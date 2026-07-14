Lamine Yamal, lecție pentru politicieni Replică fabuloasă dată lui Mariano Rajoy, după declarațiile controversate ale fostului prim-ministru al Spaniei

Lamine Yamal (19 ani) a fost întrebat despre declarațiile controversate ale lui Mariano Rajoy (71 de ani) despre naționala Franței înaintea semifinalei de la CM 2026, cu Spania.

Vedeta de la Barcelona a transmis un mesaj despre integrare și identitate, foarte apreciat în spațiul public.

Franța - Spania se joacă diseară, de la 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și AntenaPlay.

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Înaintea uneia dintre cele mai așteptate semifinale de la Campionatul Mondial, duelul dintre Spania și Franța a depășit limitele fotbalului.

Lamine Yamal, lecție pentru politicieni

Un comentariu al fostului premier spaniol Mariano Rajoy despre naționala Franței a tensionat atmosfera dinaintea meciului.

Fostul șef al guvernului spaniol (2011 și 2018) a scris într-un material de opinie publicat pe site-ul El Debate despre echipa Franței.

După ce a lăudat viitoarea rivală, prezentându-i performanțele, a strecurat o remarcă rasistă: „Toate acestea fără francezi”.

Fapt observat și de L’Equipe: „Remarcă strecurată la mijlocul unei analize tactice neconvingătoare, evident legată de originea jucătorilor antrenați de Didier Deschamps”.

Lamine Yamal, fiul unui tată marocan și al unei mame originare din Guineea Ecuatorială, a ales să răspundă prin sublinierea rolului fotbalului ca spațiu al diversității:

„Cred că mâine vom juca unul dintre cele mai frumoase meciuri care pot exista la un Mondial.

Nu cred că este loc să vorbim despre asta, dar dacă fotbalul servește la ceva, este tocmai la integrare în cadrul societății. Nu există un exemplu mai bun decât Franța și noi, care suntem exemple de integrare ”.

Mesajul său a fost apreciat tocmai pentru că vine de la un jucător care reprezintă această transformare. Yamal este considerat una dintre figurile noii Spanii, o echipă în care identitatea națională coexistă cu origini familiale diverse.

Reacții dure din Franța și Spania, după declarațiile lui Rajoy

Declarațiile lui Rajoy au generat reacții rapide din partea autorităților franceze. Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a afirmat că „Franța nu are culoare” și că orice afirmație contrară este rezultatul „prostiei, rasismului sau unei combinații a celor două”.

Și președintele Federației Franceze de Fotbal, Philippe Diallo, a condamnat afirmațiile, spunând că ele au „accente intolerabile de rasism” și că jucătorii francezi nu au nevoie de „un certificat de naționalitate” emis de o personalitate politică.

În Spania, premierul Pedro Sanchez a reacționat fără să îl numească direct pe Rajoy, dar mesajul său a fost interpretat ca o critică la adresa ideii că identitatea națională ar putea fi măsurată prin origine sau culoarea pielii.

„Unii încă măsoară apartenența prin nume, locul nașterii sau culoarea pielii. Alții o măsoară prin rădăcinile noastre într-o țară și prin dorința de a contribui la dezvoltarea ei”.

Ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, a descris afirmația fostului premier drept o combinație de „prostie și ură” și a spus că astfel de declarații nu reprezintă poziția guvernului spaniol.

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