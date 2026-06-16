Convocat pe LinkedIn  Povestea incredibilă a noului star de la CM 2026: „Am tradus cu Google Translate”

Roberto Lopes (33 de ani), fundașul lui Shamrock Rovers și al naționalei Capului Verde, a dezvăluit cum a fost contactat de federația africană.

Jucătorul născut în Irlanda a primit un mesaj neașteptat pe platforma LinkedIn, pe care l-a ignorat inițial.

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Roberto Lopes a jucat până acum doar în Irlanda, la echipele Bohemian și Shamrock Rovers. Fundașul central a îmbrăcat și tricoul reprezentativei U19 a Irlandei într-un singur meci.

Roberto Lopes, contactat de federația din Capul Verde pe LinkedIn

Deși tatăl lui Lopes este originar din Capul Verde, jucătorul a ales inițial să reprezinte naționala europeană, cea din partea mamei lui.

Roberto Lopes și-a schimbat ulterior decizia. Acesta a dezvăluit că a primit un mesaj în portugheză din partea Federației de Fotbal din Capul Verde, pe LinkedIn. Inițial, fundașul a ignorat mesajul.

Nouă luni mai târziu, Lopes a fost contactat din nou de federație, dar de această dată în limba engleză. Atunci și-a dat seama că el primise o propunere de a reprezenta naționala Capului Verde.

„La nouă luni după acel moment, mi-au scris din nou, de data asta în engleză, întrebând dacă m-am gândit la propunere, și abia atunci am făcut ce ar fi trebuit să fac de la început. Am tradus cu Google Translate mesajul inițial, în care eram întrebat dacă aș fi interesat să reprezint Capul Verde.

A fost o abordare ciudată (n.r. - să fie contactat prin LinkedIn). Mi s-a explicat ulterior că au avut dificultăți în a-mi contacta clubul.

Când am văzut ce oportunitate aveam, am fost 100% de acord din primul moment și am început imediat să ne ocupăm de toate documentele necesare”, a declarat Roberto Lopez, conform reuters.com.

250.000 de euro este cota de piață a lui Roberto Lopez, conform Transfermarkt

Roberto Lopes a devenit un jucător important al Capului Verde

A debutat pentru Capul Verde în 2019, într-o victorie cu Togo, scor 2-0, și a devenit un stâlp al apărării naționalei africane.

„Când am intrat în lot în 2019, am simțit că era un grup foarte bun de jucători. Ținta atunci era calificarea la Cupa Africii pe Națiuni, lucru pe care l-am și reușit, și am început să jucăm de la egal la egal cu unele dintre cele mai bune echipe din Africa.

Prin asta, am căpătat multă încredere ca grup, iar câțiva jucători cu dublă cetățenie au ales să ni se alăture, ceea ce ne-a întărit lotul”, a mai adăugat Roberto Lopes.

46 de selecții a bifat Roberto Lopes pentru naționala Capului Verde

După ce a ratat la limită calificarea la Campionatul Mondial din 2022, Capul Verde a terminat pe primul loc grupa de la Cupa Africii din 2023, în fața Egiptului, naționala fiind eliminată în sferturi de Africa de Sud.

„Am simțit că suntem la același nivel cu unele dintre cele mai bune echipe din Africa, că putem concura cu ele.

Odată cu noul format introdus de FIFA, prin intermediul căruia mai multe echipe din Africa se pot califica la Cupa Mondială, a apărut acel plus de motivație: «Să facem tot ce putem pentru a ne califica și a scrie istorie»”.

Roberto Lopes a explicat și care e obiectul naționalei sale la CM 2026.

Cred că trebuie să încercăm să ieșim din grupă, acesta trebuie să fie obiectivul. Nu poți spune că vrei să ajungi în finală. Primul pas este să treci de grupă și să rămâi în competiție cât mai mult. Știm că va fi dificil, avem o grupă grea, dar trebuie să credem că putem reuși. Am ajuns aici pe merit și acum trebuie să fim competitivi. Roberto Lopes, fundașul Capului Verde

În primul meci de la CM 2026, Capul Verde a produs o mare surpriză, încheind la egalitate duelul cu Spania, scor 0-0, campioana europeană din 2024.

În partida de luni, Roberto Lopes a bifat toate cele 90 de minute pe teren.

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