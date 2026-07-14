Cine comentează Franța - Spania Patru jurnaliști ai Antenei 1 transmit din SUA + nume importante și în studioul de la București, pentru a analiza semifinala de azi

Antena 1 pregătește o transmisiune specială pentru semifinala dintre Franța și Spania, programată astăzi în Statele Unite.

Patru jurnaliști ai postului se află la fața locului, în timp ce la București, analiza partidei va fi realizată alături de două nume importante din fotbalul românesc.

Semifinala Franța - Spania e programată în această seară, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Antena 1 și pe AntenaPlay.

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Emisiunea premergătoare meciului va avea o durată de o oră, iar după fluierul final telespectatorii vor putea urmări încă 30 de minute de reacții și concluzii.

Cine comentează Franța - Spania

În studioul Antenei 1 vor fi prezenți Adrian Mutu și Bogdan Stelea, care vor analiza duelul dintre cele două reprezentative alături de jurnaliștii Dan Pavel și Olivia Păunescu.

Comentariul partidei va fi asigurat de Andrei Rădulescu și Bogdan Hofbauer, ambii prezenți pe stadionul din Dallas.

Andrei Rădulescu este vocea care comentează în mod obișnuit meciurile echipei naționale a României, în timp ce Bogdan Hofbauer s-a alăturat Antenei după experiențe în Pro TV și Aleph News.

Bogdan Hofbauer (stânga) și Andrei Rădulescu vor comenta azi Franța - Spania pe Antena 1

În Dallas vor fi și reporterul Bogdan Gheorghe și cameramanul Florin Rotaru, care vor transmite informații și reacții direct de la stadion.

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