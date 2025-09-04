Cine transmite la TV România - Canada Ultimul test al „tricolorilor” înaintea partidei cruciale cu Cipru din preliminariile CM 2026

- România și Canada se întâlnesc în cadrul unei partide amicale, vineri, pe Arena Națională.
- Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro, de la 21:00.
Națioanala României își continuă parcursul în calificările pentru Mondialul din 2026, marți, cu Cipru, însă până atunci va trece printr-o partidă amicală, vineri, în compania Canadei.
Cine transmite la TV România - Canada
Pentru anul 2025, drepturile pentru meciurile naționalei au fost împărțite de Prima TV și Antena 1. Cele două canale vor transmite partidele alternativ.
Astfel, amicalul de pe Arena Națională cu Canada va fi difuzat pe Antena 1, urmând ca duelul de marți cu Cipru să fie transmis pe Prima TV.
Lotul României pentru „dubla” cu Canada și Cipru
PORTARI
- Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0)
- Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)
- Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1)
- Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0)
- Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1)
- Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)
- Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0)
- Mihai POPESCU (FCSB, 4/1)
- Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2)
- Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0) (accidentat ulterior, înlocuit de Alexandru Chipciu)
MIJLOCAȘI
- Adrian ȘUT (FCSB, 7/0)
- Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0)
- Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0)
- Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12)
- Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15)
- Darius OLARU (FCSB, 26/0)
- Florin TĂNASE (FCSB, 21/5)
- Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10)
- David MICULESCU (FCSB, 2/0)
- Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4)
- Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0)
- Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0)
ATACANȚI
- Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5)
- Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1) (accidentat ulterior)
- Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0)
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|3 (4-1)
|9
|2. Austria
|2 (6-1)
|6
|3. România
|4 (8-4)
|6
|4. Cipru
|3 (3-4)
|3
|5. San Marino
|4 (1-12)
|0