U Craiova și-a aflat prima adversară Oltenii vor înfrunta o echipă care nu poate juca în propria țară  în primul tur preliminar din Liga Campionilor
Universitatea Craiova - Champions League FOTO: Montaj GOLAZO.ro / IMAGO
Liga Campionilor

U Craiova și-a aflat prima adversară Oltenii vor înfrunta o echipă care nu poate juca în propria țară în primul tur preliminar din Liga Campionilor

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 17:25
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 17:47
  • Universitatea Craiova și-a aflat primul adversar din drumul către faza principală a Ligii Campionilor.
  • Oltenii o vor întâlni pe ML Vitebsk, campioana Belarusului și câștigătoarea titlului în 2025, primul din istoria clubului.
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După ce a câștigat titlul de campioană în Liga 1, Universitatea Craiova va evolua în următorul sezon în preliminariile Ligii Campionilor.

Alături de U Cluj, care va juca în Europa League, Universitatea Craiova își va începe aventura europeană încă din primul tur preliminar.

Celelalte reprezentante ale României în Europa, FCSB și CFR Cluj, vor intra în competiție în turul secund și își vor afla adversarii miercuri, 17 iunie.

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17:12 U Craiova și-a aflat adversara!

Universitatea Craiova o va întâlni pe ML Vitebsk (Belarus) în primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Deși ML Vitebsk va fi gazdă, partida nu se va disputa în Belarus. UEFA a decis, după invadarea Ucrainei de către Rusia, că echipele de club și naționalele din Belarus trebuie să joace meciurile considerate „acasă” pe teren neutru și fără spectatori.

În ultimele sezoane, campioana din Belarus a jucat meciurile de acasă din preliminariile UCL la Mezőkövesd, în Ungaria.

Craiova va juca primul meci în deplasare, pe 7 sau 8 iulie. Returul este programat o săptămână mai târziu, pe 14 sau 15 iulie.

Programul complet al primului tur preliminar:

  • Sabah (Azerbaijan) - The New Saints (Țara Galilor)
  • Floriana (Malta) - Shamrock Rovers (Irlanda)
  • Flora Tallinn (Estonia) - Iberia Tbilisi (Georgia)
  • Lincoln Red Imps (Gibraltar) - Inter Escaldes (Andorra)
  • Tre Fiori (San Marino) - Larne (Irlanda de Nord)
  • Ararat-Armenia (Armenia) - Riga (Letonia)
  • Vardar (Macedonia de Nord) - KuPS Kuopio (Finlanda)
  • Kauno Zalgiris (Lituania) - Drita (Kosovo)
  • Vitebsk (Belarus) - Universitatea Craiova (România)
  • Petrocub (Moldova) - Egnatia (Albania)
  • Borac (Bosnia și Herțegovina) - Levski Sofia (Bulgaria)
  • Vikingur Reykjavik (Islanda) - Gyor ETO (Ungaria)
  • Kairat Almaty (Kazahstan) - Sutjeska (Muntenegru)
  • Klaksvik (Insulele Feroe) - Atert Bissen (Luxemburg)

17:05 UEFA prezintă procedura tragerii la sorți

Craiova este cap de serie și are șapte posibile adversare pe lista scurtă.

Pe cine ar putea întâlni U Craiova în primul tur preliminar din Champions League

UEFA a anunțat marți dimineață lista scurtă a posibililor adversari ai Universității Craiova.

Forul european a împărțit echipele participante în două grupe, astfel că dintr-o listă inițială de 14 posibili adversari, gruparea olteană a mai rămas doar cu șapte variante de oponenți înaintea tragerii la sorți.

Universitatea Craiova ar putea juca în primul tur preliminar al Ligii Campionilor cu:

  • Levski Sofia (Bulgaria)
  • Kauno Zalgiris (Lituania)
  • Sutjeska-Niksic (Muntenegru)
  • FC Gyor (Ungaria)
  • KF Egnatia (Albania)
  • ML Vitebsk (Belarus)
  • FC Atert Bissen (Luxemburg)
Cele două grupe de echipe din primul tur preliminar. Capii de serie sunt în gri FOTO: Captură uefa.com Cele două grupe de echipe din primul tur preliminar. Capii de serie sunt în gri FOTO: Captură uefa.com
Cele două grupe de echipe din primul tur preliminar. Capii de serie sunt în gri FOTO: Captură uefa.com

În prima rundă preliminară din Champions League, meciurile tur se vor disputa pe 7-8 iulie, iar cele retur se vor juca pe 14-15 iulie.

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