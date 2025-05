Ce s-a întâmplat la Sepsi Roland Niczuly: „Halucinant! Asta m-a deranjat cel mai tare”

Roland Niczuly (29 de ani) a vorbit despre ce s-a întâmplat la Sepsi în sezonul recent încheiat, în care covăsnenii au retrogradat în Liga 2.

Niczuly este văzut de fanii celor de la Sepsi ca fiind personajul principal în retrogradarea favoriților.

Portarul în vârstă de 24 de ani a comis mai multe gafe în acest sezon, printre care și la faza din ultima etapă, din care Unirea Slobozia a marcat și a trimis Sepsi în Liga 2, după 8 ani.

Deranjat de tot ce s-a întâmplat în jurul echipei, Niczuly a vorbit despre atmosfera din vestiarul celor de la Sepsi.

Roland Niczuly: „ M-a durut foarte tare că am fost atacat din toate părțile”

„Cel mai tare m-a deranjat că am fost scos țap ispășitor pentru ceea ce s-a întâmplat la Sepsi în tot acest campionat, nu doar în ultima etapă.

Trebuie să fim realiști, că nu în ultima etapă s-a jucat acest campionat.

Chiar dacă matematic am retrogradat în ultima etapă și ne ajuta și un egal, pentru a jucat barajul.

În tot sezonul regulat și după aceea și în play-out, am avut oscilații, am avut foarte multe înfrângeri, nu reușeam să legăm victoriile, să facem puncte.

Am intrat cu speranțe mari în play-out, obiectivul a fost să câștigăm play-out-ul, dar, din păcate, acesta a fost rezultatul.

M-a durut foarte tare că am fost atacat din toate părțile, de mulți oameni care nu mă cunosc personal și nu vreau «să mă dau rănit», dar am inima împăcată că la fiecare meci știu că am dat sută la sută” a afirmat Niczuly, conform prosport.ro.

Niczuly, despre influența în schimbarea antrenorilor: „Este aberant!”

Niczuly a fost acuzat de Dorinel Munteanu că era unul din principalii jucători care și-au dorit înlăturarea sa.

Portarul celor de la Sepsi a negat că ar fi participat la vreun complot împotriva antrenorului.

„Este cea mai mare aberație pe care am putut să o citesc și eu zilele acestea în ziare și la fel și în trecut.

Cred că sunt cea mai ușoară țintă, fiindcă sunt născut în județul Covasna, la 30 de kilometri de Sfântu Gheorghe, la Târgu Secuiesc, sunt de 9 ani la această echipă…

Dar realitatea este că sunt foarte, foarte departe de aceste lucruri și nici nu mă interesează. Pentru că eu sunt jucător profesionist”, a adăugat Niczuly

2016 este anul în care Niczuly a semnat cu Sepsi. Mai are contract până în vara anului 2027

Niczuly: „Nu am fost întrebați de Dorinel Munteanu”

Niczuly a explicat și ce s-a întâmplat la ședința după care Dorinel Munteanu a fost demis de Sepsi.

„Asta nu este adevărat, că ne-am dus 12 jucători. În timpul săptămânii, ni s-a spus că tot lotul, inclusiv juniorii care erau de la echipa a doua, suntem așteptați la dumnealui în birou.

Nu am fost întrebați nici o secundă de domnul Dorinel Munteanu. Chiar Dorinel Munteanu ne-a întrebat dacă suntem toți, să urcăm la șeful. Toți am crezut că mergem sus să ne motiveze, pentru că venisem după încă un meci pierdut.

Și a fost o discuție, dar nu am fost întrebați nici un jucător, individual, de antrenor. Niciun jucător nu a fost întrebat. A vorbit 99% dumnealui, cum este normal să vorbească patronul, în fața noastră.

Și asta a fost. Dar asta, că am votat să-l dăm pe domnul Dorinel afară… Nu pot să-mi dau seama. Nici la alegerile prezidențiale nu sunt toți de aceeași părere. Este aberant.

S-au scris niște lucruri, eu zic să ne destabilizeze, ceea ce din păcate, după rezultatul final, le-a și ieșit multora care și-au dorit acest lucru. Cu voturi, cu chestii de genul ăsta… Ce am citit prin presă a fost halucinant pentru mine. Că eu, cu câțiva colegi de-ai mei, avem o putere să cerem ședință cu domnul Dioszegi.

Păi, când, vreodată, am putea să cerem o ședință, noi jucătorii, cu patronul echipei? Este halucinant. Nu a fost nici un vot.

Nu am vorbit despre domnul Dorinel Munteanu. Am vorbit despre ce se întâmplă cu noi, că nu ne recunoaște, că jucăm foarte slab” a concluzionat Niczuly.

Nu poți să știi niciodată ce se întâmpla. Poate ne salvam, poate retrogradam mai devreme, poate ajungeam la baraj. Nu avem de unde să știm, să-ți dau un răspuns. Dar ce pot să-ți răspund, nu trebuie să ajungă Sepsi OSK în ultimele meciuri să se salveze. Când aveam obiectivul principal play-off-ul și câștigarea Cupei României, la începutul sezonului. Roland Niczuly, despre posibilitatea ca Dorinel Munteanu să o salveze pe Sepsi

VIDEO Roland Niczuly nu s-a mai putut opri din plâns după retrogradarea lui Sepsi

Citește și