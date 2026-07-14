România 1994 sau Norvegia 2026? Nordicii au terminat pe 5, poziția noastră de la alt Mondial american. Unde apar însă diferențele majore: Hagi&Răducioiu vs Odegaard&Haaland

Revelația actualului turneu final e naționala lui Haaland, care a eliminat Brazilia, a jucat sferturi și a pierdut în prelungiri cu Anglia.

România a avut un parcurs aproape identic la CM din SUA 1994, când a eliminat Argentina, a jucat sferturi, unde a fost eliminată după loviturile de departajare.

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Norvegia s-a întors la un Campionat Mondial după 28 de ani de pauză și a făcut-o în stil mare. A fost echipa surprinzătoare a acestei ediții, peste alte naționale cu care se afla în competiție pentru titlul de revelație: Columbia, Ecuador, Senegal, Coasta de Fildeș, Japonia.

Nordicii participaseră ultima dată la un turneul final în 1998, exact anul în care România a bifat cea din urmă prezență. Și coincidențele au continuat, iar parcursul Norvegiei în serile și nopțile americane din iunie-iulie 2026 seamănă izbitor cu rezultatele mari reușite de România la precedentul Mondial organizat de America, în iunie-iulie 1994.

PARCURSUL E, PRACTIC, IDENTIC

Norvegia a trecut de o grupă în care a câștigat două meciuri: 4-1 cu Irak și 3-2 cu Senegal

România s-a calificat dintr-o serie în care a bifat două victorii: 3-1 cu Columbia și 1-0 cu SUA

Norvegia a reușit să bată un nume uriaș al Mondialelor, în faza eliminatorie, pe Brazilia, în optimile de finală, scor 2-1

România a izbutit și ea să trimită acasă un colos, a scos-o pe Argentina, tot în optimi, scor 3-2

Norvegia s-a clasat pe locul 5, deasupra unor nume uriașe precum Belgia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Germania

România a terminat tot pe locul 5, peste naționale mari precum Germania, Olanda, Spania, Argentina, Belgia

Norvegia a pierdut meciuri la acest Mondial doar cu echipe din Europa: 1-4 în grupă, cu Franța și 1-2 cu Anglia, în prelungiri, în sferturi. A bătut toate echipele pe care le-a întâlnit de pe alte continente: Irak, Senegal, Coasta de Fildeș și Brazilia

România a pierdut doar cu europenele: 1-4 cu Elveția și la penalty-uri cu Suedia, în sferturi. În rest, a câștigat tot: Columbia, SUA, Argentina

Norvegia a marcat în toate meciurile și a terminat competiția cu o medie de 2,1 goluri marcate pe meci: 13 goluri în 6 meciuri

România a înscris în toate jocurile și a terminat CM din 1994 cu o medie de două goluri marcate pe meci: 10 goluri în 5 meciuri

* singura diferență e că Norvegia a jucat un meci eliminatoriu în plus, fiindcă acum am avut turneu de 48 de echipe

Diferențele majore apar în privința mijloacelor pe care cele două naționale le-au avut la dispoziție.

Mai precis, cota jucătorilor din lot și mai ales echipele și campionatele din care provin.

NORVEGIA: un singur jucător din campionatul intern

În 11-le standard al nordicilor, și-a câștigat loc doar un fotbalist din propriul campionat: e vorba despre Berg, de la Bodo Glimt, echipă care a jucat optimi de finală în Champions League.

ROMÂNIA: 4 jucători titulari erau din Divizia A

Echipa-tip folosită de Iordănescu în 1994 a cuprins de 4 ori mai mulți jucători din competiția internă decât a folosit Norvegia acum.

Atunci, portari au fost Stelea și Prunea, care proveneau de la Rapid și Dinamo, dar și Mihali (Dinamo), Prodan (Steaua) și Ilie Dumitrescu (Steaua).

4 pase gol a avut Hagi în cele 5 meciuri din 1994, același volum de assisturi îl are și Odegaard acum, tot în 5 meciuri jucate de el

NORVEGIA: 9 titulari și jumătate din TOP 5 campionate

Cea mai mare diferență între noi și ei e dată de numărul fotbaliștilor din primul 11 care provin de la echipe din primele 5 campionate ale Europei.

Acum, topul arată așa: Anglia, Italia, Spania, Germania, Franța.

Norvegia a avut nu mai puțin de 9 astfel de fotbaliști în primul 11. Singura excepție: Berg (Bodo Glimt). Postul de atacant stânga a fost disputat de Nusa (Leipzig, Germania) și Schjelderup (Benfica, Portugalia).

În rest, fotbaliști din Anglia (5), Spania (2), Germania (1) și Italia (1).

ROMÂNIA: mai puțin de jumătate din echipă din TOP 5 campionate

În vara lui 1994, conform coeficienților europeni, primele 5 ligi ca valoare erau aceleași ca și astăzi, doar ordinea era alta: Italia, Franța, Germania, Spania și Anglia. Iar din aceste competiții aveam doar 4 jucători:

Dan Petrescu (Genoa)

Belodedici (Valencia)

Lupescu (Bayer Leverkusen)

Răducioiu (AC Milan)

Alți stranieri ai noștri erau din Belgia, Olanda, cărora li se adăuga Hagi, care venea din Serie B, de la Brescia, echipă care la finalul sezonului 1993-1994 s-a clasat pe locul 3, după Fiorentina și Bari

a marcat Haaland la acest Mondial. În 1994, acest nivel l-au atins împreună Răducioiu (4) și Hagi (3)

PRIMUL 11 NORVEGIA LA CM 2026, cluburi de la provin jucătorii

Sevilla - Dortmund, Brentford, Bologna, Wolves - Arsenal, Fulham, Bodo Glimt - Atletico Madrid, City, Leipzig (Benfica)

PRIMUL 11 ROMÂNIA LA CM 1994, cluburi de la provin jucătorii

Rapid (Dinamo) - Genoa, Steaua, Valencia, Dinamo, Cercle Brugge - Brescia, Leverkusen, PSV, Steaua - AC Milan

3-1 în favoarea Norvegiei e scorul în privința cluburilor de top care au dat jucători în primul 11 în acest raport: City, Arsenal și Atletico Madrid la nordici, la România 1994 a fost doar AC Milan

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