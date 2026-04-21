A intervenit Olăroiu? Gigi Becali susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Mirel Rădoi când a auzit de oferta de la Gaziantep

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a declarat că Mirel Rădoi (45 de ani) ar fi fost sfătuit de Cosmin Olăroiu (56 de ani) să nu accepte oferta venită din partea clubului turc Gaziantep.

În urmă cu câteva zile, presa din Turcia anunța că meciul de la Ovidiu va fi ultimul pentru Mirel Rădoi pe banca celor de la FCSB, fiind așteptat în Turcia să semneze cu Gaziantep, care s-a despărțit recent Burak Yilmaz.

Becali susține că Mirel Rădoi a fost sfătuit inclusiv de Cosmin Olăroiu, fost antrenor al FCSB-ului, să rămână în România.

„Eu am vorbit cu el. I-am zis că, dacă are ofertă, poate să plece oricând și e valabil asta. Mi-a spus Mihai Stoica după aia: «Bă Gigi, tu știi unde pleacă? La Gaziantep», la o echipă de doi lei din Turcia. L-am sunat și l-am întrebat «cum să faci așa ceva?».

A zis că și-a dat cuvântul. Să facă ce vrea, cum vrea el! Eu cred că lui i-ar fi bine să rămână. Fotbal știe. Muncește de dimineață până noaptea.

Nu are rost să vorbim acum dacă pleacă. Nu am niciun plan. Îl am pe el antrenor și sper să rămână. Așa e bine pentru el, toată lumea așa zice, și eu, și Mihai Stoica, și Olăroiu. Eu nu cred că o să plece”, a declarat Becali, la Digi Sport.

La finalul partidei cu Farul, încheiată 3-2, tehnicianul a evitat să vorbească despre viitorul său, dar a lăsat să se înțeleagă că orice se poate întâmpla.

Deocamdată sunt aici. În continuare sunt antrenorul FCSB-ului, discutăm doar de partidă. Ce o fi de mâine încolo nu știu Mirel Rădoi

Rezultatele obținute de Rădoi la FCSB în mandatul actual:

15 martie : FCSB - Metaloglobus 0-0

: FCSB - Metaloglobus 0-0 20 martie : FCSB - UTA Arad 1-0

: FCSB - UTA Arad 1-0 3 aprilie : FC Botoșani - FCSB 3-2

: FC Botoșani - FCSB 3-2 11 aprilie : FCSB - Oțelul Galați 4-0

: FCSB - Oțelul Galați 4-0 20 aprilie: Farul Constanța - FCSB 2-3

În prezent, Olăroiu este selecționerul Emiratelor Arabe Unite, iar de-a lungul carierei sale a cucerit 23 de trofee importante, atât în România, cât și în străinătate.

Trei dintre trofeele câștigate în cariera sa au fost obținute alături de FCSB: titlul de campion în sezonul 2005–2006, Supercupa României din 2006 și Cupa României în sezonul 2010–2011.

