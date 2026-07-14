România 1994 sau Norvegia 2026? Nordicii au terminat pe 5, poziția noastră de la alt Mondial american. Unde apar însă diferențele majore: Hagi&Răducioiu vs Odegaard&Haaland
Campionatul Mondial

România 1994 sau Norvegia 2026? Nordicii au terminat pe 5, poziția noastră de la alt Mondial american. Unde apar însă diferențele majore: Hagi&Răducioiu vs Odegaard&Haaland

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 16:03
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 18:24
  • Revelația actualului turneu final e naționala lui Haaland, care a eliminat Brazilia, a jucat sferturi și a pierdut în prelungiri cu Anglia.
  • România a avut un parcurs aproape identic la CM din SUA 1994, când a eliminat Argentina, a jucat sferturi, unde a fost eliminată după loviturile de departajare.
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Norvegia s-a întors la un Campionat Mondial după 28 de ani de pauză și a făcut-o în stil mare. A fost echipa surprinzătoare a acestei ediții, peste alte naționale cu care se afla în competiție pentru titlul de revelație: Columbia, Ecuador, Senegal, Coasta de Fildeș, Japonia.

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Nordicii participaseră ultima dată la un turneul final în 1998, exact anul în care România a bifat cea din urmă prezență. Și coincidențele au continuat, iar parcursul Norvegiei în serile și nopțile americane din iunie-iulie 2026 seamănă izbitor cu rezultatele mari reușite de România la precedentul Mondial organizat de America, în iunie-iulie 1994.

PARCURSUL E, PRACTIC, IDENTIC

  • Norvegia a trecut de o grupă în care a câștigat două meciuri: 4-1 cu Irak și 3-2 cu Senegal
  • România s-a calificat dintr-o serie în care a bifat două victorii: 3-1 cu Columbia și 1-0 cu SUA
  • Norvegia a reușit să bată un nume uriaș al Mondialelor, în faza eliminatorie, pe Brazilia, în optimile de finală, scor 2-1
  • România a izbutit și ea să trimită acasă un colos, a scos-o pe Argentina, tot în optimi, scor 3-2
  • Norvegia s-a clasat pe locul 5, deasupra unor nume uriașe precum Belgia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Germania
  • România a terminat tot pe locul 5, peste naționale mari precum Germania, Olanda, Spania, Argentina, Belgia
  • Norvegia a pierdut meciuri la acest Mondial doar cu echipe din Europa: 1-4 în grupă, cu Franța și 1-2 cu Anglia, în prelungiri, în sferturi. A bătut toate echipele pe care le-a întâlnit de pe alte continente: Irak, Senegal, Coasta de Fildeș și Brazilia
  • România a pierdut doar cu europenele: 1-4 cu Elveția și la penalty-uri cu Suedia, în sferturi. În rest, a câștigat tot: Columbia, SUA, Argentina
  • Norvegia a marcat în toate meciurile și a terminat competiția cu o medie de 2,1 goluri marcate pe meci: 13 goluri în 6 meciuri
  • România a înscris în toate jocurile și a terminat CM din 1994 cu o medie de două goluri marcate pe meci: 10 goluri în 5 meciuri

* singura diferență e că Norvegia a jucat un meci eliminatoriu în plus, fiindcă acum am avut turneu de 48 de echipe

Diferențele majore apar în privința mijloacelor pe care cele două naționale le-au avut la dispoziție.

Mai precis, cota jucătorilor din lot și mai ales echipele și campionatele din care provin.

NORVEGIA: un singur jucător din campionatul intern

În 11-le standard al nordicilor, și-a câștigat loc doar un fotbalist din propriul campionat: e vorba despre Berg, de la Bodo Glimt, echipă care a jucat optimi de finală în Champions League.

ROMÂNIA: 4 jucători titulari erau din Divizia A

Echipa-tip folosită de Iordănescu în 1994 a cuprins de 4 ori mai mulți jucători din competiția internă decât a folosit Norvegia acum.

Atunci, portari au fost Stelea și Prunea, care proveneau de la Rapid și Dinamo, dar și Mihali (Dinamo), Prodan (Steaua) și Ilie Dumitrescu (Steaua).

4 pase gol
a avut Hagi în cele 5 meciuri din 1994, același volum de assisturi îl are și Odegaard acum, tot în 5 meciuri jucate de el

NORVEGIA: 9 titulari și jumătate din TOP 5 campionate

Cea mai mare diferență între noi și ei e dată de numărul fotbaliștilor din primul 11 care provin de la echipe din primele 5 campionate ale Europei.

Acum, topul arată așa: Anglia, Italia, Spania, Germania, Franța.

Norvegia a avut nu mai puțin de 9 astfel de fotbaliști în primul 11. Singura excepție: Berg (Bodo Glimt). Postul de atacant stânga a fost disputat de Nusa (Leipzig, Germania) și Schjelderup (Benfica, Portugalia).

În rest, fotbaliști din Anglia (5), Spania (2), Germania (1) și Italia (1).

ROMÂNIA: mai puțin de jumătate din echipă din TOP 5 campionate

În vara lui 1994, conform coeficienților europeni, primele 5 ligi ca valoare erau aceleași ca și astăzi, doar ordinea era alta: Italia, Franța, Germania, Spania și Anglia. Iar din aceste competiții aveam doar 4 jucători:

  • Dan Petrescu (Genoa)
  • Belodedici (Valencia)
  • Lupescu (Bayer Leverkusen)
  • Răducioiu (AC Milan)

Alți stranieri ai noștri erau din Belgia, Olanda, cărora li se adăuga Hagi, care venea din Serie B, de la Brescia, echipă care la finalul sezonului 1993-1994 s-a clasat pe locul 3, după Fiorentina și Bari

a marcat Haaland la acest Mondial. În 1994, acest nivel l-au atins împreună Răducioiu (4) și Hagi (3)

PRIMUL 11 NORVEGIA LA CM 2026, cluburi de la provin jucătorii

  • Sevilla - Dortmund, Brentford, Bologna, Wolves - Arsenal, Fulham, Bodo Glimt - Atletico Madrid, City, Leipzig (Benfica)

PRIMUL 11 ROMÂNIA LA CM 1994, cluburi de la provin jucătorii

  • Rapid (Dinamo) - Genoa, Steaua, Valencia, Dinamo, Cercle Brugge - Brescia, Leverkusen, PSV, Steaua - AC Milan
3-1 în favoarea Norvegiei
e scorul în privința cluburilor de top care au dat jucători în primul 11 în acest raport: City, Arsenal și Atletico Madrid la nordici, la România 1994 a fost doar AC Milan

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