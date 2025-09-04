Acuzat de violență domestică Un antrenor cunoscut, reținut de Poliție! Toate detaliile

Ryan Crow (37 de ani), antrenorul secund de la echipa de fotbal american Miami Dolphins, a fost arestat după ce a fost acuzat de violență domestică.

Crow a pledat nevinovat și a fost eliberat, până la proces, după ce i-a fost plătită cauțiunea.

În apelul telefonic către 911, numărul serviciilor de urgență din SUA, apelanta a declarat: „Un tip a început să-și strângă de gât iubita afară. Apoi s-au întors înăuntru, sus la etaj, și l-am auzit trântind-o.

A început să o strângă de gât pe la 11:45. Apoi s-au întors sus și îi puteam auzi certându-se”, conform dailymail.co.uk.

Ryan Crow, antrenor la Miami Dolphins, acuzat că și-a agresat partenera

Polițiștii au intervenit la scurt timp după miezul nopții și au stabilit că incidentul ar fi pornit dintr-o dispută pe tema unor relații anterioare, escaladată într-o confruntare fizică.

Femeia nu a suferit răni grave și a refuzat tratament medical, potrivit sursei citate.

1.000 de dolari aceasta a fost suma stabilită drept cauțiune pentru Ryan Crow, antrenorul secund al celor de la Miami Dolphins, după acuzațiile de violență domestică. Tehnicianul a pledat nevinovat.

Deși a fost eliberat după ce și-a achitat cauțiunea, instanța i-a impus restricții clare: să nu consume alcool sau droguri și să efectueze, în următoarele 10 zile, o evaluare pentru consum de substanțe.

Totodată, acesta trebuie să păstreze distanța față de presupusa victimă.

Miami Dolphins l-a suspendat temporar pe Ryan Crow

Clubul Miami Dolphins a reacționat imediat și l-a suspendat pe antrenor, până la clarificarea situației în instanță.

Luăm aceste acuzații extrem de în serios. A face parte dintr-o echipă este o binecuvântare și presupune responsabilitate. Prima regulă este să protejezi echipa, iar în acest caz regula a fost încălcată Mike McDaniel, antrenorul principal al celor de la Dolphins.

Crow se află la primul său sezon în staff-ul lui McDaniel, după șase ani petrecuți la Tennessee Titans.

În absența sa, atribuțiile vor fi preluate de Sean Ryan, asistent defensiv principal.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport