Inter, țintă de la Real Madrid Ce jucător al „galacticilor” ar putea ajunge sub comanda lui Cristi Chivu

Rodrygo (25 de ani), atacantul lui Real Madrid, ar putea ajunge la Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), în această vară.

Cu evoluții oscilante în sezonul curent, dar și cu accidentări, Rodrygo ar putea schimba echipa în câteva luni, Inter fiind una dintre formațiile interesate să îl achiziționeze pe brazilian.

Rodrygo ar putea ajunge sub comanda lui Cristi Chivu

Conform El Nacional, citat de transferfeed.com, Inter Milano este interesată de transferul lui Rodrygo.

Gruparea milaneză nu este însă singura echipă care l-ar dori pe brazilian. Alături de Inter, echipe precum Al-Hilal, Arsenal, Chelsea sau Tottenham Hotspur îl au pe listă.

Aceeași sursă menționează că Rodrygo și-ar dori să continue pe „Santiago Bernabeu”, însă dacă nu va avea un rol important în echipă în perioada următoare, ar fi dispus să accepte o nouă provocare.

Un aspect important în ceea ce privește eventualul său transfer este reprezentat de suma pe care Real Madrid o va dori în schimbul lui. Cotat la 60 de milioane de euro, brazilianul mai are contract cu „galacticii” până în vara anului 2028.

Cifrele lui Rodrygo:

Real Madrid: 296 de meciuri, 71 de goluri și 57 de pase decisive

Santos: 80 de meciuri, 17 goluri și 8 pase decisive

Real Madrid Castilla: 3 meciuri, 2 goluri

Alături de Real Madrid, Rodrygo a câștigat de două ori Liga Campionilor, de trei ori campionatul în Spania și de două ori Supercupa Europei. El și-a mai trecut în palmares Campionatul Mondial al Cluburilor și Supercupa Spaniei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport