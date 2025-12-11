„Mirosul blaturilor persistă” Olandezii îi fac un portret devastator lui Gigi Becali: „Dictatorul de la FCSB. E cel mai controversat din Europa”

Gigi Becali, prezentat în culori sumbre de cel mai important cotidian din Țările de Jos, De Telegraaf. Cum conduce FCSB, corupție, închisoare. Suspiciuni asupra fotbalului românesc.

„Nu înseamnă că Becali e încă legat de trucare de meciuri”, scriu jurnaliștii batavi, care ridică semne de întrebare: „FCSB a învins Go Ahead, apoi a pierdut în fața unei candidate la retrogradare, Metaloglobus”.

De fiecare dată când FCSB joacă în competițiile continentale, presa din țara adversarei scrie despre Gigi Becali.

Și acum, la fel, înaintea meciului de joi seară, în Europa League, împotriva lui Feyenoord Rotterdam.

De Telegraaf, despre FCSB: „Clubul rămâne un mister din cauza rezultatelor incredibile”

De Telegraaf, cel mai popular ziar olandez, a publicat pe site-ul său un articol legat de proprietarul roș-albaștrilor. Un portret devastator.

Titlul și supratitlul amintesc de scandalurile din trecut și ridică un semn de întrebare asupra finanțatorului.

„«Dictatorul» Becali știe că toate privirile sunt ațintite asupra lui”, a titrat cotidianul din Țările de Jos.

Deasupra, aluzie la blaturi: „Feyenoord înfruntă clubul celui mai controversat patron din Europa. Mirosul trucării meciurilor persistă în România”.

Titlul articolului apărut pe site-ul De Telegraaf

Textul începe abrupt: „Feyenoord nu are nicio idee cu ce echipă va juca FCSB la București. Chiar și în propria țară, clubul rămâne un mister din cauza rezultatelor incredibile, și pozitive, și negative, obținute de cea mai bogată grupare a României.

Cu o avere de 1,2 miliarde de euro, Gigi Becali ar putea construi o formație de talie mondială, dar deciziile sale neobișnuite au ținut toate privirile ațintite asupra celui care a petrecut trei ani în închisoare pentru corupție”.

„Becali a fost acuzat că a mituit jucători de la echipa adversă”

Înapoi în timp, notează De Telegraaf, „UEFA a lansat investigații majore privind trucarea meciurilor la clubul său, pe atunci numit Steaua București, în urmă cu peste zece ani.

Becali a fost acuzat că a mituit jucători de la echipa adversă Universitatea Cluj”.

Europol a efectuat, de asemenea, operațiuni masive având ca subiect aranjarea meciurilor, observându-se ani de zile tipare de milioane de euro în pariurile asiatice pe jocurile din România. Rezultatele stupefiante au făcut ca anumiți indivizi din România să fie mai bogați și mai puternici în fiecare an. De Telegraaf, cotidian olandez

„Mirosul persistent al blaturilor se menține în jurul cluburilor de top din fotbalul românesc”

Publicația cu sediul la Amsterdam subliniază: „Acest lucru nu înseamnă că Becali este încă legat de luare de mită sau trucare de meciuri, dar mirosul persistent al blaturilor se menține în jurul cluburilor de top din fotbalul românesc”.

Dă și un exemplu asupra rezultatelor contradictorii: „FCSB a învins Go Ahead Eagles în Europa League și, la scurt timp după aceea, a pierdut în propria ligă în fața unei candidate la retrogradare, Metaloglobus”.

Pe 25 septembrie, jucătorii lui Elias Charalambous s-au impus la Deventer, 1-0.

Pe 18 octombrie, au pierdut în deplasare cu Metaloglobus, 1-2.

Ancheta Europol: „Organizație criminală compusă din români și bulgari”

De Telegraaf mai descrie o investigație: „În urmă cu doar doi ani, anchetatorii Europol au destructurat o mare organizație criminală cu sediul în Spania, compusă în întregime din români și bulgari”.

Potrivit Europol, toate activitățile de trucare a meciurilor au avut loc în România. Liderii arestați s-au concentrat pe jucători de la cluburi românești. De Telegraaf, cotidian olandez

„Împreună cu poliția spaniolă, Europol a arestat în total 23 de persoane, a efectuat patru percheziții domiciliare și a confiscat 47 de conturi bancare, mai multe case și proprietăți”.

De Telegraaf: „Disprețuit în propria țară, conduce ca un dictator FCSB”

S-a întors la Becali. „A fost activ și în politică, dar este disprețuit în propria țară și conduce ca un dictator FCSB.

A provocat tulburări mari la începutul sezonului, prin eliminarea personală a unor jucători și adăugarea aleatorie de fotbaliști noi în lot, fără nicio consultare.

Înaintea unui meci de calificare cu Aberdeen, a eliminat jucători unul după altul”. Două nume prezentate de olandezi: Ovidiu Perianu (azi la CFR) și Marius Ștefănescu (Konya).

În vârstă de 67 de ani, Becali are o influență considerabilă asupra lotului și se amestecă permanent. FCSB a coborât pe locul zece în campionat, dar nimeni nu mai ridică din umeri din cauza asta. Adversarul lui Feyenoord este cunoscut ca un club aflat în continuă frământare. De Telegraaf, cotidian olandez

