„O mișcare involuntară” Prima reacție a arbitrului acuzat că a făcut un gest neonazist la CM 2026 + Ce a decis FIFA +5 foto
Shaun Evans FOTO: IMAGO
Campionatul Mondial

„O mișcare involuntară” Prima reacție a arbitrului acuzat că a făcut un gest neonazist la CM 2026 + Ce a decis FIFA

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 11:56
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 11:57
  • Arbitrul Shaun Evans (38 de ani) a oferit o primă reacție după ce a iscat controverse la Campionatul Mondial.
  • Acesta a provocat un scandal imens după ce a fost surprins de camerele de filmat făcând un gest interpretat drept rasist.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Evans se afla în cabina VAR la meciul Germania – Curacao, scor 7-1, atunci când imaginile difuzate în direct l-au surprins privind spre cameră și făcând gestul respectiv timp de 8 secunde.

Gestul format din degetul mare și cel arătător este, în mod obișnuit, un semn de aprobare sau de confirmare că totul este în regulă. Totuși, în acest caz, acesta a fost interpretat ca fiind unul neonazist.

CM 2026 a intrat în istorie Ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore nu se mai petrecuse de 68 de ani. Reacția FIFA
Citește și
CM 2026 a intrat în istorie Ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore nu se mai petrecuse de 68 de ani. Reacția FIFA
Citește mai mult
CM 2026 a intrat în istorie Ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore nu se mai petrecuse de 68 de ani. Reacția FIFA

Shaun Evans, reacție după scandalul de la Mondial: „Nu am făcut niciun gest intenționat”

După ce FIFA a deschis o anchetă, iar FARE (Football Against Racism in Europe) a cerut excluderea sa de la Mondial, Evans a avut o primă reacție despre incident.

„Aș dori să clarific faptul că nu am făcut intenționat niciun gest sau simbol cu ​​mâna pentru a comunica un mesaj, o afiliere, un joc sau o credință de vreun fel.

A fost o mișcare involuntară și inconștientă, iar imaginile filmate ulterior în timpul meciului arată că am repetat acea mișcare de mai multe ori în timp ce țineam un pix între degete”, a transmis Evans, într-un comunicat transmis de FIFA către EFE, potrivit marca.com.

Shaun Evans, arbitru australian din camera VAR la Germania - Curacao 7-1 a făcut un gest controversat (foto: X)
Shaun Evans, arbitru australian din camera VAR la Germania - Curacao 7-1 a făcut un gest controversat (foto: X)

Galerie foto (5 imagini)

Shaun Evans, arbitru australian din camera VAR la Germania - Curacao 7-1 a făcut un gest controversat (foto: X) Shaun Evans, arbitru australian din camera VAR la Germania - Curacao 7-1 a făcut un gest controversat (foto: X) Shaun Evans, arbitru australian din camera VAR la Germania - Curacao 7-1 a făcut un gest controversat (foto: X) Shaun Evans, arbitru australian din camera VAR la Germania - Curacao 7-1 a făcut un gest controversat (foto: X) Shaun Evans, arbitru australian din camera VAR la Germania - Curacao 7-1 a făcut un gest controversat (foto: X)
+5 Foto
labels.photo-gallery

În ultimii ani, simbolul folosit de Evans a fost preluat și de grupări și activiști de extremă dreaptă, care îi atribuie semnificația „White Power” (n.red. - „Puterea albilor”).

Interpretarea se bazează pe faptul că cele trei degete întinse pot sugera litera „W”, iar poziția degetului mare și a arătătorului poate fi asociată literei „P”, potrivit The Athletic.

FARE, care colaborează cu FIFA și cu UEFA pentru a monitoriza scandările, steagurile și simbolurile rasiste și discriminatorii la meciurile internaționale, a explicat de ce consideră că gestul lui Evans trebuie investigat.

„Conform experților noștri, gestul folosit seamănă în mod evident cu un simbol în formă de «OK» răsturnat, utilizat ca simbol al «puterii albe» în cercurile de extremă dreaptă de la nivel mondial”, a declarat FARE într-un comunicat, calificând gestul drept „neonazist”.

Shaun Evans, exonerat de FIFA

După ce a deschis o anchetă în acest caz, FIFA a anunțat marți că a examinat gestul lui Evans și nu a găsit nicio dovadă de încălcare a regulamentului, astfel că arbitrul australian își poate continua activitatea la Cupa Mondială din această vară.

„Nu s-au găsit dovezi că ar fi fost încălcat Codul Disciplinar FIFA. Comisia Disciplinară a luat, de asemenea, act de declarația lui Evans”, a transmis FIFA, potrivit sursei citate.

Citește și

Mondial tensionat Tunisia și-a schimbat selecționerul după un singur meci la CM 2026! Cine e noul tehnician
Campionatul Mondial
11:12
Mondial tensionat Tunisia și-a schimbat selecționerul după un singur meci la CM 2026! Cine e noul tehnician
Citește mai mult
Mondial tensionat Tunisia și-a schimbat selecționerul după un singur meci la CM 2026! Cine e noul tehnician
E oficial: Gnahore a plecat Dinamo s-a despărțit de încă un titular. Nu mai intra în planurile lui Nuno Campos
Superliga
11:07
E oficial: Gnahore a plecat Dinamo s-a despărțit de încă un titular. Nu mai intra în planurile lui Nuno Campos
Citește mai mult
E oficial: Gnahore a plecat Dinamo s-a despărțit de încă un titular. Nu mai intra în planurile lui Nuno Campos

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
FIFA Campionatul Mondial arbitru SCANDAL rasism cm 2026 shaun evans
Știrile zilei din sport
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
Stranieri
18:33
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
Citește mai mult
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
Conference League
16:34
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
Citește mai mult
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Superliga
17:13
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Citește mai mult
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Superliga
16:32
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Citește mai mult
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
O nouă surpriză la CM! Portugalia doar egal cu RD Congo! Ronaldo, de nerecunoscut » Urmează Anglia - Croația
O nouă surpriză la CM! Portugalia doar egal cu RD Congo! Ronaldo, de nerecunoscut » Urmează Anglia - Croația
20:54
Transfer din liga secundă FCSB întărește defensiva: jucătorul a semnat pe 2 ani
Transfer din liga secundă FCSB întărește defensiva: jucătorul a semnat pe 2 ani
20:54
„Problemă destul de gravă” Presa din Argentina, despre motivul lacrimilor lui Leo Messi: „Starea de sănătate s-a înrăutățit”
„Problemă destul de gravă” Presa din Argentina, despre motivul lacrimilor lui Leo Messi: „Starea de sănătate s-a înrăutățit”
21:16
ML Vitebsk, calificare cu emoții în Cupă Viitoarea adversară a Craiovei, ținută în șah de o echipă de Liga 2! A avut nevoie de prelungiri pentru a merge mai departe
ML Vitebsk, calificare cu emoții în Cupă Viitoarea adversară a Craiovei, ținută în șah de o echipă de Liga 2! A avut nevoie de prelungiri pentru a merge mai departe
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Top stiri
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
Superliga
15:21
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
Citește mai mult
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Conference League
15:33
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Citește mai mult
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
Campionatul Mondial
18:32
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
Citește mai mult
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral
B365
16.06
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral
Citește mai mult
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral

Echipe/Competiții

fcsb 29 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 12 rapid 8 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
17.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share