un număr considerabil” de fotbaliști din Serie A, unii rezidenți în Milano, alții în orașe din regiunea Lombardia.

Potrivit Marca, ar fi 50 de jucători din elita Italiei, inclusiv de la Inter și AC Milan. RAI susține că era și un pilot de Formula 1!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport