Transfer de la rivală U Cluj insistă pentru vedeta CFR-ului! Încă 5 jucători ar putea pleca din Gruia

Universitatea Cluj ar fi interesată să îl transfere pe Virgiliu Postolachi (25 de ani), de la rivala CFR Cluj.

Atacantul din Republica Moldova se află pe lista celor 6 jucători pe care „feroviarii” ar vrea să îi cedeze.

Virgiliu Postolachi a fost cel mai utilizat atacant al celor de la CFR Cluj, în acest debut de sezon, profitând de absența lui Louis Munteanu.

U Cluj insistă pentru transferul lui Virgiliu Postolachi

Acesta nu își mai găsește însă loc în lotul celor de la CFR Cluj. Odată cu sosirea lui Andrea Mandorlini pe banca tehnică, Postolachi a trecut pe bancă, Muhammed Badamosi fiind preferat în ofensivă.

Vârful moldovean ar putea primi o mână de ajutor chiar de la marea rivală. Plecarea lui Mamadou Thiam la FCSB a obligat staff-ul celor de la U Cluj să caute un nou vârf de atac. „Șepcile roșii” și-ar fi îndreptat atenția către Virgiliu Postolachi, jucătorul rivalei CFR Cluj, potrivit gsp.ro.

29 de selecții și un gol are Postolachi pentru naționala Moldovei

Pentru a-l transfera definitiv, U Cluj ar trebui să plătească în jur de 200.000 de euro.

„Studenții” ar trebui să ajungă la un acord și cu Postolachi, care câștigă nu mai puțin de 15.000 de euro pe lună.

750.000 de euro este cota de piață a lui Virgiliu Postolachi, potrivit Transfermarkt

Virgiliu Postolachi, printre cei 6 jucători care pleacă de la CFR Cluj

După ce au ratat calificarea în faza principală a unei competiții europene, „feroviarii” au decis să renunțe la serviciile mai multor fotbaliști.

Pe lângă Postolachi, CFR Cluj ar fi trecut pe lista neagră alți 5 jucători: Kenneth Omeruo, Drilon Islami, Alessandro Micai, Antonio Bosec şi Daniel Dumbrăvanu, conform fanatik.ro.

