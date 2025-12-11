România, cea mai mare prăbușire Un raport „Football Benchmark” arată performanța țărilor mijlocii și mici în cupele europene în ultimii 20 de ani
Real Madrid - FCSB (1 noiembrie 2006), unul dintre meciurile stelare jucate de echipele românești în Liga Campionilor FOTO Imago
România, cea mai mare prăbușire Un raport „Football Benchmark" arată performanța țărilor mijlocii și mici în cupele europene în ultimii 20 de ani

  • Studiul pleacă de la ideea că față de acum două decenii, numărul echipelor într-un sezon european a crescut cu 50%
  • În ciuda acestui fapt, România e țara cu cea mai mare decădere. Comparația 2005-2015 versus ultimul deceniu e chiar șocantă în ceea ce ne privește

UEFA a deschis larg porțile competițiilor europene în ultimii ani. A mărit considerabil numărul echipelor la startul grupelor/tabloului principal, a mai înființat o competiție, Conference League, dar cu toate acestea România a decăzut, în loc să progreseze.

Un raport efectuat de The Footbal Benchmark arată cum România este chiar țara cu cea mai mare prăbușire din toată Europa, la nivelul participării echipelor de club pe continent.

Cum a evoluat numărul echipelor în cupele europene

PerioadaNr. echipe
2005-200972
2009-202180
2021-202496
2024-prezent108

Față de acum 20 de ani, UEFA a mărit totul cu 50% la nivel de cupe europene: numărul competițiilor, de la două la trei, dar și volumul echipelor: de la 72 la 108!

Studiul „Football Benchmark” e realizat raportat la țările mijlocii și mici. Iar reperul sunt țările care sunt în afara TOP 10 coeficienți europeni: raportul se referă la 45 de state, cele clasate în intervalul 11-55. Cele 10 țări care nu sunt luate în acest calcul: Anglia, Spania, Italia, Germania, Franța, Portugalia, Olanda, Turcia, Belgia și Rusia.

Studiul arată că scopul urmărit de UEFA și anume ca tot mai multe țări și echipe să ia parte la competițiile europene, pentru ca banii și sponsorii să fie prezenți pe piețe tot mai multe, a fost atins. Primele 10 țări în topul coeficienților dau echipă/echipe direct în Champions League. Celelalte trebuie să susțină meciuri în preliminare pentru a ajunge acolo.

Cum arată accesibilitatea țărilor mijlocii și mici în cupele europene

AN CHAMPIONS LEAGUE EUROPA LEAGUE CONFERENCE LEAGUE
2006 815 -
2012 8 21 -
2018 5 25 -
2021 6 13 22
2024 9 18 28

Practic, de la doar 23 de echipe în 2006, sezonul trecut s-a ajuns la nu mai puțin de 45. Aproape de două ori mai multe.

Din perspectiva României lucrurile stau realmente dramatic. Suntem țara cu cea mai mare prăbușire, ca număr de echipe pe care le-am dus în cupele europene în ultimul deceniu, în raport cu intervalul 2005-2015.

Între 2015 și 2024-2025 am avut doar 8 prezențe în grupe! De aproape 3 ori mai puțin decât între 2005 și 2014-2015, când am avut 25! „Declinul României a fost deosebit de accentuat!”, e concluzia raportului!

Țări cu cea mai mare scădere

ȚARAECHIPE 2005-2015ECHIPE 2015-2025
România259
Grecia3225
Ucraina3128
Belarus75

Cele 25 de prezențe bifate de România în deceniul 2005 - 2015 au fost realizate cu 10 cluburi: FCSB, Rapid, Dinamo, CFR Cluj, Oțelul Galați, Urziceni, Poli Timișoara, FC Vaslui, Astra și Pandurii Tg. Jiu.

În schimb, în ultimul deceniu, România a fost reprezentată doar de 3 echipe: CFR, FCSB și Astra. În 3 ani din ultimul deceniu, România a fost absentă de pe tabloul principal al cupelor europene: 2015, 2018, 2023! Între 2005 și 2015 nu s-a întâmplat niciodată așa ceva!

5
echipe a avut România în grupele cupelor europene în 2009-2010: Urziceni în Liga Campionilor, FCSB, Dinamo, CFR și Poli Timișoara în Cupa UEFA, care au disputat în acel sezon 50 de jocuri

În schimb, sunt țări care și-au dublat sau chiar și-au multiplicat de câteva ori prezența în Europa. Pe listă sunt țări care nu au un campionat mai puternic decât cel din Liga 1.

Țări cu cea mai mare creștere

ȚARA ECHIPE 2005-2015 ECHIPE 2015-2025
Austria1729
Cehia1829
Azerbaidjan211
Cipru917
Serbia816
Kazahstan18

Raportul mai are o concluzie extrem de interesantă și anume că există câteva echipe în Europa, mai ales în Est, care datorită faptului că au accesat an de an cupele europene și au avut parte de venituri tot mai mari au creat practic un monopol pe piața internă.

Iar exemplele oferite sunt: Ludogoreț, Ferencvaros, Qarabag. Ludogoreț e campioana Bulgariei în ultimii 14 ani. Ferencvaros a luat 8 titluri în ultimii 9 ani în Ungaria, în vreme ce Qarabag a fost campioana de 11 ori în ultimele 12 sezoane în Azerbaidjan.

Liga Campionilor europa league conference league cupe europene football benchmark
