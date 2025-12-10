Se teme de Craiova Antrenorul echipei Sparta Praga, înaintea meciului din Conference League: „Foarte dificil” + Ce spune despre Coelho

Brian Priske (48 de ani), antrenorul lui Sparta Praga, a vorbit despre partida cu Universitatea Craiova, din faza principală a Conference League.

Universitatea Craiova - Sparta Praga, se joacă joi, de la 19:45, în etapa #5 a Conference League. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul danez a lăudat echipa lui Filipe Coelho și a spus că se așteaptă la un meci greu pe „Ion Oblemenco”.

Brian Priske, înainte de U Craiova - Sparta Praga: „Va fi foarte dificil”

Antrenorul formației Sparta Praga a declarat că a urmărit jocul Universității Craiova și este încrezător că va obține un rezultat bun în România.

„Un meci foarte dificil pentru noi, dar un meci pe care îl așteptăm. Un stadion frumos, cu mulți fani. Va fi un meci cu multă intensitate. Un meci important pentru ambele cluburi.

O victorie aici ne-ar ajuta să facem pasul către faza următoare. Mereu se întâmplă ceva când o echipă schimbă antrenorul. Am văzut că Felipe Coelho a schimbat între două sisteme.

Suntem pregătiți pentru orice scenariu. Jucătorii sunt aceeași. Suntem bine pregătiți atât individual, cât și ca echipă”, a declarat Brian Priske, conform digisport.ro.

Mereu sunt jucători pe care îi găsești interesanți, dar cred că e o echipă bine antrenată, multă calitate individuală. Are niște jucători buni în atac, niște apărători buni, la fel. E o echipă cu o filozofie clară, o echipă agresivă și cu intensitate. Brian Priske, antrenor Sparta Praga

Priske a vorbit și despre elevul său, Albion Rrahmani, fostul atacant de la Rapid care a fost transferat la Praga în vara anului trecut.

„Este unul dintre jucătorii care sperăm să facă diferența. A avut un start bun de sezon, apoi echipa a avut ceva dificultăți. În ultimele două meciuri a reușit să fie decisiv pentru noi.

Știe campionatul de aici, știe unii jucători ai Craiovei, știe intensitatea și nivelul echipei. Va fi important, dar avem nevoie de 11 jucători, plus cei de pe bancă ca să ne ajute. Suntem pregătiți”, a mai spus Brian Priske.

