Borza putea fi coleg cu Ronaldo Fundașul stânga de la Rapid, la un pas de Al-Nassr: „Mutare diabolică!” » De ce a picat transferul și ce salariu ar fi încasat

  • Andrei Borza (19 ani) a fost dorit de Al Nassr, a dezvăluit agentul său, Ioan Becali. De ce a picat transferul?
  • Fundașul român s-a accidentat în timpul unui antrenament al echipei naționale și ratează șansa de a debuta pentru prima reprezentativă a „tricolorilor”.

Andrei Borza, fundașul clubului Rapid București, a fost dorit de saudiții de la Al-Nassr, formație la care evoluează Cristiano Ronaldo, a dezvăluit agentul jucătorului român.

Andrei Borza a fost monitorizat de Al-Nassr: „Mutare diabolică”

Ioan Becali a dezvăluit că a mers în Arabia Saudită pentru a negocia cu oficialii clubului Al-Nassr.

Totuși, transferul Andrei Borza a picat, întrucât saudiții considerat că jucătorul este prea tânăr, dar și că are un profil prea ofensiv.

„În ultimele două săptămâni am fost chemat de directorul sportiv de la Al Nassr. Acolo nu mă gândeam, în Arabia. Ca să ajungi lângă Ronaldo și lângă toți ăia de acolo, îți mai trebuia ceva? Să iei două milioane de dolari pe an?

Au luat, până la urmă, decizia că e prea tânăr. Ei vor să ia jucători tineri, dar au spus că e prea ofensiv. Au un albanez fundaș stânga. Au spus că rămân în expectativă. E tânăr, avem timp.

A fost aproape de o mutare diabolică. Ar fi fost coleg cu Ronaldo și ar fi luat două milioane. Au mai fost echipe și scouteri care au zis că e bun. Alte echipe importante. Au făcut video cu familia. Ba că nu și-au vândut fundașul… Mai e o speranță până pe 8 septembrie, dar foarte puține șanse”, a spus Ioan Becali, potrivit fanatik.ro.

2.000.000 de euro
este cota de piață a lui Andrei Borza, conform Transfermarkt

În cazul în care Andrei Borza ar fi semnat cu Al-Nassr, ar fi fost coleg cu mai mulți jucători care au activat în campionatele de top ale Europei: Cristiano Ronaldo, Inigo Martinez, Marcelo Brozovic, Kingsley Coman, Sadio Mane sau Joao Felix.

Numeroase informații despre posibilul transfer în străinătate al lui Andrei Borza au apărut în această vară, însă niciuna nu s-a concretizat.

Andrei Borza ratează debutul pentru echipa națională

După ce a participat în această vară cu România U21 la Europeanul de tineret din Slovacia, Andrei Borza a fost convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru meciurile primei reprezentative din această lună, cu Canada și Cipru.

Fundașul stânga de la Rapid a mai fost convocat la echipa națională în timpul mandatului lui Edi Iordănescu, pentru meciul din preliminariile EURO 2024 contra Andorrei, scor 4-0, însă a fost rezervă neutilizată.

Fotbalistul în vârstă de 19 ani avea șansa să debuteze la naționala mare în cele două meciuri, însă a suferit o accidentare la piciorul drept și nu va fi apt pentru niciuna dintre partide. În locul său, Mircea Lucescu l-a convocat pe Alexandru Chipciu, de la U Cluj.

