Rămâne închis Curtea Supremă a respins apelul fostului fotbalist acuzat de viol

Gabriel Neagu
Publicat: 02.09.2025, ora 19:48
Actualizat: 02.09.2025, ora 19:48
  • Curtea Supremă Federală din Brazilia a respins apelul fostului fotbalist Robinho (41 de ani).
  • Procurorii au decis să nu modifice sentința de 9 ani de închisoare pe care trebuie să o săvârșească brazilianul, pentru viol.

Fostul internațional și-a susținut nevinovăția în repetate rânduri, motivând că ar avea dovezi.

Curtea Supremă Federală a respins apelul lui Robinho

Apelul lui Robinho a fost analizat prin intermediul unui întâlniri virtuale.

6 din 11 procurori participanți au respins apelul făcut de fostul fotbalist al celor de la Real Madrid și AC Milan. Cinci dintre ei s-au abținut și numai unul a susținut nevinovăția lui Robinho.

Curtea Supremă Federală menține pedeapsa lui Robinho, de 9 ani de închisoare, pentru participare la violul în grup al unei femei albaneze, care își sărbătorea ziua de naștere într-un club de noapte din Milano. Incidentul a avut loc în decembrie 2013.

Robinho a fost condamnat în 2017 și, din martie 2024, se află în arest la San Tremembe, la 150 de kilometri distanță de orașul Sao Paulo.

La momentul condamnării, Robinho a trebuit să plătească 60.000 de euro despăgubire victimei. Instanța a motivat decizia prin „disprețul” arătat faţă de victimă şi supunerea ei la „umilinţe brutale”.

Am avut o relație rapidă și superficială. A fost consensuală. Ne-am sărutat, după care am plecat acasă. Erau și alte persoane în local. Când am văzut că vrea să continue cu alți bărbați, am plecat acasă. Aș fi putut nega, pentru că ADN-ul meu nu este acolo. Dar eu nu sunt un mincinos Robinho, pentru Record TV, în ianuarie
  • Robinho a mai fost acuzat de viol în 2009, când evolua pentru Manchester City, dar dosarul a fost clasat.

Robinho, peste 100 de selecții la naționala Braziliei

În cariera lui, Robinho a câştigat titluri în campionatele din Brazilia (2002, 2004), Spania (2007, 2008), Italia (2011), China (2015) şi Turcia (2020). Pentru prima reprezentativă a Braziliei a strâns 103 selecţii şi a marcat 30 de goluri.

Fotbalistul a evoluat pentru Santos, Real Madrid, Manchester City, AC Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor și Bașakșehir.

36.500.000 de euro
a fost cea mai mare cotă de piață din cariera lui Robinho, potrivit Transfermarkt

Brazilianul și-a încheiat cariera, în 2020, la doar o săptămână după ce a revenit la Santos. Clubul a decis să îi rezilieze contractul, în urma presiunii sponsorilor.

