„Mirosul blaturilor persistă” Olandezii îi fac un portret devastator lui Gigi Becali: „Dictatorul de la FCSB. E cel mai controversat din Europa”
Aceasta este poza dată de cotidianul olandez De Telegraaf cu Gigi Becali. Surprinsă pe 26 octombrie, la inaugurarea Catedralei Naționale Foto;: Imago
Europa League

„Mirosul blaturilor persistă” Olandezii îi fac un portret devastator lui Gigi Becali: „Dictatorul de la FCSB. E cel mai controversat din Europa”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.12.2025, ora 13:16
alt-text Actualizat: 11.12.2025, ora 13:20
  • Gigi Becali, prezentat în culori sumbre de cel mai important cotidian din Țările de Jos, De Telegraaf. Cum conduce FCSB, corupție, închisoare. Suspiciuni asupra fotbalului românesc.
  • „Nu înseamnă că Becali e încă legat de trucare de meciuri”, scriu jurnaliștii batavi, care ridică semne de întrebare: „FCSB a învins Go Ahead, apoi a pierdut în fața unei candidate la retrogradare, Metaloglobus”. 
  • FCSB - Feyenoord se joacă în Europa League joi seară, de la ora 22:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1. 

De fiecare dată când FCSB joacă în competițiile continentale, presa din țara adversarei scrie despre Gigi Becali.

Și acum, la fel, înaintea meciului de joi seară, în Europa League, împotriva lui Feyenoord Rotterdam.

Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Citește și
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Citește mai mult
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”

De Telegraaf, despre FCSB: „Clubul rămâne un mister din cauza rezultatelor incredibile”

De Telegraaf, cel mai popular ziar olandez, a publicat pe site-ul său un articol legat de proprietarul roș-albaștrilor. Un portret devastator.

Titlul și supratitlul amintesc de scandalurile din trecut și ridică un semn de întrebare asupra finanțatorului.

„«Dictatorul» Becali știe că toate privirile sunt ațintite asupra lui”, a titrat cotidianul din Țările de Jos.

Deasupra, aluzie la blaturi: „Feyenoord înfruntă clubul celui mai controversat patron din Europa. Mirosul trucării meciurilor persistă în România”.

Titlul articolului apărut pe site-ul De Telegraaf Titlul articolului apărut pe site-ul De Telegraaf
Titlul articolului apărut pe site-ul De Telegraaf

Textul începe abrupt: „Feyenoord nu are nicio idee cu ce echipă va juca FCSB la București. Chiar și în propria țară, clubul rămâne un mister din cauza rezultatelor incredibile, și pozitive, și negative, obținute de cea mai bogată grupare a României.

Cu o avere de 1,2 miliarde de euro, Gigi Becali ar putea construi o formație de talie mondială, dar deciziile sale neobișnuite au ținut toate privirile ațintite asupra celui care a petrecut trei ani în închisoare pentru corupție”.

„Becali a fost acuzat că a mituit jucători de la echipa adversă”

Înapoi în timp, notează De Telegraaf, „UEFA a lansat investigații majore privind trucarea meciurilor la clubul său, pe atunci numit Steaua București, în urmă cu peste zece ani.

Becali a fost acuzat că a mituit jucători de la echipa adversă Universitatea Cluj”.

Europol a efectuat, de asemenea, operațiuni masive având ca subiect aranjarea meciurilor, observându-se ani de zile tipare de milioane de euro în pariurile asiatice pe jocurile din România. Rezultatele stupefiante au făcut ca anumiți indivizi din România să fie mai bogați și mai puternici în fiecare an. De Telegraaf, cotidian olandez

„Mirosul persistent al blaturilor se menține în jurul cluburilor de top din fotbalul românesc”

Publicația cu sediul la Amsterdam subliniază: „Acest lucru nu înseamnă că Becali este încă legat de luare de mită sau trucare de meciuri, dar mirosul persistent al blaturilor se menține în jurul cluburilor de top din fotbalul românesc”.

Dă și un exemplu asupra rezultatelor contradictorii: „FCSB a învins Go Ahead Eagles în Europa League și, la scurt timp după aceea, a pierdut în propria ligă în fața unei candidate la retrogradare, Metaloglobus”.

  • Pe 25 septembrie, jucătorii lui Elias Charalambous s-au impus la Deventer, 1-0. 
  • Pe 18 octombrie, au pierdut în deplasare cu Metaloglobus, 1-2.

Ancheta Europol: „Organizație criminală compusă din români și bulgari”

De Telegraaf mai descrie o investigație: „În urmă cu doar doi ani, anchetatorii Europol au destructurat o mare organizație criminală cu sediul în Spania, compusă în întregime din români și bulgari”.

Potrivit Europol, toate activitățile de trucare a meciurilor au avut loc în România. Liderii arestați s-au concentrat pe jucători de la cluburi românești. De Telegraaf, cotidian olandez

„Împreună cu poliția spaniolă, Europol a arestat în total 23 de persoane, a efectuat patru percheziții domiciliare și a confiscat 47 de conturi bancare, mai multe case și proprietăți”.

De Telegraaf: „Disprețuit în propria țară, conduce ca un dictator FCSB”

S-a întors la Becali. „A fost activ și în politică, dar este disprețuit în propria țară și conduce ca un dictator FCSB.

A provocat tulburări mari la începutul sezonului, prin eliminarea personală a unor jucători și adăugarea aleatorie de fotbaliști noi în lot, fără nicio consultare.

Înaintea unui meci de calificare cu Aberdeen, a eliminat jucători unul după altul”. Două nume prezentate de olandezi: Ovidiu Perianu (azi la CFR) și Marius Ștefănescu (Konya). 

În vârstă de 67 de ani, Becali are o influență considerabilă asupra lotului și se amestecă permanent. FCSB a coborât pe locul zece în campionat, dar nimeni nu mai ridică din umeri din cauza asta. Adversarul lui Feyenoord este cunoscut ca un club aflat în continuă frământare. De Telegraaf, cotidian olandez

VIDEO. FCSB, antrenament oficial înainte de meciul cu Feyenoord

Citește și

Ce îi place lui Van Persie la FCSB  Antrenorul lui Feyenoord a descris jocul rivalilor. Și-a amintit de cariera de fotbalist: „Am debutat cu România”
Europa League
21:47
Ce îi place lui Van Persie la FCSB Antrenorul lui Feyenoord a descris jocul rivalilor. Și-a amintit de cariera de fotbalist: „Am debutat cu România”
Citește mai mult
Ce îi place lui Van Persie la FCSB  Antrenorul lui Feyenoord a descris jocul rivalilor. Și-a amintit de cariera de fotbalist: „Am debutat cu România”
„Îmi spuneți echipa voastră? Perfect!”  Robin van Persie, antrenorul lui Feyenoord, a glumit cu jurnaliștii români: „A anunțat patronul FCSB? Nu știam”
Europa League
21:04
„Îmi spuneți echipa voastră? Perfect!” Robin van Persie, antrenorul lui Feyenoord, a glumit cu jurnaliștii români: „A anunțat patronul FCSB? Nu știam”
Citește mai mult
„Îmi spuneți echipa voastră? Perfect!”  Robin van Persie, antrenorul lui Feyenoord, a glumit cu jurnaliștii români: „A anunțat patronul FCSB? Nu știam”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
gigi becali feyenoord europa league fcsb de telegraaf
Știrile zilei din sport
FCSB a renăscut din frică  Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Europa League
00:15
FCSB a renăscut din frică Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Citește mai mult
FCSB a renăscut din frică  Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Conference League
00:12
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Citește mai mult
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Europa League
00:01
Final incredibil în FCSB - Feyenoord Tănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Citește mai mult
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Goal line technology la FCSB - Feyenoord  Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Superliga
11.12
Goal line technology la FCSB - Feyenoord Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Citește mai mult
Goal line technology la FCSB - Feyenoord  Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:35
„Aveam alte pretenții de la el!” Anzor a ratat penalty-ul din meciul cu Sparta Praga, dar Cârțu a mai găsit un vinovat: „Dezamăgit, am frustrări”
„Aveam alte pretenții de la el!” Anzor a ratat penalty-ul din meciul cu Sparta Praga, dar Cârțu  a mai găsit un vinovat: „Dezamăgit, am frustrări”
10:19
Ce se întâmplă cu Lixandru Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul ieșit accidentat de pe teren » Pe cine a remarcat în victoria cu Feyenoord
Ce se întâmplă cu Lixandru Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul ieșit accidentat de pe teren » Pe cine a remarcat în victoria cu Feyenoord
09:30
Arestat pe aeroport Fotbalistul făcut „nesimțit” de Valeriu Iftime a cerut peste 100.000 de euro la FIFA, după ce a fost interzis în România
Arestat pe aeroport Fotbalistul făcut „nesimțit” de Valeriu Iftime a cerut peste 100.000 de euro la FIFA, după ce a fost interzis în România
09:00
Șocat: „Am abandonat” Van Persie a spus că Feyenoord a pierdut jocul. Furie în vestiar pe Arena Națională. Mesajul dur al fanilor
Șocat: „Am abandonat” Van Persie a spus că Feyenoord a pierdut jocul. Furie în vestiar pe Arena Națională. Mesajul dur al fanilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Top stiri din sport
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Superliga
11.12
Noul stadion Dinamo Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Citește mai mult
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
 U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
Conference League
11.12
U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
Citește mai mult
 U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
 Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Stranieri
00:18
Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Citește mai mult
 Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți  cât mai multe microfoane”
Diverse
11.12
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți cât mai multe microfoane”
Citește mai mult
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți  cât mai multe microfoane”

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 32 rapid 15 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
12.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share