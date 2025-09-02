Transfer ratat la limită! Fotbalistul din Premier League le-a scăpat printre degete, din cauza  unui minut de întârziere

Sporting Lisabona a ratat transferul lui Jota Silva (26 de ani) de la Nottingham Forest.

Oferta a fost făcută de portughezi în ultima zi de mercato, însă mutarea nu s-a mai realizat din cauza unei întârzieri de un minut.

Deși a așteptat oferte până în ultimul moment și a mai fost în centrul unei alte tranzacții eșuate, cu Botafogo, Jota Silva va rămâne în continuare sub comanda lui Nuno Espirito Santo, la Forest.

Transferul lui Jota Silva la Sporting a picat, după o întârziere de un minut

Sporting a venit cu o ofertă pentru Silva, împrumut de 4,5 milioane de euro cu opțiune de cumpărare de 15,5 milioane, însă aceasta a fost acceptată de Nottingham Forest după ora 23:00.

La acel moment, a început schimbul de documente necesar, însă acestea au ajuns la Sporting după ora 23:45.

Apoi, documentația trimisă de Sporting către Ligă a ajuns la 00:01, iar înregistrarea transferului a fost respinsă, deși acesta fusese deja înregistrat la FIFA, informează record.pt.

Oficialii lui Sporting au încercat să obțină, totuși, acordul pentru transfer, invocând anumite dificultăți tehnice pe care le-au întâmpinat, însă cei de la liga portugheză nu au acceptat nimic.

15 milioane de euro este cota de piață a lui Jota Silva, potrivit transfermarkt.com

