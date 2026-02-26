Cu tricoul la gură  FOTO. Imagini puternice în Brazilia: gestul făcut de Corinthians împotriva abuzurilor rasiste la adresa lui Vinicius +6 foto
Cu tricoul la gură FOTO. Imagini puternice în Brazilia: gestul făcut de Corinthians împotriva abuzurilor rasiste la adresa lui Vinicius

George Neagu
Publicat: 26.02.2026, ora 22:21
Actualizat: 26.02.2026, ora 22:27
  • Jucătorii de la Corinthians au protestat împotriva rasismului la începutul partidei de campionat, în contextul scandalului dintre Vinicius (25 de ani) și Gianluca Prestianni (20 de ani).
  • Fotbalistul lui Real Madrid este frecvent victima rasismului și a mai fost susținut de echipele din țara natală și în trecut.

Săptămâna trecută, în play-off-ul Ligii Campionilor, a început un adevărat scandal, cu Gianluca Prestianni și Vinicius în prim-plan.

Argentinianul e acuzat că l-a numit „maimuță” pe Vinicius, dar el susține că i-a spus „poponar”.

Protest la meciul Cruzeiro - Corinthians

Cruzeiro și Corinthians s-au întâlnit în etapa 4 din campionatul Braziliei. Înainte de fluierul de start al partidei, fotbaliștii oaspeților au protestat împotriva rasismului.

Protest la meciul Cruzeiro - Corinthians împotriva rasismului. Foto: captură X/@CharlaPodcast
Protest la meciul Cruzeiro - Corinthians împotriva rasismului. Foto: captură X/@CharlaPodcast

Totul vine după acuzațiile de rasism aduse de Vinicius lui Gianluca Prestianni, jucătorul de la Benfica, în timpul meciului din Liga Campionilor.

La intrarea pe teren, fotbaliștii de la Corinthians aveau tricoul tras peste gură, făcând aluzie la gestul făcut de Prestianni atunci când l-a abuzat rasist pe brazilian.

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X

Și la poza de grup înainte de startul partidei, jucătorii au făcut același gest în semn de protest împotriva rasismului.

În plus, în partea din față a tricourilor purtate de jucătorii clubului Corinthians apărea mesajul: „Rasismul este o infracțiune. Denunță-l”.

Vinicius, sprijinit și în trecut de echipele din Brazilia

În 2023, Vinicius a fost victima unor abuzuri rasiale într-o partidă de campionat dintre Real Madrid și Valencia, desfășurată pe stadionul Mestalla.

În semn de sprijin pentru Vinicius, Flamengo, fosta sa echipă, și Cruzeiro au protestat la începutul unui meci de campionat desfășurat pe 28 mai 2023 (scor 1-1).

După ce arbitrul a fluierat startul meciului, jucătorii de la Flamengo și Cruzeiro s-au așezat pe jos în primele 36 de secunde ale partidei.

Vinicius, sprijinit de Flamengo și Cruzeiro în 2023. Foto: captură X/@StoolSoccer
Vinicius, sprijinit de Flamengo și Cruzeiro în 2023. Foto: captură X/@StoolSoccer

Flamengo a purtat tricouri cu textul „Vini Jr.”, inscripționat pe partea din față, iar mii de suporteri au realizat o coregrafie impresionantă cu mesajul „Toți cu Vini Jr”.

69 de meciuri
a jucat Vinicius pentru Flamengo. A marcat 14 goluri și a oferit 5 pase decisive

