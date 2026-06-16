„O mișcare involuntară” Prima reacție a arbitrului acuzat că a făcut un gest neonazist la CM 2026 + Ce a decis FIFA

Arbitrul Shaun Evans (38 de ani) a oferit o primă reacție după ce a iscat controverse la Campionatul Mondial.

Acesta a provocat un scandal imens după ce a fost surprins de camerele de filmat făcând un gest interpretat drept rasist.

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Evans se afla în cabina VAR la meciul Germania – Curacao, scor 7-1, atunci când imaginile difuzate în direct l-au surprins privind spre cameră și făcând gestul respectiv timp de 8 secunde.

Gestul format din degetul mare și cel arătător este, în mod obișnuit, un semn de aprobare sau de confirmare că totul este în regulă. Totuși, în acest caz, acesta a fost interpretat ca fiind unul neonazist.

Shaun Evans, reacție după scandalul de la Mondial: „Nu am făcut niciun gest intenționat”

După ce FIFA a deschis o anchetă, iar FARE (Football Against Racism in Europe) a cerut excluderea sa de la Mondial, Evans a avut o primă reacție despre incident.

„Aș dori să clarific faptul că nu am făcut intenționat niciun gest sau simbol cu ​​mâna pentru a comunica un mesaj, o afiliere, un joc sau o credință de vreun fel.

A fost o mișcare involuntară și inconștientă, iar imaginile filmate ulterior în timpul meciului arată că am repetat acea mișcare de mai multe ori în timp ce țineam un pix între degete”, a transmis Evans, într-un comunicat transmis de FIFA către EFE, potrivit marca.com.

În ultimii ani, simbolul folosit de Evans a fost preluat și de grupări și activiști de extremă dreaptă, care îi atribuie semnificația „White Power” (n.red. - „Puterea albilor”).

Interpretarea se bazează pe faptul că cele trei degete întinse pot sugera litera „W”, iar poziția degetului mare și a arătătorului poate fi asociată literei „P”, potrivit The Athletic.

FARE, care colaborează cu FIFA și cu UEFA pentru a monitoriza scandările, steagurile și simbolurile rasiste și discriminatorii la meciurile internaționale, a explicat de ce consideră că gestul lui Evans trebuie investigat.

„Conform experților noștri, gestul folosit seamănă în mod evident cu un simbol în formă de «OK» răsturnat, utilizat ca simbol al «puterii albe» în cercurile de extremă dreaptă de la nivel mondial”, a declarat FARE într-un comunicat, calificând gestul drept „neonazist”.

Shaun Evans, exonerat de FIFA

După ce a deschis o anchetă în acest caz, FIFA a anunțat marți că a examinat gestul lui Evans și nu a găsit nicio dovadă de încălcare a regulamentului, astfel că arbitrul australian își poate continua activitatea la Cupa Mondială din această vară.

„Nu s-au găsit dovezi că ar fi fost încălcat Codul Disciplinar FIFA. Comisia Disciplinară a luat, de asemenea, act de declarația lui Evans”, a transmis FIFA, potrivit sursei citate.

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