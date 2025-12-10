„Îmi spuneți echipa voastră? Perfect!”  Robin van Persie, antrenorul lui Feyenoord, a glumit cu jurnaliștii români: „A anunțat patronul FCSB? Nu știam” +14 foto
„Îmi spuneți echipa voastră? Perfect!” Robin van Persie, antrenorul lui Feyenoord, a glumit cu jurnaliștii români: „A anunțat patronul FCSB? Nu știam”

Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
Publicat: 10.12.2025, ora 21:04
Actualizat: 10.12.2025, ora 21:04
  • Robin van Persie, 42 de ani, o legendă ca jucător, antrenor la Feyenoord din februarie 2025, a început să râdă la conferința de la Arena Națională când a auzit că proprietarul FCSB a dezvăluit formula de start. 
  • Meciul FCSB - Feyenoord se joacă în Europa League joi seară, de la ora 22:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1.

Feyenoord s-a pregătit la Rotterdam, miercuri dimineață, renunțând la antrenament oficial pe Arena Națională.

Olandezii aveau programată conferința la Arena Națională la 19:30, dar au întârziat, prinși în traficul de la București.

Van Persie: „Am remarcat câțiva jucători de la FCSB. Nu vă dau niciun nume”

La 19:50, antrenorul Robin van Persie și mijlocașul Quentin Timber au intrat în sală.

Au început imediat și dialogul a durat în total 34 de minute, însă cea mai mare parte a însemnat o discuție în olandeză între jurnaliștii batavi, Van Persie și Timber. Vorbind apoi, mult mai puțin, în engleză, cu reporterii români.

Am remarcat câțiva jucători de la FCSB, dar nu vă dau niciun nume. Am învățat ceva de când sunt antrenor, nu vreau nici să-i enervez pe adversari, nici să-i inspir Robin van Persie, antrenor Feyenoord

Van Persie, râzând, la sfârșitul conferinței: „Și acum, să aud echipa FCSB”

Robin, 42 de ani, unul dintre marii atacanți ai naționalei Țărilor de Jos devenit antrenor în vara lui 2024 și ajuns la Feyenoord în februarie 2025, după o jumătate de sezon la Heerenveen, a avut un episod amuzant cu presa română.

Subiectul: formula de start a lui FCSB pentru joi seară.

Când a aflat că proprietarul roș-albaștrilor spune mereu primul „11” înaintea partidelor, a râs și a întrebat:

„A anunțat patronul FCSB? Nu știam. Îmi spuneți echipa voastră? Perfect!”. 

A adăugat: „Vă aștept la sfârșitul conferinței”.

Cum s-a terminat conferința, a râs din nou: „Și acum, să aud echipa FCSB”.

Întâlnim o echipă bună, cu jucători valoroși, am văzut că au pierdut niște meciuri. Acum vor să învingă, dar și noi vrem să câștigăm, ceea ce face meciul mai atractiv Quinten Timber, mijlocaș Feyenoord
Robin Van Persie și Quinten Timber la conferința de presă a lui Feyenoord (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Robin Van Persie și Quinten Timber la conferința de presă a lui Feyenoord (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

